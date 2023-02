Nachrichten aus der Ukraine: USA loben Berlin als „mächtigen Verbündeten“ der Ukraine | Aktuelles Europa | DW

das Wesentliche in Kürze

– Washington lobt Berlin

– Präsident Selenskyj bedankt sich für das Engagement von Leo 1

– Bundeswirtschaftsminister Habeck relativierte es

– Polen erhält Rüstungspaket in Milliardenhöhe von den USA

– Offensive in der Nähe von Charkiw und Zaporizhia erwartet

Deutschland ist laut US-Regierung ein „starker Verbündeter“ und „ein verlässlicher Freund und Partner“ bei der Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Engagement Berlins „wird sehr geschätzt und sollte auch gewürdigt werden“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, der Deutschen Welle in Washington.

Für Berlin sei die Entscheidung, Kampfpanzer zu liefern, nicht leicht gewesen – auch wegen der deutschen Geschichte, betonte Kirby. „Ich denke, jeder respektiert das und versteht es.“

Nach langem Hin und Her und parallel zur deutschen Zusage, Leopard-Panzer nach Kiew zu liefern, kündigte Ende Januar auch die US-Regierung an, die Ukraine mit Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams zu beliefern.

In dem Interview wies Kirby Berichte zurück, wonach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) US-Präsident Joe Biden unter Druck gesetzt habe, die Abrams-Panzer zu liefern. „Ich würde der Behauptung widersprechen, dass die Äußerungen der Kanzlerin Druck auf den Präsidenten ausgeübt haben“, sagte Kirby auf Nachfrage. Es war eine „koordinierte Ankündigung“, und Washington bewegte sich im Gleichschritt mit Berlin.

Selenskyj dankt ihm

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich nach seinem Treffen bei Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für die Unterstützung aus Berlin. „Ich danke Deutschland und allen unseren Partnern für ihre Unterstützung“, sagte Zelenskyj am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius

Nach seinem Treffen mit Selenskyj traf Pistorius seinen ukrainischen Kollegen Oleksiy Reznikov und kündigte die Lieferung von mehr als 100 Leopard-1-Kampfpanzern an – zusätzlich zu den bereits zugesagten 14 moderneren Leopard-2-Modellen.

Selenskyj hatte mit Pistorius über die aktuelle Lage in der Ukraine gesprochen. „Wir tun alles, um den Luftraum freizuhalten, dafür zu sorgen, dass unsere Soldaten starke Panzer haben und unsere Artillerie so gut ist wie die der Besatzer“, sagte der Präsident.

Umfang der Leopard 1-Lieferung unklar

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft, dass die von Deutschland zugesagten weiteren Panzerlieferungen der Ukraine helfen werden, eine erwartete neue Welle russischer Angriffe abzuwehren. „Sie werden dort in großer Zahl bereitgestellt, um die russische Frühjahrsoffensive abzuwehren“, sagte der Vizekanzler bei seinem Besuch in der US-Hauptstadt Washington.

Sein Ministerium hatte zuvor den Export von bis zu 178 Kampfpanzern vom Typ Leopard 1A5 in die Ukraine genehmigt. „Wie viele Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 tatsächlich in die Ukraine geliefert werden, hängt von den notwendigen Reparaturarbeiten ab“, hieß es. Die Bundesregierung hatte bereits in der vergangenen Woche ihre generelle Genehmigung für den Export erteilt.

Panzer Leopard 1 der Bundeswehr (Archiv)

Die Tanks müssten nun einsatzbereit gemacht werden, sagte Habeck. „Am Ende weiß man nicht genau, wie viele Tanks es sein werden, weil einige Reparaturarbeiten notwendig sind.“ Die Tanks würden nach und nach geliefert, sobald sie einsatzbereit seien. Im ersten Quartal ist mit einem zweistelligen Betrag zu rechnen, das Ende aber noch nicht genau absehbar.

Natürlich könne man sich im Nachhinein fragen, ob solche Entscheidungen nicht schon früher hätten getroffen werden können, räumte der Grünen-Politiker ein. Andererseits ist die Frage wahrscheinlich sinnlos, weil die politische und militärische Situation immer eine Rolle spielt. „Ich hoffe, es wurde gerade rechtzeitig getroffen und wird der ukrainischen Armee im Frühjahr die dringend benötigte technische Unterstützung bieten.“

US-Raketenwerfer für Polen

Die US-Regierung hat den Verkauf von Waffen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar (9,3 Milliarden Euro) an Polen genehmigt. Das Paket umfasst 18 Himars-Mehrfachraketenwerfersysteme einschließlich Munition, 45 ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite sowie andere Waffen und militärische Ausrüstung. Der Verkauf werde die militärischen Fähigkeiten Polens erweitern und gleichzeitig „die Interoperabilität mit den Vereinigten Staaten und anderen Verbündeten verbessern“, sagte die für Auslandsverkäufe zuständige Behörde des US-Verteidigungsministeriums (DSCA). Polen werde die Raketenwerfer einsetzen, um „die Verteidigung des Vaterlandes zu stärken und regionale Bedrohungen abzuwehren“.

US-Himars-Mehrfachraketenwerfer während einer Übung in Kalifornien (Archiv)

Polen ist ein NATO-Verbündeter der USA und grenzt an die Ukraine. Himars-Raketenwerfer spielten eine Schlüsselrolle im Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion und wurden bei Angriffen auf Versorgungsposten und russische Stellungen eingesetzt.

Das US-Außenministerium hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Der Kongress in Washington muss dem Deal noch zustimmen.

Offensive auf Charkiw und Saporischschja erwartet

Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass die von ihr erwartete baldige russische Offensive die Regionen Charkiw im Nordosten und Saporischschja im Süden betreffen wird. Russland wird versuchen, am ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar Vorzeigeergebnisse zu erzielen, sagte der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Oleksiy Danilov gegenüber Reuters.

Die bereits schwer beschädigte Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine rechnet mit weiteren russischen Angriffen

Danilow ist skeptisch gegenüber Vermutungen anderer ukrainischer Funktionäre, Moskau könnte auch einen Angriff vom Territorium seines Verbündeten Weißrussland aus auf die Nordwestukraine planen. Es sei „zweifelhaft, dass sie aus dieser Richtung kommen“, weil „dort eindeutig zu wenig Truppen vorhanden sind“.

mak/bru (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus Kampfgebieten können nicht unabhängig überprüft werden.