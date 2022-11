Nachrichten aus der Ukraine: Im Osten gehen schwere Kämpfe weiter | Aktuelles Europa | DW

Das Wichtigste auf einen Blick:

Selenskyj: Anhaltende schwere Kämpfe in der Ostukraine

Kiew: Die Russen bauen ihre Stellungen östlich von Cherson aus

Explosionen im Kernkraftwerk Zaporizhia – nukleare Sicherheit weiterhin gewährleistet

Baerbock kündigt weitere Hilfen für das ukrainische Nachbarland Moldawien an

Die schweren Kämpfe im Donbass in der Ostukraine gehen unvermindert weiter, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Vor allem das Gebiet um Donezk sei umkämpft, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. „Obwohl es aufgrund des sich verschlechternden Wetters weniger Angriffe gibt, bleibt die Zahl der russischen Artillerieangriffe leider hoch.“ Es gibt auch Berichte über Kämpfe aus der Region Luhansk. Allein am Sonntag hätten die Russen fast 400 Granaten abgefeuert, sagte Selenskyj.

Nachladen: Ukrainische Soldaten bei Bakhmut nahe der Front

Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte von anhaltenden Zusammenstößen an verschiedenen Frontabschnitten im Osten des Landes berichtet. Bei Luhansk seien mehrere russische Vorstöße abgewehrt worden, hieß es.

Kiew: Russen bauen Stellungen aus und stehlen Fahrräder

Nach dem Rückzug an das Ostufer des Flusses Dnjepr bei Cherson in der Südukraine bauen russische Soldaten dort nach Informationen aus Kiew neue Verteidigungsstellungen auf. Gleichzeitig habe man beispielsweise im Distrikt Kachowka zunehmend damit begonnen, Fahrzeuge der Zivilbevölkerung zu stehlen, teilte der ukrainische Generalstab mit. „Sie stehlen die Privatautos, Motorräder und sogar Fahrräder der Leute“, heißt es in der Erklärung. Solche Überfälle in besetzten Gebieten sind meist ein Vorbote weiterer Rückzüge der Truppen.

Nicht nur Strom, sondern auch Trinkwasser fehlt der Bevölkerung in Cherson

Sobald sich russische Einheiten aus Izyum in der Region Charkiw in der Ostukraine zurückzogen, „nutzten“ die Besatzer die Fahrräder der Bevölkerung, weil ihnen der Treibstoff für ihre Fahrzeuge ausging, hieß es. Die Angaben aus den Lagerbereichen konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Grossi: Stoppt den „Wahnsinn“ in Saporischschja

Die Lage im größten Kernkraftwerk Europas spitzt sich erneut zu. Die Internationale Energieagentur (IAEO) meldete unter Berufung auf eigene Experten vor Ort mehrere gewaltige Explosionen. Bisher hat der Schaden die nukleare Sicherheit nicht beeinträchtigt. Wie bei früheren Bombenangriffen auf die Atomanlage beschuldigten sich Russland und die Ukraine gegenseitig.

Wer auch immer hinter den Anschlägen stecke, „sie müssen sofort aufhören“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. „Wie ich schon oft gesagt habe: Du spielst mit dem Feuer!“ Grossi forderte, „diesen Wahnsinn“ zu stoppen.

Sporischschja bereitet der IAEA Sorgen: „Wahnsinn“, „Spiel mit dem Feuer“, drastische Worte von IAEO-Chef Grossi

Das Atomkraftwerk liegt in der Region Saporischschja, die Russland für annektiert erklärt hat, unweit der Front. Im Oktober erließ der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret, das das Kernkraftwerk unter russische Verwaltung stellte.

Kampfpause im Winter keine Option für Kiew

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat inzwischen Spekulationen westlicher Medien und Militärs widersprochen, wonach es im Winter zu einer Kampfpause an den Fronten kommen könnte. „Wer von einer möglichen ‚Pause der Feindseligkeiten‘ wegen Minustemperaturen im Winter spricht, hat sich im Januar wahrscheinlich noch nie an der Südküste der Krim gesonnt“, twitterte das Ministerium.

Die Kälte macht den Ukrainern zu schaffen: Beerdigung eines gefallenen Soldaten im Schneeregen

Die Ukraine weist russische Vorwürfe zurück

Kiew hat Berichte über angebliche Hinrichtungen russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Soldaten dementiert. Im Gegenteil, ukrainische Truppen verteidigten sich gegen russische Soldaten, die nur vortäuschten, sich zu ergeben, erklärte der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, auf Telegram. In russischen Online-Netzwerken waren Videos aufgetaucht, die angeblich die Hinrichtung von rund einem Dutzend russischer Soldaten durch ukrainische Streitkräfte nach ihrer Kapitulation zeigten.

Das russische Verteidigungsministerium hatte nach Bekanntwerden der Videos eine Untersuchung wegen „Kriegsverbrechen“ gefordert. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte ein UN-Sprecher, die Vereinten Nationen seien „von den Videos unterrichtet“ und es werde untersucht. Die UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine sagte kürzlich, sie habe glaubwürdige Berichte über Folter und Misshandlung von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten.

Baerbock kündigt weitere Hilfe für Moldawien an

Die Ex-Sowjetrepublik Moldawien, direkte Nachbarin der Ukraine, ist besonders stark von den Folgen des Krieges betroffen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte Moldau weitere Unterstützung zu. Mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin und den Winteranfang unterstrich der deutsche Außenminister: „Wer glaubt, dass Demokratien verwundbar sind, wenn man Menschen erstarren lässt, dem zeigen wir: Wir stehen geschlossen, solidarisch und entschieden gegen jeden Versuch ein Mitglied unserer europäischen Familie zu gewinnen, um es zu erpressen oder gefügig zu machen.“

Außenministerin Annalena Baerbock betont die Einigkeit Europas gegen den Angriffskrieg des Kremls

Baerbock wird am Montag in Paris an der dritten Geberkonferenz für Moldawien teilnehmen. Auf den beiden vorangegangenen Geberkonferenzen kamen jeweils rund 600 Millionen Euro zusammen. Moldawien ist das ärmste Land Europas. Ende Juni verliehen ihm die EU-Staats- und Regierungschefs den Status eines EU-Beitrittskandidaten.

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.