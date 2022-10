Nachrichten aus der Ukraine: Fokus auf Wiederaufbau | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

„Marshallplan des 21. Jahrhunderts“ soll der Ukraine helfen

Scholz und Schmyhal eröffnen Wirtschaftsforum

Selenskyj: Russland bereitet etwas Schmutziges vor

Führungswechsel in der ukrainischen Botschaft in Berlin

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz fordern einen internationalen „Marshallplan des 21. Jahrhunderts“ für den Wiederaufbau der Ukraine. Es sei „eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss“, schreiben sie in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montagausgabe). „Wir müssen jetzt anfangen, zerstörte Wohngebäude, Schulen, Straßen, Brücken, die Infrastruktur und die Energieversorgung aufzubauen, damit das Land schnell wieder auf die Beine kommt.“ Schließlich braucht die Ukraine die Perspektive, nach Kriegsende wirtschaftlich wieder in Gang zu kommen.

Zwischen 1948 und 1952 hatten die USA mit dem Marshall-Plan den Wiederaufbau Deutschlands und anderer europäischer Länder mit Milliarden von Dollar finanziert.

Langfristig sei es wichtig, dass auch private Spender und Unternehmen in den Wiederaufbau der Ukraine investierten, so Scholz und von der Leyen weiter. Der EU komme hier eine besondere Rolle zu, denn die Ukraine sei Beitrittskandidat: „Der Weg des Wiederaufbaus ist daher auch der Weg der Ukraine in die Europäische Union.“

Kürzlich beim EU-Gipfel getroffen: Olaf Scholz (2.vl) und Ursula von der Leyen (2.vr)

Auch von der Leyen und Scholz betonten: „Die Unterstützung der Ukraine ist nicht nur richtig, sondern auch in unserem eigenen Interesse.“ Denn die Ukraine kämpfe nicht nur für ihre eigene Souveränität: „Die Ukraine verteidigt auch die internationale regelbasierte Ordnung, die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens und Wohlstands weltweit.“

Scholz und Schmyhal eröffnen Wirtschaftsforum

Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal eröffnen an diesem Montag in Berlin das fünfte Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum. Es ist das erste derartige bilaterale Ereignis seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen Hilfen für die ukrainische Wirtschaft. Ein Schwerpunkt ist der ukrainische Energiesektor, dessen Anlagen kürzlich von russischen Streitkräften angegriffen wurden.

Erneut zu Besuch in Berlin: Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal (Archivfoto)

Scholz und Schmyhal trafen sich am Rande der Konferenz auch zu bilateralen Gesprächen über die deutsche Unterstützung für die Ukraine und den Wiederaufbau. Am Dienstag findet in Berlin auf Einladung der deutschen G7-Präsidentschaft und der EU eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt.

Experten bereiten Dossier „Ukraine wieder aufbauen“ vor

Die deutsche Wirtschaft hat bereits Pläne für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg geschmiedet. Auf Initiative des Ostausschusses der Wirtschaft (OA) haben 50 Experten ein Dossier mit detaillierten Vorschlägen und Angeboten erstellt, berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „Wir müssen Nothilfe leisten, zum Beispiel mit Infrastruktur oder Energieversorgung, aber wir müssen auch an die Zukunft denken“, sagte OA-Geschäftsführer Michael Harms.

Laut RND empfiehlt das Dossier „Rebuild Ukraine“, dass die am Wiederaufbau beteiligten europäischen Länder und die EU jeweils einen hochrangigen Koordinator für die Ukraine benennen. Diese sollen dann einen Rat bilden, der sich mit der ukrainischen Regierung über aktuelle Anforderungen und Projekte austauscht. Jedes Geberland sollte die Kontrolle über seine eigenen Projektmittel behalten, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

Eingeschränkte Energieversorgung: Auto auf einer unbeleuchteten Straße in Kiew

„Die Menschen müssen schnelle Ergebnisse beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur sehen“, sagte Harms. „Gleichzeitig gilt es, die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum zu legen.“ Das bedeutet vor allem, das enorme Wachstumspotenzial der Ukraine in den Bereichen Digitalisierung, Landwirtschaft und grüne Energien zu nutzen und konsequent eine kohlenstoffarme Wirtschaft aufzubauen.

Selenskyj: Russland bereitet etwas Schmutziges vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, sich einer weiteren Eskalation des Krieges durch Russland zu widersetzen. Wenn Moskau der Ukraine vorwerfe, eine sogenannte „schmutzige Bombe“ werfen zu wollen, „bedeutet das nur eines: Russland hat bereits alles vorbereitet“, mutmaßte Selenskyj in einer Videobotschaft. „Ich denke, die Welt sollte jetzt so hart wie möglich reagieren“, fügte er hinzu.

Selenskyj sprach von einem „Telefonkarussell“ zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Ministern der Nato-Staaten Frankreich, Großbritannien, Türkei und den USA. Darin warnte Schoigu am Sonntag vor angeblichen Plänen der Ukraine, einen Sprengsatz mit radioaktivem Material zur Detonation zu bringen, um die Führung in Moskau zu diskreditieren.

Veröffentlicht Tagesaussagen per Video: Volodymyr Zelenskyy (Archiv)

„Wenn jemand in unserem Teil Europas Atomwaffen einsetzen kann, dann gibt es nur einen – und dieser hat Genossen Schoigu befohlen, dort anzurufen“, sagte Selenskyj und bezog sich dabei auf Kreml-Chef Wladimir Putin. „Wo immer Russland hingeht, hinterlässt es Massengräber, Folterlager, zerstörte Städte und Dörfer, vermintes Land, zerstörte Infrastruktur und Naturkatastrophen“, sagte der ukrainische Präsident. Sein Land hingegen versuche, den Menschen wieder ein normales Leben zu ermöglichen. „Wo die Ukraine ist, wird kein Leben zerstört“, sagte Selenskyj.

Führungswechsel in der ukrainischen Botschaft in Berlin

Der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, Oleksiy Makeyev, wird an diesem Montag offiziell sein Amt als neuer Botschafter seines Landes in Deutschland antreten. Am Nachmittag will er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtssitz, Schloss Bellevue, sein Beglaubigungsschreiben überreichen.

Vertritt künftig die Interessen der Ukraine in Berlin: Oleksij Makejew

Makejew kam am vergangenen Montag mit dem Auto aus der Ukraine nach Berlin. Der bisherige Botschafter Andriy Melnyk kehrte in sein Heimatland zurück – nach acht Jahren in Deutschland. Melnyk hatte mit seiner oft undiplomatischen Wortwahl viel Kritik auf sich gezogen, aber gerade damit machte er sich einen Namen.

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.