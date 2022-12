Nachhilfe hilft Kindern dabei, aufzuholen – aber es gibt nicht genügend Plätze für bedürftige Schüler

Das Vergleichen von Brüchen und Dezimalzahlen war ein mathematisches Thema, das die 11-jährige Victoria Tash in den letzten Jahren schwierig fand, insbesondere als die Schule auf das Internet umgestellt wurde.

Regelmäßige Nachhilfestunden haben der Schülerin der 6. Klasse jedoch geholfen, sich sicherer zu fühlen – bis zu dem Punkt, an dem sie sagt, dass sie jetzt öfter die Hand hebt, um eine Antwort vor ihren Klassenkameraden zu erklären.

„Es hat sehr geholfen, weil ich Dinge nachholen kann, die ich online vermisst habe“, sagte sie über die akademische Unterstützung, die sie in ihrem außerschulischen Programm in Toronto erhält.

„Kommen Sie zum Nachhilfeunterricht [can] Stellen Sie mehr Fragen, als Sie normalerweise im Unterricht tun. Sie helfen dir mehr, als es ein Lehrer normalerweise tun würde … Sie helfen dir tatsächlich bei Fragen, erklären es dir – und stellen sicher, dass du weißt, was zu tun ist.“

Schüler, Eltern und Lehrer haben gleichermaßen darüber berichtet, wie pandemiebedingte Störungen – von Verschiebungen zwischen Präsenz- und Online-Lernen über Zugangsprobleme bei Fernunterricht bis hin zu wiederkehrendem Personalmangel – die Schule inkonsequent, schwieriger und frustrierender gemacht haben.

Es betrifft den Kindergarten bis zur 12. Klasse und darüber hinaus, von Leseverzögerungen, die bei jungen Lernenden festgestellt wurden, bis hin zu Schülern, die nach der Sekundarstufe streben und sich nicht auf die nächste Stufe vorbereitet fühlen. Die UNESCO berichtete, dass weltweit mehr als 1,5 Milliarden Schüler betroffen waren, wobei die am stärksten gefährdeten Lernenden am stärksten betroffen waren – etwas, das laut kanadischen Forschern und Bildungsbefürwortern auch auf lokaler Ebene wiederholt wurde.

Experten haben Nachhilfe als wertvolle Möglichkeit bezeichnet, Schülern dabei zu helfen, Wissenslücken zu schließen, unabhängig davon, ob sie bereits bestehen oder während der Pandemie entstanden sind. Und mehrere Provinzen haben im Rahmen von Nachholplänen für die Pandemieschulung Mittel für Nachhilfemaßnahmen bereitgestellt.

Während schulbezogene Nachhilfeprogramme von Ort zu Ort stark variieren, stehen Organisatoren und Familien gleichermaßen vor einer gemeinsamen Herausforderung: nicht genügend Plätze bei steigender Nachfrage.

Vor COVID war das Interesse an Beyond 3:30, dem außerschulischen Programm, an dem Victoria teilnimmt, bereits groß.

Andre Smart, links, hört zu, wie Tutor Faysal Garad diese Woche während einer Nachhilfesitzung in kleinen Gruppen mathematische Konzepte bespricht. „Wenn ich wieder im Unterricht bin, möchte ich es einfach richtig machen … ich weiß es schon, weil Faysal [helped] mich“, sagte der Schüler der 6. Klasse. (Craig Chivers/CBC)

Aber die Nachfrage nach dem persönlichen Angebot an Wochentagen, das akademische Unterstützung mit Ernährung, körperlicher Aktivität, psychischer Gesundheit und der Entwicklung sozialer Fähigkeiten verbindet, ist wirklich gestiegen, sagte Sandra Pierre, Programmdirektorin der Toronto Foundation for Student Success, die Beyond 3:30 beaufsichtigt .

„Vor der Pandemie hatten wir großes Interesse. Nach der Pandemie, glaube ich, haben wir mehr Eltern, die sich anmelden und den Nachhilfeaspekt des Programms haben wollen. Und ich denke, das liegt daran, dass … Nachhilfe teuer ist. Bei Beyond 3:30 ist es kostenlos .“

UHR | Wie Nachhilfe diesen Kindern hilft, aufzuholen und Selbstvertrauen aufzubauen: Wie Nachhilfe diesen Kindern hilft, aufzuholen und Vertrauen in den Unterricht aufzubauen Toronto-Studenten im Beyond 3:30-Programm erzählen, wie ihnen Nachhilfe in kleinen Gruppen hilft, während der Programmdirektor verrät, wie wichtig Beziehungen und Vertrauensbildung sind.

Die Finanzierung durch die Provinz hat der Stiftung, die Schüler des Toronto District School Board unterstützt, geholfen, Beyond 3:30 zu erweitern, um fortlaufende Kleingruppen-Nachhilfe für persönlich eingeschriebene Kinder hinzuzufügen und virtuelle Kleingruppen-Nachhilfe an weiteren Schulstandorten einzuführen.

Das persönliche Programm wurde kürzlich an einigen Standorten über Mittelschüler hinaus auf Schüler der dritten Klasse ausgeweitet.

Es bietet gezielte Hilfe, die von jüngeren Erwachsenen geleitet wird, die die Schulgemeinschaften widerspiegeln, sagte Pierre. Die Tutoren sind regelmäßig Lehramtskandidaten oder ehemalige Teilnehmer von Beyond 3:30, die jetzt ein postsekundäres Studium absolvieren.

Die Sitzungen können damit beginnen, dass Schüler um Hilfe bei bestimmten Hausaufgaben bitten, oder vielleicht Lehrer, die mathematische Konzepte mit den Kindern wiederholen, indem sie Module für ihre Klassenstufen verwenden.

Aaden Kyei, ein weiterer Schüler der 6. Klasse in Toronto, sagt, die Nachhilfe habe ihm geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen. „Ich hatte meistens Angst davor, schüchtern zu sein, also hat es mich dazu gebracht, hierher zu kommen und Nachhilfe zu geben, um meine Angst zu überwinden.“ (Craig Chivers/CBC)

Obwohl Pierre anerkennt, dass die Nachhilfestunden nicht den gesamten Lehrplan einer Klasse abdecken werden, besteht das Ziel darin, den Schülern dabei zu helfen, aufzuholen und sie dazu zu bringen, stärkere Lernende zu werden, ihre Unabhängigkeit aufzubauen und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

„Wir sind auf die Finanzierung angewiesen und wir wünschten wirklich, wir könnten mehr tun und auf andere Schulen und andere Bereiche ausdehnen“, sagte sie. Beachten Sie, dass einige Schulen – wie die von Victoria – eine Warteliste haben.

Sitzungen gehen durch die Decke

In Quebec verzeichnet auch ein anderes kostenloses Programm eine sprunghaft ansteigende Nachfrage.

Die gemeinnützige Bildungsdienstleistungsorganisation LEARN engagiert zertifizierte Lehrer, um Einzel-Live-Online-Nachhilfestunden für die englischsprachige öffentliche und private Schulgemeinschaft der Provinz sowie für englische Homeschooler in allen Fachbereichen von der 2. bis zur 11. Klasse zu geben.

„Die Tutorials haben 2021-22 richtig Fahrt aufgenommen [school year] insbesondere einfach, weil Eltern und Lehrer das Gefühl hatten, dass … die Schüler zurückfallen, in bestimmten Bereichen Probleme haben und diese zusätzliche Unterstützung benötigen“, sagte Michael Canuel, CEO der in Laval, Que., ansässigen Organisation.

Die Nachhilfe der Quebecer Organisation LEARN hat im Schuljahr 2021-22 „wirklich Fahrt aufgenommen“, sagte CEO Michael Canuel. (Étienne Gosselin/CBC)

„Unsere Zahlen gehen gerade durch die Decke“, sagte er. „In diesem Jahr rechnen wir mit bis zu 45.000 Tutorial-Sitzungen. Das ist also eine ziemliche Steigerung gegenüber dem, was wir in den Jahren 2019-2020 getan haben … was gewesen wäre [in] die 12- bis 14.000-Tutorial-Sessions reichen.“

In 30-minütigen Sitzungen müssen die Tutoren von LEARN den Problembereichen eines Schülers schnell auf den Grund gehen und gleichzeitig Vertrauen und eine Beziehung aufbauen, um das kontinuierliche Lernen zu unterstützen. Audrey McLaren, langjährige virtuelle Mathematiklehrerin und Tutorin, sagt, sie versuche, Probleme herauszukitzeln, indem sie Schüler dazu bringe, Probleme auf einem virtuellen Whiteboard zu bearbeiten.

„Ich werde immer etwas aufdecken – ‚Oh, oh, ich sehe, dass hier das eigentliche Problem liegt.‘ Und dann verbringen wir ein wenig Zeit damit … Manchmal ist es wie ein Detektiv“, erklärte sie.

„Sobald ich eine gute Vorstellung davon habe, womit ich ihnen helfen muss, kann ich auf das jeweilige Thema eingehen … basierend auf meiner Erfahrung aus dem Unterrichten dieses Themas im Klassenzimmer.

„Alle Lehrer, wir alle haben unsere Trickkiste, um Kindern zu helfen, bestimmte Konzepte zu verstehen.“

Audrey McLaren, eine Online-Lehrerin, die seit 2008 Mathematik an Highschools virtuell unterrichtet, sagt, dass Nachhilfe etwas Detektivarbeit erfordert, um schnell die Wurzel des Problems eines Schülers aufzudecken. (Étienne Gosselin/CBC)

McLaren bietet jede Woche 18 Sitzungen an, und die meisten sind Kinder, die sie wöchentlich sieht.

Beim Nachhilfeunterricht, sagt sie, ist es ziemlich klar, wie effektiv sie war – im Gegensatz zum Unterrichten eines Klassenzimmers mit 15 oder 20 Schülern, wenn „immer dieses große Fragezeichen in der Luft steht“, ob alle die Lektion verstanden haben.

„Meistens kommen sie und ihr Tonfall ist sehr gestresst: ‚Mein Lehrer hat das heute gemacht und ich verstehe es wirklich nicht.‘ Und am Ende [the session]sie lachen und sind definitiv weniger ängstlich“, sagte McLaren. „So hoffentlich nach ein paar Sitzungen, dass … die Verringerung der Angst in mehr Selbstvertrauen umschlägt.“

„Es ist nicht genug“

Nachhilfe sei mehr als nur Hausaufgabenhilfe, betont Canuel.

„Man muss zum Kern des Problems vordringen, den Problemen, sie identifizieren und dann im Laufe eines Jahres mit den Studenten arbeiten“, sagte er. „[Sessions] intensiv sein müssen. Sie müssen konsequent sein – und das bleibt eine Herausforderung.“

Doch sein Programm stößt derzeit auf einige Hürden. Man hat genug Personal, um die Nachfrage zu befriedigen; LEARN hat jetzt etwas mehr als 200 Tutoren, aber angesichts des Lehrermangels in Quebec, insbesondere in bestimmten Fächern, ist dies eine Herausforderung.

Und wie beim Toronto-Programm ist auch eine stabile Finanzierung ein Thema.

„Wir werden von der sogenannten Entente Canada-Québec for Minority Language Education finanziert. Wir zählen auf die Unterstützung unseres Bildungsministeriums“, sagte Canuel.

„In diesem Jahr hoffen wir, 45.000 Tutorial-Sitzungen anbieten zu können – und das hängt davon ab, ob wir genügend Tutoren bekommen und unsere Finanzierung erhalten.“

Die derzeitige Nachfrage nach Nachhilfe übersteigt auch die verfügbaren Plätze für Beyond 3:30, bemerkte Pierre.

„Wir wünschten, wir könnten die Finanzierung bekommen, damit wir mehr von diesen Programmen haben könnten. Wir sind nicht in der Lage, den Bedarf zu decken“, sagte sie.

„Wir müssen uns viel mehr darauf konzentrieren, Kindern Zugangsmöglichkeiten zu geben [free] Nachhilfe wie diese… In vielen Gemeinden können sich die Eltern keine individuelle Nachhilfe leisten. Es ist ziemlich kostspielig.“

Sandra Pierre ist die Programmdirektorin der Toronto Foundation for Student Success, die Beyond 3:30 betreibt, ein kostenloses Programm nach der Schule, das Nachhilfeunterricht beinhaltet. (Craig Chivers/CBC)

Katherine Korakakis, Mutter aus Montreal, hat ihren 15-jährigen Sohn Nathan und ihre 11-jährige Tochter Bella in den letzten Jahren für Nachhilfe angemeldet, unter anderem über LEARN.

In ihrer Rolle als Präsidentin der English Parents‘ Committee Association of Quebec hat sie auch von anderen Eltern gehört, die das Gefühl haben, dass ihre Kinder wegen ihrer „Verzweiflung“, Zugang zu Nachhilfe zu erhalten, zurückfallen.

„Gibt es welche? Ja. Müssen die Schüler warten, bis sie darauf zugreifen können? Ja. Verpassen die Schüler die Gelegenheit? Ja“, sagte sie. „Weil es nicht genug gibt.“

Katherine Korakakis ist Präsidentin der English Parents Committee Association of Quebec. Der zweifache Elternteil aus Montreal hat aus erster Hand gesehen, dass es nicht genügend Nachhilfe gibt, die für Familien verfügbar und zugänglich ist. (Étienne Gosselin/CBC)

Korakakis möchte, dass Bildungsbeamte einen klareren Plan für die Erholung des Lernens entwerfen, einschließlich intensiverer, fortlaufender kostenloser Nachhilfe für Schüler.

„Wir möchten, dass es entweder in der Schule oder virtuell angeboten wird, je nachdem, was für die Lernfähigkeiten des Kindes und auch für den Zeitplan des Kindes besser ist“, sagte sie.

„Nicht nur 20 Minuten. Wie eine gute Stunde Nachhilfe in einer Woche, die anfangen würde, erfolgreiche Schritte nach vorne zu machen, um aufzuholen.“