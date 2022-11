Nachrichten aus der Ukraine: Schwere Kämpfe um Cherson | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Um Cherson wird erbittert gekämpft

Selenskyj glaubt nicht an den Iran

Zeitung: Die Ukraine soll verhandlungsbereit sein

AKW Saporischschja wieder am Netz

Um die südukrainische Stadt Cherson kam es zu heftigen Kämpfen zwischen ukrainischen Truppen und russischen Besatzern. Nach Angaben der Russen gerieten verschiedene Frontabschnitte in der Region unter schweres Artilleriefeuer. Mancherorts wurden größere Truppenverlegungen und Bewegungen ukrainischer Panzerverbände registriert. „Offenbar bereiten die ukrainischen Truppen einen neuen Angriff vor“, mutmaßt der von Russland ernannte Vize-Verwaltungschef für das besetzte Gebiet, Kirill Stremusow.

Nach ersten Erfolgen will die ukrainische Führung die Region im Süden des Landes vollständig befreien. Cherson ist die einzige regionale Hauptstadt, über die Kiew nach der russischen Invasion Ende März die Kontrolle verlor. Im September wurde das Gebiet nach einem Scheinreferendum rechtswidrig von Russland annektiert.

Selenskyj spricht von Lügen

Nachdem die iranische Führung zugegeben hatte, Kampfdrohnen nach Russland geliefert zu haben, beschuldigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Teheran der „Lüge“. „Auch bei diesem Geständnis lügen sie“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videobotschaft.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj glaubt dem Iran kein Wort

Die Streitkräfte in Kiew hätten jeden Tag mindestens zehn Drohnen abgeschossen, sagte Selenskyj. Allein am Freitag wurden elf Drohnen von der ukrainischen Armee zerstört. Die iranische Regierung sagte zuvor, sie habe nur eine „kleine Anzahl“ von Drohnen nach Russland geliefert. Dies geschah einige Monate vor der russischen Invasion in der Ukraine.

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe russischer Angriffe auf zivile Infrastruktur gemeldet, bei denen im Iran hergestellte sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136 eingesetzt wurden. Russland bestreitet, dass seine Truppen iranische Drohnen in der Ukraine einsetzen.

Zeitung: Die Ukraine sollte Verhandlungsbereitschaft zeigen

Die US-Regierung von Joe Biden hat die ukrainische Führung inoffiziell dazu ermutigt, Verhandlungsbereitschaft mit Russland zu signalisieren. Die Ukraine sollte ihre öffentliche Weigerung aufgeben, an Friedensgesprächen mit Präsident (Wladimir) Putin teilzunehmen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Laut der Zeitung zielt das Drängen der US-Beamten nicht darauf ab, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen, sondern ist ein kalkulierter Versuch, Kiew die Unterstützung von Ländern zu sichern, deren Bürger seit vielen Jahren einen Krieg fürchten. „Ukraine-Müdigkeit ist für einige unserer Partner eine reale Sache“, zitierte die „Washington Post“ einen mit der Angelegenheit vertrauten US-Beamten.

Kernkraftwerk Saporischschja wieder am Netz

Die externe Stromversorgung des ukrainischen Kernkraftwerks Zaporizhia wurde nach zweitägiger Unterbrechung wiederhergestellt. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien mitteilte, wurden zwei Leitungen repariert. Obwohl das von Russland gehaltene Kernkraftwerk derzeit nicht in Betrieb ist, benötigt die Anlage dennoch Strom, um Kernmaterialien zu kühlen und einen nuklearen Unfall zu verhindern. Die beiden Leitungen wurden nach einem Beschuss in einem von der Ukraine kontrollierten Gebiet etwa 60 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt beschädigt.

Drei Blöcke des Kernkraftwerks Saporischschja

Die Stromversorgung des größten europäischen Kernkraftwerks war bis zur Reparatur mit Notstromaggregaten gesichert, die für rund 15 Tage Brennstoff vorhalten. Die IAEO versucht seit Monaten, kampflos eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten und so das Risiko eines nuklearen Unfalls zu verringern. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist“, warnte IAEO-Chef Rafael Grossi erneut.

Ukraine rationiert Stromversorgung

In der Hauptstadt Kiew und anderen Regionen wurde die Stromversorgung erneut eingeschränkt. Das teilte der staatliche Stromversorger Ukrenergo mit.

Wegen der massiven Raketenangriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine ist die Stromversorgung seit mehreren Tagen rationiert. Laut Quellen in Kiew wurde mindestens ein Drittel der Kraftwerke des Landes durch die Angriffe zerstört.

Damit das gesamte Verteilnetz nicht überlastet wird, wird in vielen Regionen, darunter auch in der Hauptstadt, regelmäßig der Strom für mehrere Stunden abgeschaltet.

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.