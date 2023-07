Langweid am Lech

Die Menschen im beschaulichen Dorf Langweid waren am Tag fassungslos, nachdem ein 64-Jähriger tödlich auf drei Nachbarn schoss. Der Verdächtige sollte am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Deutsche soll die beiden Frauen und einen Mann in einem Mehrfamilienhaus getötet haben, in dem sie alle zusammen lebten. Anschließend soll er in einem anderen Haus zwei weitere Menschen verletzt haben. Das mögliche Motiv: ein Streit unter Nachbarn.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Sportschützen. Er besaß daher mehrere unterschiedliche Waffen und einen entsprechenden Waffenschein. „BR24“ hatte zunächst darüber berichtet. Polizisten fanden nach der Tat am Freitagabend mehrere Waffen in seinem Auto und in seiner Wohnung. Polizeisprecher Markus Trieb sagt, es werde noch geklärt, ob der 64-Jährige bei der Polizei angezeigt worden sei.

Entsetzen und Traurigkeit im ruhigen Vorort

Bis in die frühen Morgenstunden waren zahlreiche Polizei- und Rettungsdienste im Wohngebiet in Langweid am Lech bei Augsburg im Einsatz. Sie riegelten den Tatort mit Absperrband ab, sicherten Beweise und befragten Zeugen.

Am Samstagmorgen ist von der Tat nichts mehr zu sehen: Kein Absperrband, keine Polizeiautos, nur wenige Menschen sind in der 8.900-Einwohner-Stadt Schwaben unterwegs. Eine Anwohnerin berichtet, wie sie nachts durch den Lärm der Hubschrauber geweckt wurde und das Spurensicherungsteam im Garten beobachtete. Sie scheint ungläubig und entsetzt zu sein, dass so etwas hier passieren könnte.

„Es ist ein sehr unauffälliger, ruhiger Vorort – und auch ein sicherer Ort“, sagte Polizeisprecher Trieb. Eigentlich hatte die Freiwillige Feuerwehr am Samstag zu einer Party eingeladen. Aber jetzt ist niemandem zum Feiern zumute. „Aufgrund der gestrigen Vorfälle in Langweid haben wir uns entschieden, die heutige Feuerlöschparty abzusagen“, heißt es auf der Website.

Nach den Taten flüchtet der Verdächtige mit dem Auto

Langweid ist ein Ort mit vielen Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. Mehrfamilienhäuser wie in der Schubertstraße gibt es eher selten. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge erschoss die 64-Jährige am Freitagabend eine 49-Jährige und ihren 52-jährigen Ehemann im Flur eines Hauses. Er tötete einen 72-Jährigen mit einem Schuss durch die Wohnungstür. Anschließend verletzte er in einem Haus in der Hochvogelstraße eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann schwer, ebenfalls durch einen Schuss durch die Wohnungstür.

Die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, die Polizei sagte jedoch, dass sie nicht lebensgefährlich seien. Zwischen dem ersten und dem zweiten Tatort liegen mehrere hundert Meter. Die zweiten Opfer waren also keine unmittelbaren Nachbarn. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der 44-Jährige in Zusammenhang mit einem der Todesopfer aus der Schubertstraße.

Initiative fordert Verbot tödlicher Sportwaffen

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Auto. Kurz darauf konnte die Polizei ihn ausfindig machen und festnehmen. Nach Angaben der Polizei leistete er keinen Widerstand. Warum der Streit zwischen den Nachbarn derart eskalierte, war zunächst unklar. „Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Trieb.

Die Initiative „Keine Mordwaffen als Sportwaffen“ forderte angesichts der Gewalttat erneut ein Verbot tödlicher Sportwaffen. „Das Risiko tödlicher Sportwaffen ist unüberschaubar“, sagte der Sprecher der Initiative, Roman Grafe. Das deutsche Waffengesetz ist zu lax. Dieselben Waffen, die auch bei den Anschlägen in Erfurt (2002), Winnenden (2009), Hanau (2020) und Hamburg (2023) zum Einsatz kamen, können grundsätzlich von jedem Schützen problemlos erworben werden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lehnte die Forderung ab: „Eine weitere Verschärfung des Waffengesetzes steht derzeit nicht zur Diskussion“, erklärte er. Zunächst gelte es, die Hintergründe der Tat zu klären und „herauszuklären, warum der Täter so ausgeflippt ist“. Deutschland hat bereits eines der strengsten Waffengesetze in Europa. „Die allermeisten Straftaten mit Schusswaffen werden ohnehin nicht mit legalen, sondern mit illegalen Waffen begangen“, betonte Herrmann.