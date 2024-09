Na een duidelijk begrip van de hogere ligging Geldboete voor de toekomstige Fußballnationaltorhüter Jens Lehmann wordt deutlich reduziert. Het Landgericht München II bedraagt ​​een boete van 135.000 euro, in 150 dagen ontvang je 900 euro. Er rust een schuld op het vonnis en de vonnissen die in beide zaken zijn gewezen.

Het Amtsgericht Starnberg haat Lehmann im Dezember noch zu einer deutlich höheren Strafe verurteilt. Als de aankoopprijs 420.000 euro bedraagt, ontvangt u binnen 210 dagen 2000 euro – ook meer waard dan de prijs. Omdat de deadline sinds de 54 jaar sindsdien is verstreken, is de overheidsadministratie voltooid.

Zorg ervoor dat Lehmann, met een ketel in de handen in de garage van een nachbarn, een broche in zijn huis maakt en een holzbalken in de gaten houdt. Ook is er een Münchner Parkhaus „Stoßstange an Stoßstange“ met andere auto’s, zodat je de parkgebouwen daar kunt zien. Ik kijk naar hoe het besluitvormingsproces gebaseerd was op het besluitvormingsproces.

Nu is er een Verhandlungstag statt vier

Bij de Strafe berücksichtigte das Gericht, dass Lehmann Verantwortung für seine Taten übernommen habe. Omdat de beleidswijzigingen door politieagenten zullen worden afgerond. Zowel de beoordeling van het hoge niveau van de beoordelingen behoeven tevens nadere erkenning, zodat de beoordeling daarop kan worden gemaakt.

Het Landgericht heeft vier Verhandlungtermmine angesetzt. Dit betekent dat je bereid moet zijn om hier de tijd voor te nemen. In de beroering is nu een van de straffen – de schuldenaar heeft de volgende Torhüter-aandacht.

© Lea Dohle

Nieuwsbrief „Was jetzt?“ – De taggliche Morgenüberblick Start Zie met onze volgende cursussen Nachrichten-Nieuwsbrief in de Tag. Erhalten Sie zem freitags den US-Sonderletter „Was jetzt, America?“ hoe dan ook, het digitale magazine ZEIT am Wochenende. Bij mijn registratie moet u uw gegevensbeschermingsverklaring controleren. Viel Bedankt! Wij kunnen er een e-mail naar sturen. Betaal voor uw mailing en ontvang uw nieuwsbriefabonnement.

De zaak is niet juridisch en kan niet worden herzien voordat het Bayerischen Obersten Landesgericht werd verzocht, wat in München zal plaatsvinden.

Lehmann speelde van 1998 tot 2008 voor verschillende voetbalclubs in Duitsland, Italië en Engeland, waar het team van het nationale voetbalteam speelde. Während der in Deutschland ausgetragene Weltmeisterschaft 2006 staat in de Tor der Duitse Mannschaft.