Nachrichten aus der Ukraine: UNESCO will bedrohtes Odessa schützen | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Die Kulturmetropole Odessa steht unter dem Schutz der UNESCO

Auf die versprochenen Leopard-Panzer will die Slowakei nicht verzichten

Selenskyj will jetzt Kampfjets und Langstreckenraketen

EVP sieht Bedarf für „eine Art Kriegsökonomie“

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat die im Krieg mehrfach beschossene Altstadt der ukrainischen Hafenstadt Odessa zum gefährdeten Weltkulturerbe erklärt. „Odessa, eine freie Stadt, eine kosmopolitische Stadt mit einem berühmten Hafen, der Filme, Literatur und Kunst geprägt hat, steht jetzt unter dem verstärkten Schutz der internationalen Gemeinschaft“, sagte UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay in Paris.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Entscheidung erwartungsgemäß, während das russische Außenministerium sie als „politisch motiviert“ kritisierte. Laut Moskau hat eine Gruppe westlicher Länder die Entscheidung erzwungen. Russland hatte vergeblich versucht, die Aufnahme der Kulturmetropole am Schwarzen Meer in die UNESCO-Liste zu verhindern.

Die Slowakei ist nicht bereit, Leopard-Panzer zugunsten der Ukraine aufzugeben. Die Vereinbarung mit Deutschland, dass der versprochene Leopard 2A4 in die Slowakei geliefert werde, gelte weiterhin, sagte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Slowakei von der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Dezember ein Leopard-Panzer übergeben, 14 weitere sollen bis Ende 2023 geliefert werden.

Portugals Regierung will „in den kommenden Tagen“ über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine entscheiden. Verteidigungsministerin Helena Carreiras prüft zunächst, welche Auswirkungen der Verkauf solcher Panzer auf die Verteidigungsfähigkeit der portugiesischen Armee hätte. „Aber es besteht kein Zweifel: Portugal wird sich beteiligen und der Ukraine helfen, ihre Kapazitäten im Bereich der Leopard-2-Panzer auszubauen“, sagte Carreiras.

Selenskyj fordert die nächsten Schritte

Wenige Stunden nachdem Deutschland und die USA die Lieferung von Kampfpanzern zugesagt hatten, bat der ukrainische Präsident auch die westlichen Verbündeten seines Landes um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge. „Je mehr Unterstützung unsere Helden an der Front von der Welt bekommen, desto schneller wird die russische Aggression enden“, sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

Das Staatsoberhaupt dankte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden für ihr Engagement bei der Lieferung von Kampfpanzern. Selenskyj sagte, er habe mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Für die Ukraine sei es wichtig, „mit der Lieferung von Langstreckenraketen zu beginnen“. Kiew und seine westlichen Verbündeten sollen zudem „unsere Artillerie-Kooperation ausbauen“ und den „Einsatz von Kampfflugzeugen“ ermöglichen.

EVP sieht Bedarf für „eine Art Kriegsökonomie“

Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) in der EU fordert eine Neuordnung der europäischen Rüstungsproduktion. „Die europäischen Staaten sind derzeit nicht in der Lage, die notwendige Aufrüstung schnell genug bereitzustellen, weder für die eigene Verteidigung noch für die Ukraine“, sagte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nötig sei „eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit garantieren zu können“.

EVP-Chef Manfred Weber

Die SPD, die deutsche Kanzlerpartei, fordert staatliche Unterstützung für die Rüstungsindustrie. Schließlich seien enorme Anstrengungen erforderlich, um den durch den Ukrainekrieg gestiegenen Waffenbedarf zu decken, sagte Wolfgang Hellmich, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. „Teilweise müssen komplett neue Produktionslinien aufgebaut werden, weil die bestehenden ausgelastet sind. Das sind keine kleinen Investitionen.“

Die US-Regierung sieht das Verhältnis zu Deutschland nicht beschädigt

Trotz des zähen Ringens um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine bezeichnet das US-Außenministerium das Verhältnis zu Deutschland als intakt. Deutschland habe bewiesen, dass es ein loyaler Partner der USA und der Ukraine und auch ein loyales Nato-Mitglied sei, sagte Ministeriumssprecher Ned Price. Die Entscheidung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, war das Ergebnis erfolgreicher Diplomatie.

rb/cw (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.