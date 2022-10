Nachrichten aus der Ukraine: Schweres Feuer auf der Krimbrücke | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Nach Angaben russischer Behörden brach nach mehreren heftigen Explosionen ein Großbrand auf der Brücke aus, die russisches Territorium mit der ukrainischen Halbinsel Krim verbindet, die Moskau rechtswidrig annektierte. Ein Waggon mit Treibstoff brenne, hieß es. Russische Behörden berichteten, dass das Feuer durch eine Autobombe ausgelöst wurde. Die im Auftrag von Präsident Wladimir Putin errichtete Straßen- und Eisenbahnbrücke – ein Prestigeobjekt – dient derzeit vor allem dem Transport von militärischem Gerät für die russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Der Kreml in Moskau hatte davor gewarnt, die Brücke – eine strategische Schlüsselstruktur – zu beschießen, und gedroht, falls dies der Fall wäre, Kommandozentralen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew anzugreifen.

Explosionen erschüttern Charkiw

Eine Serie von Explosionen erschütterte am frühen Samstagmorgen auch die ostukrainische Stadt Charkiw. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, stiegen riesige Rauchsäulen in den Himmel. Dementsprechend gab es eine Reihe von nachfolgenden Explosionen.

Explosion in Charkiw am frühen Samstagmorgen

Laut dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, sind Raketen in die Innenstadt gefallen. Die Explosionen lösten Brände in einer städtischen medizinischen Einrichtung und einem Nichtwohngebäude aus. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

Massengrab in Lyman

Nach Angaben des örtlichen Militärgouverneurs Pavlo Kyrylenko wurden in der Stadt Lyman in der Region Donezk im Osten des Landes, die kürzlich von der ukrainischen Armee zurückerobert wurde, rund 200 Gräber und ein Massengrab gefunden. Am Freitagabend veröffentlichte Kyrylenko auf seinem Telegram-Kanal Fotos, die viele kleine Holzkreuze und Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen zeigen. Laut Kyrylenko haben die Exhumierungen bereits begonnen.

Die strategisch wichtige Kleinstadt, zeitweise von russischen Truppen besetzt, wurde Anfang Oktober von den Ukrainern zurückerobert. Bei den Toten könnte es sich nach ersten Erkenntnissen sowohl um ukrainische Soldaten als auch um Zivilisten handeln, hieß es. Wie viele Leichen sich in dem Massengrab befanden, muss noch ermittelt werden. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Polizisten, dass sich in dem Grab 180 Leichen befinden.

Unter den Getöteten waren laut Polizei mehrere kleine Kinder und ganze Familien. Ukrainische Medien hatten bereits am vergangenen Mittwoch über die Entdeckung Dutzender Gräber in Lyman berichtet. Einige der Opfer sollen während der russischen Eroberung des Geländes im Mai durch schweren Beschuss getötet worden sein.

Massengräber waren bereits in der Vergangenheit nach dem Abzug russischer Truppen in verschiedenen Teilen der Ukraine gefunden worden. Für besondere internationale Empörung sorgten die Anfang April im Kiewer Vorort Bucha gefundenen Leichen. Dort seien Hunderte von toten Zivilisten gefunden worden – einige mit Folterspuren und gefesselten Händen. Seitdem gilt Bucha als Symbol für schwerste Kriegsverbrechen.

Der IWF stellt Milliarden bereit

Die Ukraine bekommt vom Internationalen Währungsfonds (IWF) aus einem neuen Programm zur Abfederung von Lebensmittelpreisschocks neue Milliardenhilfen. Der IWF-Rat genehmigte am Freitag die Auszahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld sollen unter anderem die Einnahmeausfälle durch den Wegfall von Getreideexporten im Zuge des russischen Angriffskriegs kompensiert werden, teilte der IWF mit.

„Das Ausmaß und die Intensität des Krieges, den Russland vor mehr als sieben Monaten gegen die Ukraine geführt hat, hat großes menschliches Leid verursacht und die Wirtschaft der Ukraine schwer getroffen“, heißt es in der Erklärung.

Der IWF betonte, dass die ukrainische Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 35 Prozent schrumpfen und der Finanzierungsbedarf hoch bleiben werde. Gleichzeitig lobte er die ukrainische Regierung für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität unter den gegebenen Umständen. Erst vor wenigen Tagen wurde das neue Unterstützungsprogramm des IWF im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelkrise gestartet.

Mitte September warf der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal dem IWF vor, sein Land im Krieg unzureichend zu unterstützen. Die Ukraine hat im August beim IWF ein neues Hilfsprogramm beantragt.

se/AR/cw (ap, dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.