Rom. Die tagelange Suche hat ein Ende: In einem italienischen Nationalpark wurden zwei kleine Braunbären gefunden, deren Mutter von einem Jäger erschossen wurde. Die erst wenige Monate alten Jungen seien von Forstbeamten im Abruzzen-Park in Mittelitalien gesichtet worden, teilte der Park am Dienstag mit.

Ihren Beobachtungen zufolge sind die beiden Brüder gemeinsam unterwegs, es geht ihnen gut und sie können sich auch selbst ernähren. Daher wurde der ursprüngliche Plan, sie einzufangen, aufgegeben.

Die Mutter namens Amarena (Schwarzkirsche) wanderte mit ihrem Nachwuchs oft durch Dörfer und kam dabei auch Menschen nahe. Letzte Woche wurde sie von einem Jäger erschossen, der sagte, er fühle sich auf seinem Grundstück bedroht. Die Parkverwaltung bestritt, dass der Bär jemals eine Gefahr für den Menschen darstellte.

Eine Handyaufnahme zeigt die Bärin mit ihren Jungen. © Quelle: UGC/APTN/AP/dpa

Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen den 56-Jährigen ein. Da er Morddrohungen erhielt, steht er unter Polizeischutz. Im Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise leben noch etwa 60 Braunbären.

