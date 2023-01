Nachhaltige Kleidung, klimafreundlicher Kaffee – das ist für Bürgerinnen und Bürger oft schwer nachvollziehbar

Künftig könnten Unternehmen in der EU nachweisen müssen, dass als klimafreundlich vermarktete Produkte tatsächlich klimafreundlich sind. Die Europäische Kommission will ein Gesetz gegen sogenanntes Greenwashing auf den Weg bringen, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht. Verbraucher sollen so besser erkennen können, ob ein Produkt tatsächlich nicht klima- und umweltschädlich ist.

Grund dafür ist, dass Verbraucher laut Kommission oft keine verlässlichen Informationen über die Nachhaltigkeit von Produkten haben. Beim Greenwashing beispielsweise vermarkten Unternehmen Produkte als umweltfreundlich, obwohl sie es möglicherweise nicht sind. Laut einer Studie der EU-Kommission aus dem Jahr 2020 waren mehr als die Hälfte der Angaben zur Klimafreundlichkeit von Waren vage, irreführend oder unbegründet. Gleichzeitig sei es für Unternehmen oft schwierig, die unterschiedlichen Standards in den EU-Ländern zu erfüllen, heißt es in dem Entwurf.

Begründung verlangt

Die Kommission schlägt nun vor, dass die EU-Länder sicherstellen müssen, dass klimabezogene Behauptungen gerechtfertigt sind. Die Kriterien hierfür sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Standards beruhen und von unabhängigen Dritten überprüft werden.

Zudem sollte der gesamte Lebenszyklus von Produkten betrachtet werden – also sowohl klimaschädliche Emissionen bei der Herstellung als auch mögliche Belastungen bei der Nutzung. Waren, die krebserregende oder andere gefährliche Stoffe enthalten, sollten weitgehend nicht als umwelt- oder klimafreundlich vermarktet werden. Dem Entwurf zufolge könnten Bürgerinnen und Bürger bei Verstößen Beschwerde einlegen.

„Es ist höchste Zeit, dass die Europäische Kommission dem Greenwashing ein Ende setzt, um einen nachhaltigen Konsum zu ermöglichen“, kommentierte die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini den Entwurf. Sie würde es begrüßen, wenn wirklich jedes grüne Werbeversprechen wissenschaftlich untermauert und von unabhängigen Dritten geprüft würde.

Die EU-Kommission will das Gesetz im März zusammen mit anderen Initiativen zum Thema vorlegen. Bis dahin ist der Text freibleibend. Dann müssten das EU-Parlament und die Länder darüber verhandeln.