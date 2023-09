„Ich bin nicht enttäuscht“, sagte Biden am Samstagnachmittag und verwies auf die Abwesenheit von DeSantis. „Möglicherweise hatte er andere Gründe.“

Während der Gouverneur am Samstag nicht anwesend war, traf sich der republikanische Senator von Florida, Rick Scott, der seit langem mit DeSantis streitet, bei seiner Ankunft in Live Oak mit Biden, wo er wiederholt die Bemühungen der Regierung lobte.

„Danke, dass Sie hier sind“, sagte Scott und schüttelte Bidens Hand, während er einen gestickten „45“-Hut aufsetzte, eine Anspielung darauf, dass Scott Floridas 45. Gouverneur ist.

Er lobte auch Biden und seine FEMA-Führung und sagte, der Präsident habe „großartige Arbeit geleistet“, Ressourcen für den Hurrikan vorbereitet und schnell Hilfe geleistet.

„Ich möchte dem Senator danken, und das meine ich aufrichtig“, antwortete Biden und fügte hinzu, dass er Scott mitgeteilt habe, dass die Bundeshilfe „so lange wie nötig“ anhalten werde.

Biden und die First Lady besuchten am Samstag die vom Sturm verwüstete Region, wo sie eine Lufttour durch die vom Sturm betroffenen Gemeinden machten und an einer Besprechung mit Bundespersonal, örtlichen Beamten und Ersthelfern teilnahmen. Anschließend besichtigte Biden die Live Oak-Gemeinde und traf sich mit Bewohnern, die vom Hurrikan Idalia betroffen waren, einem verheerenden Sturm, der Anfang dieser Woche Florida heimsuchte und mehr als 6.000 Häuser beschädigte und mindestens eine Person tötete.

DeSantis hielt am Samstag keine öffentliche Pressekonferenz ab, obwohl der Gouverneur in den Tagen vor dem Hurrikan und nach dessen Folgen öffentliche Briefings abhielt, manchmal mehrere am Tag, um über den Sturm und die Wiederherstellungsbemühungen auf dem Laufenden zu bleiben. Sein Büro teilte mit, dass der Gouverneur gegen Mittag Keaton Beach verlassen würde, in der Nähe der Stelle, an der der Sturm als Hurrikan der Kategorie 3 auf Land traf, und erklärte später, dass DeSantis auch bei der Verteilung von Mahlzeiten in Horseshoe Beach, einer kleinen Gemeinde im Dixie County an der Golfküste, geholfen habe.

Das Büro des Gouverneurs machte am Samstag keine weiteren Angaben dazu, warum er das Treffen mit Biden ausgelassen hatte.

In den Tagen vor und nach dem Hurrikan hielt Gouverneur Ron DeSantis öffentliche Briefings ab, manchmal mehrmals am Tag, um über den Sturm und die Wiederherstellungsbemühungen auf dem Laufenden zu bleiben. | Sean Rayford/Getty Images

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean Pierre, sagte Reportern auf Air Force One, dass Biden DeSantis am Donnerstag in einem Telefonat über seine Reise informiert habe und dass der Gouverneur keinen Hinweis darauf gegeben habe, dass er sich nicht mit dem Präsidenten treffen werde.

„Wir lassen den Gouverneur für sich selbst sprechen. Natürlich ist er willkommen. Natürlich ist er heute herzlich willkommen, mit dem Präsidenten zusammen zu sein“, sagte Jean Pierre. „Unser Fokus, und das haben wir gesagt – Sie haben den Präsidenten sagen hören –, hier geht es nicht um Politik. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen roten oder blauen Staat handelt, der Präsident wird auftauchen und für die Gemeinschaft da sein.“

Beamte des Weißen Hauses bekräftigten am Samstag, dass die Reise in enger Abstimmung mit der FEMA sowie den Staats- und Kommunalpolitikern geplant wurde, um Auswirkungen auf laufende Reaktionseinsätze zu vermeiden. Der Präsident wurde von Deanne Criswell, Administratorin der Federal Emergency Management Agency, begleitet.

Der Ort von Bidens Besuch sei sowohl vom Weißen Haus als auch vom Büro des Gouverneurs einvernehmlich vereinbart worden, sagte Criswell und fügte hinzu, dass DeSantis dem FEMA-Administrator nicht mitgeteilt habe, dass er sich nicht mit Biden treffen werde, bevor sein Büro eine Erklärung abgegeben habe. Sie sagte, sie verstehe die anhaltenden Bedenken hinsichtlich einiger der ländlichen Küstengebiete, die sie am Donnerstag mit DeSantis besuchte und die immer noch nur eingeschränkten Zugang hätten, aber beide Seiten seien sich einig, dass der Präsident Live Oak wegen „begrenzter Auswirkungen“ besuchen könne.

„Sie sind auf dem besten Weg der Genesung“, sagte Criswell.

Im Suwannee County waren überall auf der Route von Bidens Wagenkolonne Überreste des Hurrikans zu sehen, riesige umgestürzte Bäume säumten die Straße und Anwohner räumten in ihren Vorgärten Trümmer auf.

Vor einer örtlichen Schule wies das Dach eines überdachten Gehwegs, der zum Gebäude führte, deutliche Anzeichen von Schäden auf, wobei Teile der Abdeckung aufgerissen waren oder ganz fehlten. „SCHULE GESCHLOSSEN“ war auf dem Schild vor der Suwannee Pineview Elementary zu lesen, die jetzt als Notunterkunft dient und wo Biden sich „bis auf weiteres“ mit örtlichen Beamten und Ersthelfern traf. Drinnen säumten vertriebene Bewohner die Flure und ruhten auf Stühlen und Beistellbetten.

Flankiert von örtlichen Beamten und Criswell dankte Biden später am Samstag erneut Scott, der sich für eine Gesetzgebung zur Katastrophenhilfe eingesetzt hat, für seine „Kooperation“ und forderte den Kongress auf, sicherzustellen, dass die FEMA über ausreichende Mittel verfügt, um „die unmittelbaren Krisen zu bewältigen“. unser langfristiges Engagement für die Sicherheit des amerikanischen Volkes.“

„Und er teilt die Ansicht, die ich über die FEMA habe; Sie leisten einen unglaublichen Job. Aber die Arbeit fängt gewissermaßen gerade erst an, wir haben noch viel zu tun. Ich möchte allen Beamten aus Florida danken“, sagte Biden.

Er sagte auch, dass er seit dem Sturm in „häufigem Kontakt“ mit DeSantis gestanden habe und dass er schnell gehandelt habe, nachdem der Gouverneur um eine Erklärung zur Katastrophe größeren Ausmaßes gebeten habe.

Der Samstag wäre die erste gemeinsame Veranstaltung von Biden und DeSantis gewesen, seit der Gouverneur von Florida seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt hatte.

Die beiden Staats- und Regierungschefs sind in einer Reihe von Fragen wiederholt aneinander geraten, wobei DeSantis gegen Bidens Einwanderungspolitik, die Pandemie, LGBTQ-Fragen und die Wirtschaft wettert. Während Biden nicht davor zurückschreckt, DeSantis zu kritisieren, hat Vizepräsidentin Kamala Harris in den letzten Monaten auch eine öffentlichere Rolle eingenommen, indem sie den Gouverneur angegriffen hat, indem sie DeSantis wegen Floridas sechswöchigem Abtreibungsverbot aufstachelt und ihn verprügelt, nachdem er die neue schwarze Geschichte des Staates verteidigt hatte Standards.

Für DeSantis, der sich durch Auseinandersetzungen mit Gegnern einen Ruf aufgebaut hat, hätte das Treffen eines parteiübergreifenden Akkords am Samstag es ihm ermöglichen können, der Nation erneut zu zeigen, dass er während einer Naturkatastrophe Dinge durchsetzen kann – sogar mit politischen Gegnern.

Kimberly Leonard hat zu diesem Bericht beigetragen.