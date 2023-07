CNN

Vor den Stränden von Long Island verstärken sich die Haipatrouillen, nachdem innerhalb von zwei Tagen fünf Menschen von Meerestieren gebissen wurden, bei denen es sich laut Behörden wahrscheinlich um Haie handelt.

Beamte im östlichen Suffolk County auf Long Island, wo sich drei der Angriffe ereigneten, haben die Strandpatrouillen verstärkt und setzen Drohnen ein, um das Wasser nach potenziellen Bedrohungen abzusuchen, teilte die Polizei von Suffolk County am Dienstag mit.

Die Bissserie hat die Strandbesucher in New York in höchste Alarmbereitschaft versetzt und erinnert an eine ähnliche Flut nicht tödlicher Haiangriffe im letzten Sommer, die mehrere Strandschließungen zur Folge hatte.

Ein Schwarm von etwa 50 Haien wurde am Dienstagmorgen von einer Drohne in der Nähe von Robert Moses Beach gesichtet – am selben Tag wurde ein 15-jähriges Mädchen beim Schwimmen an diesem Strand gebissen, so George Gorman, der Regionaldirektor von Long Island für den Bundesstaat New York Parks, Erholung und Denkmalpflege.

Obwohl das Mädchen oder irgendjemand in der Nähe zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Haie gesehen hatte, stammte der Biss höchstwahrscheinlich von einem Hai, sagte Gorman.

Ebenfalls am Dienstag wurde ein 15-jähriger Junge beim Surfen vor dem Kismet Beach auf Fire Island von einem Hai in den Fuß gebissen, teilte die Polizei von Suffolk mit.

Nach Angaben der Behörden erlitten beide Teenager keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Drei weitere Menschen wurden am Dienstag gebissen, darunter ein 47-jähriger Mann, der im brusthohen Wasser vor dem Quogue Village Beach auf Long Island schwamm, teilte die örtliche Polizei mit. Der Biss hinterließ Schnittwunden am Knie und stammte von einem „größeren Meerestier“, von dem vorläufig angenommen wurde, dass es sich um einen Hai handelte, teilte die Quogue Village Police Department mit.

Die beiden anderen, die gebissen wurden – ein 49-jähriger Mann in Pines Beach und eine Frau westlich von Cherry Grove – erlitten beide nicht lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei hat die Menschen ermutigt, weiterhin den Strand zu genießen, forderte die Schwimmer jedoch auf, wachsam zu sein und nach Haien oder Fischschwärmen Ausschau zu halten, die Raubtiere anlocken könnten.

Das New Yorker Amt für Parks, Erholung und Denkmalschutz habe im vergangenen Jahr auch seine Wasserüberwachung verstärkt, sagte Gorman.

„Wir verfügen über eine hervorragende Überwachung, Drohnen und Rettungsschwimmer scannen und überprüfen die Strände“, sagte Gorman.

Gavin Naylor, der Direktor des Florida Program for Shark Research, sagte gegenüber CNN „This Morning“, dass es Vorsichtsmaßnahmen gibt, die Schwimmer treffen können, um den Strand sicher zu genießen und Angriffe zu vermeiden.

„Menschen sollten immer in Gruppen schwimmen. Sie sollten nicht zu weit vom Ufer entfernt schwimmen und vor allem Köderfische meiden“, sagte Naylor.

Auch wenn sie diesen Sommer wieder für Schlagzeilen sorgen, ist das Risiko, von Haien angegriffen zu werden, nach wie vor gering.

Das Florida Museum of Natural History dokumentierte im vergangenen Jahr weltweit 57 bestätigte, nicht provozierte Angriffe. Davon ereigneten sich 41 in den Vereinigten Staaten, wobei acht Vorfälle in New York nicht tödlich waren.