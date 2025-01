Homepage Politik

Aus: Marcus Giebel

Drücken Teilt

Vladimir Putins Flotte muss den Hafen in syrischem Tartus verlassen. Die neue Basis konnte bereits gefunden werden.

Tripolis-Bashar al-Assad musste er nach Russland bringen. Und sorgen Sie sich also um seinen Einfluss in Syrien. Wladimir Putin versucht weiterhin, gute Beziehungen zu Damaskus zu unterhalten. Unter anderem die russische Nachrichtenagentur Tass Berichte am Dienstag (28. Januar) eine interministerielle Delegation aus Russland für ein dreistündiges Treffen in der syrischen Kapital, um Ideen mit dem neuen Managementteam auszutauschen.

Kreml -Sprecher Dmitri Peskow wusste: „Es war eine wichtige Reise, und die Kontakte sind auch wichtig, da es notwendig ist, einen ständigen Dialog aufzubauen und aufrechtzuerhalten.“ Laut dem Delegationsmanager Mikhail Bogdanow sprach Putins Sonderabsender für den Nahen Osten und Afrika auch über die Erhaltung der russischen Militärbasen in Syrien.

Wohin gehen Sie mit den Schiffen und der Ausrüstung? Vladimir Putin scheint seine Untergebenen von Syrien nach Libyen zu ziehen. © Imago / Itar-TASS, Screenshot Telegram /@Radiosvoboda

Vladimir Putin und Syrien: Die russische Flotte muss den Hafen von Tartus verlassen

Putin benutzte hauptsächlich die Hmeimim Air Force Base südöstlich der Stadt Latakia für Operationen in Afrika, wo der Kreml seinen Einfluss seit Jahren dank der Wagner -Söldner ausgebaut hat. Im Gegensatz dazu scheint er den Hafen in Tartus aufzugeben. Darüber hinaus legen Satellitenaufnahmen nahe, dass der von den USA gegründete Rundfunk gegründet wurde Radio Liberty verbreiten.

In einem Telegrammposten werden Bilder vom 18. und 27. Januar verglichen. Die Entfernung russischer Militärausrüstung sollte darauf gezeigt werden. Dementsprechend hat eines von zwei Frachtschiffen den Hafen bereits mit Sparta II verlassen, und ein großer Teil der Ausrüstung ist aus dem Liegeplatz verschwunden. Der Sparta ist noch im Hafen. Das Gebiet, das ihr am nächsten liegt, war am 18. Januar fast leer, aber neun Tage später mit zahlreichen Behältern gefüllt. Wer ist unverzüglich geladen?

Die beiden Schiffe gehören zur Schifffahrtsgesellschaft Oboronlogistika, die dem russischen Verteidigungsministerium gehört. Der Abzug Russlands ist keineswegs freiwillig. Denn selbst wenn Moskau trotz des Sturzes von Assad die Partnerschaft nach Damaskus am Leben erhalten will, konnte Putin das Quasi-Float seines Volkes nicht von Tartus verhindern.

Nawalny erweitert die Liste der Opfer von Putin – einen Überblick Fotogalerie anzeigen

Putin schickt seine Schiffe nach Libyen? Güterschiff läuft südlich von Zypern

Laut vereinbarten Medienberichten haben die Syrer den Vertrag mit dem russischen Unternehmen Stroitransgas über die Verwendung des Hafens gekündigt. Russland war dort seit 49 Jahren willkommen, dh seit den frühen Tagen des Hafiz al-Assad, der seit drei Jahrzehnten existiert, Vater des Diktators, der vor einigen Wochen geflohen war.

Jetzt stellt sich die Frage, wo Putin seine Schiffe bestellt hat. Bereits Ende letzten Jahres war zu sehen, dass seine mediterrane Flotte den Hafen den Rücken kehrte, was strategisch wichtig ist. Das ukrainische Portal Verteidigungsausdruck Jetzt berichtete nun, dass das Frachtschiff Sparta II am Morgen des 28. Januar südlich von Zypern liegt. Dort hat dieser Service ihn auch am 29. Januar um 12.00 Uhr gefunden.

Das Portal von Kiew erwähnt die Ostsee oder eine potenzielle neue Basis in Libyen als mögliche Ziele. Ein Land, in dem ein anderer Bürgerkrieg bedroht ist. Dies ist auch strategisch vorteilhaft, an der Nordküste Afrikas und fast vor der Haustür Europas.

Präsenz auf den Ozeanen der Welt: Ein Blick auf die russische Flotte im Hafen von Severomorsk im Frühjahr 2021. © Imago / Itar-TASS

Russland und Libyen: Viele Flüge zwischen der Basis in Syrien und Bengasi

Was könnte für die zweite Theorie sprechen: CNN Berichtet über regelmäßige Flüge von Russian Antonow an-124 Transportflugzeuge und Iljuschin IL-76-Flugzeuge zwischen Hmeimim und der libyschen Hafenstadt Bengasi. Seit Mitte Dezember gab es täglich mehr als einen solchen Flug, da die US-amerikanischen Medium behauptet, auf der Grundlage einer Analyse der Flugdaten festzustellen.

Moderne russische Luftverteidigungssysteme wurden möglicherweise transportiert. Es wurde auf Bildern gesehen, wie sie kurz vor dem Laden der Flüge vorbereitet wurden. Ein Antonow kehrte am 28. Dezember von Libyen nach Hmeimim zurück.

Jalel Harchaoui vom London Thinktank Royal United Services Institute (RUSI) CNN bestätigt, dass in den letzten Wochen eine „unbestreitbare Zunahme der Landungen russischer Flugzeuge aus Syrien, Russland und Weißrussland in Libyen“ herrschte.

Putins Flotte anscheinend nach Libyen: Moskau unterstützt General Haftar vor Ort

In den derzeit zwei geprägten Land unterstützt Moskau General Chalifa Haftar mit Waffen und Söldnern. Wie das Weltwoche schreibt, vermutet, dass Moskau einen Port unter Kontrolle des 81-Jährigen als Tartus-Ersatz verwenden könnte. Auf die Basis der Nahen Bengasi al-Chadim wird bezogen, von der Putin seine militärischen Missionen in Staaten wie Mali und Niger fortsetzen konnte.

Der Taz erwähnt die zentrale Luftwaffe-Basis JUFRA, zu der MIG-29-Kampfflugzeuge im Jahr 2020 geschickt wurden. Dementsprechend bestätigte Anton Mardasow, Militärexperte des Zentralafrikanische Republik.

Putin wählt wahrscheinlich Libyen anstelle von Syrien: Russlands Flotte jetzt vor Europas Haustür?

Laut VerteidigungsnachrichtenEin unabhängiges Portal mit Schwerpunkt auf Verteidigungsstrategien, erklärte Rusi -Analyst Harchaoui: „Syrien war ein sehr nützlicher Sprungbrett für Flüge von Russland nach Afrika, aber nicht unbedingt notwendig.“ Selbst in Bezug auf Putins Kriegsschiffe sieht er Anzeichen einer stärkeren russischen Präsenz in Libyen.

Obwohl er die Hafenstadt Tobruk, 300 Kilometer östlich von Bengasi, klopft. Sollte sich Russland dort tatsächlich niederlassen, „würde dies als die dreiste Geste der NATO und der USA angesehen und als Zeichen, dass Haftar nicht mehr darauf ansieht, den Westen zuzuhören“.

Putin scheint also in der Lage zu sein, mit dem erzwungenen Abschied von Syrien fertig zu werden. Die europäischen Länder müssen jedoch sicherstellen, dass die Moskauer Flotte jetzt fast vor ihrer Haustür ist. Und damit auch in der Nähe des Gebiets der NATO. (mg)