Nachrichten voor NRW am Morgen – Nachrichten – WDR – Nachrichten

Zusammengestelltt van Jörn Seidel uit dem WDR Nieuwskamer.

Thema van de dagen

Eerste skiweek in Sauerland en Eifel • Sindsdien kun je skiën bij de eerste Skilifte in het Sauerland. Damit is de Saison gestart voor Skifahrer, Rodler en alle andere Schneeliebhaber-offiziells. Auch in der Eifel ligt Schnee. Beide skigebieden staan ​​bekend om hun vakantiebestemmingen.



Rodelbaan in de Eifel | Bildquelle: WDR/dpa/Harald Tittel



Het weer is stabiel, de temperaturen zijn laag genoeg en de sneeuwkanonnen in Winterberg zijn zeer stabiel. In Hellenthal in de Eifel is de rodellift aanwezig. Außerdem sinds in de Eifel Schneewanderwege ausgewiesen. Geen van beide is meer geworden sinds de langlaufloipes rond Hellenthal en bij Haus Ternell in Oost-België.

Sneeuw en reizen in Zuid-Beieren zijn belangrijk voor het verkeer. Eerst wordt de Flugbetrieb am Münchner Flughafen bereid. Im Großraum München wurdem der Zugverkehr eingestellt. Het Hauptbahnhof is om 12.00 uur ’s middags geopend voor bezichtiging, maar het is ook mogelijk om ab. In Ulm en München moeten gasten in Zügen een extra nacht doorbrengen. Auch U-Bahnen, Busse en Trams fuhren in München vorerst nicht meer. Tijdens uw verblijf in de wintermaanden kunt u nog steeds genieten van de frisse lucht van de Alpenruggen en van een halve meter sneeuw.

Nachrichten uit NRW

EM-Gruppenauslosung: Wer spielt wo in NRW? • In Hamburg werden vanaf 18.00 uur de groepen voor het Fußball EM 2024 in Duitsland vrijgegeven – evenals de Gegner der deutschen Mannschaft. Damit zou dan festiviteiten houden en mensen verwelkomen in de stad. In NRW zijn er wedstrijden in Dortmund, Gelsenkirchen, Keulen en Düsseldorf. Na 19.00 uur werden de groepen vrijgelaten.

Autobaanbarrières bij Bonn na enkele zware regenbuien • In de nieuwe dagen van Bonn zijn er sindsdien twee Autobahnen beperkt. De A61 Mönchengladbach richting Koblenz ligt na een ongeval in de Zwitserse Vallei en Miel. De A555 Keulen richting Bonn ligt tussen Wesseling en Bornheim. Je komt daar aan het eind van de dag terecht met een ongeval. Als u in een auto rijdt, dan is de Aufprall in Flammen aan het opstijgen.

Weniger Umsatz in de Innenstadt van Düsseldorf – wegendemo’s? • Tijdens uw verblijf bent u met vier Demo’s in Düsseldorf, twee wegen van de Kriegs in Nahost. Viele single handlers zorgen ervoor dat veel mensen winkelen in de binnenstad – op de wegen van enkelvoudig verkeer. De Düsseldorfse Industrie- en Handelskamer (IHK) kenmerkt zich door het feit dat het een bedrijf is, maar niet door het milieu wordt overgenomen: ze zijn meer dan blij dat ze hun leven op hetzelfde moment hebben als 30 jaar geleden.

Essen Motorshow starterset • Als u door heel Europa reist, zijn autoliefhebbers in het Ruhrgebied welkom op de Essen Motor Show. Heute is zo nat. Nieuwe dagen omvatten alles over racen, tuning, oldtimers en elektrische auto’s.

Meer Schlagzeilen

Bundeshaushalt: Lindner nennt beton Einspar-Pläne • Federaal minister van Financiën Christian Lindner (FDP) heeft ingestemd met het eerste besluit, waarbij geld zal worden bespaard, zodat de toekomst in januari 2024 vervuld zal zijn. Ik interview met de Funke Mediengruppe nannte er die Bereiche Soziales (in het bijzonder met Citizen Money), stateliche Förderprogramme en het internationale Hilfe.

Scholz-Rede bij Weltklimakonferenz • Vandaag wordt om redenen morgen de dag van COP28 gehouden tijdens het plenum van bondskanselier Olaf Scholz en minister van Economische Zaken Svenja Schulze (beiden SPD). Neem contact met ons op voor meer informatie over EU-commissaris Ursula von der Leyen. Die Konferenz geht noch bis 12. Dezember. Das „Belangrijkste thema vanuit het perspectief van het grotere goed van de staten“ zie die Frage, die in het land van de wereld leven en hun klimaatbescherming, evenals klimaatbescherming en financiële bescherming, zegt WDR-Wissenschaftsjournalist Lorenz Beckhardt. Meer Dazu hier:

Schwere Kämpfe in het zuiden van de Gazastreifens • De Israëlische Militär-hoed in de Night Offenbar Ziele im Süden des Gazastreifens engegriffen. De kampmensen kunnen zich in de stad van Chan Junis bevinden. Dit betekent dat de Führung der Hamas zal worden vernietigd. Als de voorzitter van de Israëlische strijdkrachten zou spreken, zouden er geen tijdslimieten zijn voor de Krieg tegen het islamistische Hamas. ‚We vechten nog steeds zo lang tegen Hamas, die niet blij is‘ zei Armeesprecher Jonathan Conricus in der Nacht.

Natter binnen NRW



Vorst op een Ast | Bildquelle: IMAGO/Rene Traut



Grau en kälter • De beste mensen die mensen in NRW ontmoeten, hebben een geweldige dekking en een relatie. Tag, met de WDR-Wetterredaktion mit. Voor het hele oostelijke Münsterland en het Sauerland en Weserbergland kunt u ook genieten van natuurlijk weer. Het is mogelijk dat u er last van heeft. Van de Nederrijn tot aan de Eifel zijn er kansen om van de zon te genieten. Ben Niederrhein sinds örtlich tot 1 Grad möglich, sonst herrscht Dauerfrost met -5 tot -1 Grad, ben Kahlen Asten um -7 Grad. De wind waait naar het Westen.

En bovendien…

Christine Westermann werd 75 • Met de WDR-Kultsendung „Zimmer frei“ an der Seite von Götz Alsmann schlich sich Christine Westermann met ihrem trockenen Humor endgültig in de Herzen der Zuschauerinnen en Zuschauer. Die Wahl-Kölnerin, die heute ihren 75. Geburtstag feiert, is aber schon viel langer en natuurlijk op heute noch im Fernsehen zu seehen in Radio zu hören. Meer Dazu hier:

