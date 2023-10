Das israelische Militär hat im Westjordanland eine Moschee angegriffen, die als Kommandozentrale der Hamas gedient haben soll. Eine Bodenoffensive in Gaza wird vorbereitet.

Israel meldet Tötung von „Terroristen“ bei Luftangriff auf Moschee im Westjordanland

Israel gibt an, bei einem Luftangriff auf eine Moschee im Westjordanland „Terroristen“ der Hamas und des Islamischen Dschihad getötet zu haben. Die Al-Ansa-Moschee in Dschenin wurde „von den Terroristen als Kommandozentrale für die Planung von Anschlägen und als Stützpunkt für deren Umsetzung genutzt“, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Der Rote Halbmond in Dschenin sagte, eine Person sei getötet und drei weitere verletzt worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Das israelische Militär sagte, die Zielpersonen hätten in den letzten Monaten bereits „mehrere Terroranschläge begangen und einen weiteren Terroranschlag vorbereitet“. Die „Terroristen“ seien neutralisiert worden, hieß es. Über die Zahl und Identität der Getöteten machte die Armee keine Angaben.

Am 7. Oktober startete die Hamas einen Großangriff auf Israel und tötete israelischen Quellen zufolge im Gazastreifen mindestens 1.400 Menschen und entführte rund 200 Geiseln. Als Reaktion auf den Angriff riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete dort massive Luftangriffe. Nach Angaben der Hamas wurden in der Region seit Kriegsbeginn mindestens 4.385 Menschen getötet und 13.561 weitere verletzt. (afp)

Israel bereitet eine Bodenoffensive vor

Die israelische Armee hat die Vorbereitungen für die „nächste Phase des Krieges“ gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Dazu gehöre auch der Einsatz vor Ort, erklärte das Militär am Samstag in einer Erklärung. Die Luftwaffe führte erneut Angriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen durch.

„In den letzten Tagen wurden Pläne zur Ausweitung der operativen Operationen genehmigt“, sagte das israelische Militär. Vor Ort sind Armeeeinheiten stationiert. Kommandeur Or Woloschinski von der 188. Panzerbrigade sagte: „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das Notwendige erreichen, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bieten.“

Nach zwei Wochen Krieg veröffentlichte das Militär ein Update zu den Angriffen. Mittlerweile wurden mehr als 6.900 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, mehr als 450 davon landeten im Gazastreifen. Den Angaben zufolge wurden Dutzende Hamas-Führer eliminiert und mehr als 1.000 Hamas-Terroristen „neutralisiert“, auch auf israelischem Territorium. „Neutralisiert“ bedeutet normalerweise getötet. (dpa)

USA schicken Raketenabwehrsystem nach Israel

Die USA werden ein THAAD-Raketenabwehrsystem und zusätzliche Patriot-Flugabwehrraketenbataillone in den Nahen Osten schicken. Die USA reagierten auf die jüngsten Angriffe auf US-Truppen in der Region, teilte das Pentagon mit. „Nach ausführlichen Gesprächen mit Präsident Biden über die jüngsten Eskalationen durch den Iran und seine Stellvertreter im Nahen Osten habe ich heute eine Reihe zusätzlicher Schritte angeordnet, um die Position des Verteidigungsministeriums in der Region weiter zu stärken“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er wird auch zusätzliche Truppen in Bereitschaft stellen. Aber er sagte nicht, wie viele.

Die USA haben dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zum Nahen Osten vorgelegt. Darin heißt es, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Darin wird der Iran aufgefordert, die Waffenlieferungen an „Milizen und Terrorgruppen, die den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen“, einzustellen. Der von Reuters eingesehene Textentwurf fordert auch den Schutz der Zivilbevölkerung – einschließlich derjenigen, die versucht haben, sich in Sicherheit zu bringen. Im Resolutionsentwurf heißt es außerdem, dass Staaten bei der Reaktion auf Angriffe das Völkerrecht einhalten müssen. Der Entwurf fordert außerdem eine kontinuierliche, ausreichende und ungehinderte Lieferung von Hilfsgütern an den Gazastreifen. Ob und wann die USA den Resolutionsentwurf zur Abstimmung stellen wollen, ist noch unklar. Um eine Resolution im UN-Sicherheitsrat zu verabschieden, sind mindestens neun Stimmen und kein Veto von Russland, China, den Vereinigten Staaten, Frankreich oder Großbritannien erforderlich. (rtr)

Friedensgipfel in Kairo

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo trafen sich mehrere Staats- und Regierungschefs aus der Nahostregion sowie Vertreter der UN und westlicher Staaten zu einem „Friedensgipfel“. Bei dem Treffen auf Einladung Ägyptens gab es scharfe Kritik an den Angriffen Israels – ebenso wie am Terror im Namen der Hamas. Auf Entspannung gab es in Kairo keine Hoffnung, auch weil Israel nicht eingeladen war.

Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah für zwei, drei Stunden war ein kurzer Lichtblick. Von Ägypten aus begannen die ersten Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen – nach Angaben des Ägyptischen Roten Halbmonds waren es 20 Lastwagen, hauptsächlich mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Dies sind die ersten Lieferungen über Rafah seit Beginn des Gaza-Krieges. (dpa)

Kritik an Bombenanschlägen in Gaza

Die „unerbittliche Bombardierung von Gaza“ sei „auf jeder Ebene grausam und rücksichtslos“, sagte Jordaniens König Abdullah II. „Es ist eine kollektive Strafe für eine belagerte und hilflose Bevölkerung. Es handelt sich um einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Es ist ein Kriegsverbrechen.“ Der ägyptische Präsident und Gipfel-Gastgeber Abdel Fattah al-Sisi versicherte, dass die Palästinenser ihr Land nicht verlassen würden, „selbst wenn sie bombardiert würden“.

Außenministerin Annalena Baerbock forderte, „jederzeit zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden“. Der Kampf gegen die Hamas muss unter Berücksichtigung der humanitären Lage geführt werden. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete die Beschwerden der Palästinenser auf dem Gipfel als legitim. „Wir können und dürfen den größeren Kontext dieser tragischen Ereignisse nicht ignorieren: den langen Konflikt und die 56-jährige Besatzung, bei der kein Ende in Sicht ist“, sagte er. (dpa)

Rund 700.000 Menschen flohen in den Süden des Gazastreifens

Nach Angaben des israelischen Militärs sind rund 700.000 Palästinenser nach Aufrufen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen in den Süden des Küstenstreifens geflohen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte, sie forderten die in Gaza-Stadt und im Norden der Region verbliebenen Zivilisten auf, zu ihrem Schutz ebenfalls in das Gebiet südlich von Wadi Gaza zu ziehen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden aufgrund der schweren Luftangriffe Israels bereits rund 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben. Mehr als 544.000 von ihnen suchten Schutz in Einrichtungen der palästinensischen Hilfsorganisation UNRWA. Andere wurden von Familie oder Freunden untergebracht. Der Gazastreifen hat insgesamt rund 2,2 Millionen Einwohner. (dpa)

Israel ruft die Menschen auf, Ägypten und Jordanien zu verlassen

Aus Angst vor Vergeltungsschlägen wegen des Gaza-Krieges forderte Israel seine Bürger auf, die Nachbarländer Ägypten und Jordanien sofort zu verlassen. Das israelische Außenministerium veröffentlichte eine entsprechende Empfehlung des Nationalen Sicherheitsstabs. Die Alarmstufe für die Länder wurde auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht. Dazu gehört auch die Sinai-Halbinsel, ein beliebtes Tourismusziel für viele Israelis. (dpa)

Polizei verbietet weitere palästinensische Demonstration in Berlin

Die Berliner Polizei hat erneut eine palästinensische Demonstration verboten. Geplant war sie für Sonntag von 14 bis 18 Uhr am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte unter dem Titel „Frieden im Nahen Osten“. Die Entscheidung sei nach Würdigung aller Umstände und Erkenntnisse sowie einer Interessenabwägung, insbesondere des Grundrechts der Versammlungsfreiheit, gefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. (dpa)

Große Kundgebung für Solidarität mit Israel in Berlin

Bei einer Großkundgebung in Berlin wird am Sonntag ab 14 Uhr gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Hauptredner der Veranstaltung am Brandenburger Tor ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Weitere prominente Vertreter von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen wollen sich zu Wort melden. Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Teilnehmern. Das Motto der Kundgebung lautet: „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl für Israel.“

Veranstalter sind die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Organisation Campact. Dem Aufruf hat sich ein breites Bündnis demokratischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen angeschlossen. Eine zeitgleich geplante pro-palästinensische Kundgebung auf dem nahegelegenen Potsdamer Platz wurde am Samstag von der Polizei verboten, weil mit „antisemitischen Rufen“ und „Gewalt“ zu rechnen sei. (afp)