Wer Fluchtscham ernst nimmt, muss mit Konsequenzen rechnen. Davon erfährt gerade Forscher Gianluca Grimalda und hat dadurch seinen Job verloren.

Der Wissenschaftler Gianluca Grimalda, 51, will nicht mehr fliegen – für das Klima. Weil er von einer Forschungsreise nach Papua-Neuguinea nicht rechtzeitig zurückkam, entließ ihn das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Die taz begleitet ihn auf seiner Rückreise per Schiff, Bus und Bahn.

Ich sitze nun seit zehn Tagen im kleinen Hafen von Rabaul in East New Britain in Papua-Neuguinea fest. Zehn Tage ohne Bewegung, zehn Tage, in denen ich den Hafen nur gelegentlich und nur mit Begleitung verlassen konnte. Zwei rivalisierende Clans kämpfen an Land, ich könnte als Geisel enden. Es fühlt sich klaustrophobisch an.

Ich habe in meiner Kabine auf dem Transportschiff, das mich hierher gebracht hat, einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet. Hier arbeite ich tagsüber am Laptop, organisiere die Daten meiner Feldforschung und überarbeite bereits verfasste Studien. Die Arbeit gibt mir Stabilität.

In den nächsten Wochen möchte ich per Fähre und über Land über Papua-Neuguinea und Indonesien nach Singapur reisen. Ich weiß noch nicht, wie viele Tage ich dafür brauche.

„Ich bleibe optimistisch“

Als Slow-Travel-Veteran bleibe ich vorerst optimistisch. Im Jahr 2016 bin ich auf dem Landweg von Hongkong nach Italien gereist. Damals hatte ich einen detaillierten Reiseplan, da ich für mein Tadschikistan-Visum genaue Ein- und Ausreisedaten angeben musste. Ich habe es ohne Verzögerungen nach Bari im Süden Italiens geschafft. Erst ein Schneechaos, das alle Züge zum Stillstand brachte, machte meinen Plan endgültig zunichte.

Ich weiß noch nicht, welche Fähren, Busse und Züge mich nach Singapur bringen. Ich bekomme immer wieder unterschiedliche Informationen von Einheimischen. Das Reisen in einer Region der Welt, in der es keine Online-Buchungssysteme und nur vereinzelt feste Fahrpläne gibt und in der viele Menschen ihr eigenes Dorf ohnehin kaum verlassen haben, ist eine Herausforderung. Aber wenn mich Unsicherheit überkommt, erinnere ich mich an diese Zeilen aus einem Gedicht von Antonio Machado: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen.

Die Passagierfähre zu meinem nächsten Zwischenstopp, Lae, soll bald ablegen. Ich möchte Weihnachten bei meinem Vater in Mailand sein. Ich weiß, wie glücklich er darüber sein würde. Es gibt immer noch keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Aber ich möchte es schaffen, indem ich es begehe.

Protokoll: Mitsuo Iwamoto