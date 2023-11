Nachlass von Matthew Perry: Einblicke in das Vermögen des „Friends“-Stars und Erbschaftsszenarien

Matthew Perry verdiente im Laufe der Jahrzehnte, in denen er in Hollywood aktiv war, eine beeindruckende Menge Geld.

Von der Hauptrolle in „Friends“, einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen aller Zeiten, bis hin zum Verfassen aufschlussreicher Memoiren hatte der beliebte Schauspieler bis zu seinem Tod eine bemerkenswerte Karriere.

Perry starb am 28. Oktober, nachdem er offenbar in einem Whirlpool in seinem Haus im Pacific Palisades-Gebiet von Los Angeles ertrunken war, wie Quellen der Strafverfolgungsbehörden gegenüber Fox News Digital bestätigten. Er war 54.

MATTHEW PERRYS „FRIENDS“-CO-STARS VERsammeln sich zur Beerdigung des verstorbenen Schauspielers

Der Sterbeort des „Friends“-Schauspielers wurde als sein Zuhause aufgeführt. Sein Fallstatus bleibt offen.

Die Todesursache von Perry wurde vom Gerichtsmediziner des Los Angeles County zurückgestellt, so dass sich die trauernde Öffentlichkeit fragt, was mit dem geliebten Star passiert ist.

Das Schicksal und die Zukunft von Perrys Nachlass werden noch entschieden. Hier ist ein Rückblick auf Perrys Karriere und beeindruckende Einnahmen.

HOLLYWOOD trauert um Matthew Perry: „Die Welt wird dich vermissen“

Perry wurde berühmt, nachdem er zehn Staffeln lang in „Friends“ mitgespielt hatte. Die Erfolgsserie wurde von 1994 bis 2004 ausgestrahlt, und obwohl jeder Darsteller in den letzten Ausstrahlungsjahren eine Million US-Dollar pro Folge erhielt, verdienten sie weiterhin jährlich Millionen durch Syndizierung.

Perry und seine Co-Stars Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt Le Blanc und Lisa Kudrow verdienten ab 2018 jeweils 20 Millionen US-Dollar pro Jahr an Syndizierungseinnahmen von Warner Brothers für ihre Rollen in „Friends“, und diese Zahl war Berichten zufolge sogar noch höher laut Marketplace, nachdem die Wiederholungen der Serie von Netflix übernommen wurden.

Die sechs Schauspieler hatten einen Vertrag, der ihnen jeweils 2 % der Syndizierungseinnahmen von „Friends“ einbrachte, während Warner Bros. durch das Streamen der Show jährlich eine Milliarde US-Dollar einnahm, berichtete die Verkaufsstelle.

Perry, geboren in Massachusetts und aufgewachsen in Kanada, war 24 Jahre alt, als er begann, Chandler Bing in „Friends“ zu spielen.

Obwohl Perry in den 90er Jahren einer der Topschauspieler war, hatte er auf dem Höhepunkt seines Ruhms mit Drogenmissbrauch zu kämpfen.

MATTHEW PERRY, DIE DARSTELLER VON „FRIENDS“, VERDIENT JEDES JAHR MILLIONEN AUS DEN RESTSTÜCKEN DER SHOW

„Ich kam irgendwie damit zurecht. Aber als ich 34 war, steckte ich wirklich in großen Schwierigkeiten“, gestand er laut „People“.

„Aber es gab Jahre, in denen ich in dieser Zeit nüchtern war. Staffel 9 war das Jahr, in dem ich die ganze Zeit über nüchtern war. Und raten Sie mal, für welche Staffel ich als bester Schauspieler nominiert wurde? Ich dachte: ‚Das sollte mir etwas sagen.‘ „

Berichten zufolge gab Perry mehr als 9 Millionen US-Dollar für seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Drogenmissbrauch und Nüchternheit aus. Zu einem Zeitpunkt nahm er 55 Vicodin pro Tag, schrieb er in seinen Memoiren von 2022 mit dem Titel „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“.

Er gab bekannt, dass er 15 Mal in der Reha war und sich 14 Operationen wegen suchtbedingter medizinischer Probleme unterzogen hatte.

Das Schreiben der Memoiren war Teil seiner Genesung. Er sagte, dass Emotionen „aus mir herausströmten – die schmerzhaften Dinge, Krankenhäuser, Entzugskliniken, all diese Dinge – sie strömten aus mir heraus. Es ging wirklich schnell.“

MATTHEW PERRY TODESURSACHE „AUFGESTELLT“: gerichtsmediziner

Nach dem Ende von „Friends“ und bevor Perry seine bombastischen Memoiren schrieb, feierte er weiterhin Erfolg im Fernsehen, indem er in anderen beliebten Shows mitwirkte.

Im Jahr 2003 erhielt Perry seine zweite Emmy-Nominierung für seinen Gastauftritt in „The West Wing“. 2007 wurde er für einen Emmy und einen Golden Globe für die Hauptrolle in „The Ron Clark Story“ nominiert, in dem es um einen Kleinstadtlehrer geht, der an eine raue Schule zieht.

Die „Friends“-Darsteller kamen 2021 für ein Special wieder zusammen.

Laut Variety verdiente jeder Darsteller 2,5 Millionen US-Dollar für das Nostalgie-Special.

Dem Wall Street Journal zufolge wurde den Darstellern von „Friends“ Berichten zufolge jeweils 1 Million US-Dollar geboten, sie handelten jedoch bis zu 2,5 Millionen US-Dollar aus.

Nach Perrys Tod brachen seine Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ Rekorde und belegten Platz 1 der Bestsellerliste von Amazon. Sein Buch wurde nach seiner Erstveröffentlichung im vergangenen November sofort zum Bestseller der New York Times.

Ihm zu Ehren wurde auch die Matthew Perry Foundation ins Leben gerufen. Die Wohltätigkeitsorganisation wurde gegründet, um Menschen zu helfen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, was Perry sehr wichtig war.

Obwohl der Schauspieler ein berühmtes, aber turbulentes Leben führte, heiratete er nie und bekam auch keine Kinder. Daher fragen sich viele, wer sein beträchtliches Vermögen erben wird.

„Er verdient jährlich etwa 20 Millionen US-Dollar an Restbeträgen, das verdient die gesamte Besetzung“, sagte Unterhaltungsanwalt Tre Lovell gegenüber Entertainment Tonight, „und das wird so bleiben, egal wie lange die Shows noch einmal laufen.“

„Die Restbeträge bleiben auch nach dem Tod eines Menschen bestehen. Es ist wie eine Verpflichtung, die an den Schauspieler gezahlt wird und an seine Erben weitergegeben wird.“

ERHALTEN SIE FOX BUSINESS UNTERWEGS, indem Sie HIER KLICKEN

Lovell erklärte: „Es wird einen Beauftragten geben, der in absehbarer Zukunft bestimmen wird, wohin Perrys Lizenzgebühren fließen.“

„Angesichts der Tatsache, dass er weder einen Ehepartner noch Kinder hatte, ginge es gleichermaßen an seine Eltern“, fügte Lovell hinzu. „Am wahrscheinlichsten würde jeder leibliche Elternteil die Hälfte des Nachlasses erhalten.“

Perry hatte zuvor verraten, dass er seinen Ruhm und sein Vermögen eingetauscht hätte, um seinem Kampf gegen die Sucht zu entgehen.

„Die Tatsache, dass ich alles dafür geben würde, diese Krankheit nicht zu bekommen, ist wahr“, sagte er 2022 in einem Interview mit People. „Aber ich schmälere nicht, wie viel Spaß die Erfahrung bei ‚Friends‘ gemacht hat.“ Und das Geld war unglaublich. Allein die kreative Erfahrung, in der Show dabei zu sein, hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.

KLICKEN SIE HIER, UM MEHR ÜBER FOX BUSINESS ZU LESEN

„Wenn du eine Million Dollar pro Woche verdienst, kannst du nicht den 37. Drink trinken. Du musst nach Hause gehen und schlafen gehen. … Das war der großartigste Job der Welt.“

Breck Drumas und Tracy Wright von FOX Business haben zu diesem Bericht beigetragen.