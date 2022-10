Nachrichten aus der Ukraine: Millionen von Ukrainern geht der Strom aus | Aktuelle Welt | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Ukrainische Energieversorger rechnen mit längeren Stromausfällen

Die USA leisten der Ukraine mehr Militärhilfe

Russland gibt den Abschluss seiner Teilmobilmachung bekannt

Selenskyj äußert Zweifel am Ende der russischen Mobilmachung

EU: 300 Milliarden Euro aus Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren

Fast vier Millionen Menschen in der Ukraine sind von Stromausfällen aufgrund russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur betroffen. In vielen Städten und Regionen werde der Strom vorübergehend abgeschaltet, „um die Lage zu stabilisieren“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Betroffen sind die Hauptstadt Kiew und Umgebung sowie die Provinzen Schytomyr, Poltawa, Tscherkassy, ​​Kirowohrad, Riwne, Charkiw, Tschernihiw und Sumy.

Der Stromversorger DTEK sagte zuvor, dass das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo in den kommenden Tagen „beispiellose“ Stromausfälle verhängen müsse, um einen vollständigen Stromausfall aufgrund erheblicher Schäden durch die jüngsten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Region Kiew zu verhindern. Das ukrainische Energiesystem habe „neuen Schaden erlitten“, es bestehe ein „Stromdefizit in Höhe von 30 Prozent des Kiewer Verbrauchs“. Der Stromversorger zitierte den Gouverneur der Region Kiew, Oleksiy Kuleba, mit den Worten, es könne „auf unbestimmte Zeit“ zu Stromausfällen kommen.

Odessa am Schwarzen Meer – verloren in fast völliger Dunkelheit ohne Strom

In Kiew war in den vergangenen Tagen in verschiedenen Stadtteilen der Strom für mehrere Stunden abgestellt worden. Damit soll versucht werden, die Netze vor Überlastung zu schützen. Vermehrte Raketen- und Drohnenangriffe der vergangenen Wochen sollen ein Drittel der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt haben.

Die USA leisten der Ukraine mehr Militärhilfe

Um die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen, stellen die USA dem Land zusätzliche Militärhilfe im Wert von 275 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Es geht um zusätzliche Waffen, Munition und Ausrüstung aus US-Beständen sowie um vier Antennen für die Satellitenkommunikation, wie das Pentagon in Washington mitteilte. Den Angaben zufolge ist die US-Militärhilfe für die Ukraine seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 auf 18,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Verteilung von Hilfsgütern an Bedürftige in der Region Bachmut/Donezk

US-Außenminister Antony Blinken sagte, es werde daran gearbeitet, die Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine zu verbessern. Die beiden bodengestützten Luftverteidigungssysteme Nasams, zu deren Lieferung sich die Vereinigten Staaten verpflichtet hatten, würden nächsten Monat in die Ukraine geliefert.

Russland gibt den Abschluss seiner Teilmobilisierung bekannt

Russland will 300.000 Reservisten für den Kampf mobilisiert haben. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist die Teilmobilmachung abgeschlossen. Rund 82.000 der Männer sind bereits im Einsatz, der Rest wird derzeit in Russland für den Kampf vorbereitet. Neue Mobilisierungsmaßnahmen seien nicht geplant, Freiwillige würden fortan auf Vertragsbasis eingesetzt, sagte Schoigu bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin in der Nähe von Moskau. Shoigu fügte jedoch hinzu, dass Russland weiterhin Freiwillige und Soldaten auf Vertragsbasis rekrutiere.

Teilmobilisierung beendet ist die Ankündigung, nachdem Putin (rechts) Schoigu in der Nähe von Moskau getroffen hatte

Sowohl der Kremlchef als auch sein Minister räumten erneut ein, dass die Teilmobilisierung nicht reibungslos verlaufen sei. Shoigu versicherte jedoch, dass nun alle Probleme bezüglich der Ausrüstung „gelöst“ seien.

Hunderttausende Russen haben in den vergangenen Wochen das Land verlassen, aus Angst, zum Wehrdienst eingezogen zu werden. In Russland verwaisen viele Jobs, weil Menschen entweder im Krieg dienen oder fliehen. Dass Putin nun das Ende der Mobilisierung verkündet hat, wird auch als Versuch gewertet, Männer zurück ins Land zu locken.

Selenskyj äußert Zweifel am Ende der russischen Mobilmachung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet eine weitere Teilmobilisierung von Reservisten in Russland für den Krieg gegen sein Land. „Wir bereiten uns darauf vor“, sagte Zelenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, die am Abend verbreitet wurde. Der ukrainische Widerstand ist so stark, dass Russland gezwungen sein wird, neue Mobilisierungen anzuordnen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bezweifelt, dass die russische Teilmobilisierung beendet ist

Die russischen Truppen seien so schlecht ausgebildet und ausgerüstet, dass das Land bald mehr Menschen mobilisieren müsse, sagte der Präsident mit Blick auf die Verluste unter den russischen Soldaten.

Die Ukraine meldet militärischen Erfolg in Luhansk

Eine strategisch wichtige Straße in der Region Luhansk soll fast unter der Kontrolle der ukrainischen Armee stehen. Das teilte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Hajday, auf Facebook mit. Dies ist eine Autobahnverbindung zwischen den Städten Kreminna und Swatowe. Nach der erfolgreichen Offensive der ukrainischen Streitkräfte baut Russland derzeit entlang dieser Städte seine neue Verteidigungslinie auf. Sollten die russischen Streitkräfte die Straße tatsächlich nicht mehr kontrollieren, wäre die Versorgungslage deutlich schwieriger. Truppen und Material müssten dann über weite Umwege transportiert werden.

Ukrainische Soldaten an der Front bei Saporischschja, ausgestattet mit westlicher Militärausrüstung

EU: 300 Milliarden Euro aus Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren

Laut Justizkommissar Didier Reynders hat die Europäische Union im Rahmen des Sanktionspakets gegen Russland mehr als 17 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Bürger und Institutionen eingefroren. Der Belgier sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gehe um das Vermögen von 90 Menschen in sieben Mitgliedstaaten, darunter 2,2 Milliarden Euro in Deutschland. Im Zuge der westlichen Sanktionen wurden zudem rund 300 Milliarden Euro aus den Devisenreserven der russischen Notenbank eingefroren.

Vor allem ukrainische Politiker fordern immer wieder, dass die blockierten Gelder für den Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg verwendet werden. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine vor acht Monaten hat die EU nun acht Sanktionspakete verabschiedet.

qu/fw (dpa, rtr, afp, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.