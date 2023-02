Nachbarschaft in Lichtenberg praktiziert Solidarität in der Krise (nd-aktuell.de)

Auch beim Lichtenberger »Winterzauber« waren die Preise happig. Die Nachbarschaft organisiert nun Nachbarschaftstreffen, um gemeinsam durch die Krise zu kommen. Foto: dpa/Christoph Söder

Wie kommen wir solidarisch durch die Krise? Die bekannte linke Frage wird in letzter Zeit wieder häufiger gestellt, seit zu den ohnehin steigenden Mieten noch teure Lebensmittel und die Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung hinzukommen. Lichtenberger Initiativen wollen das Thema gemeinsam angehen und veranstalten Nachbarschaftstreffs, um sich zu vernetzen und Projekte zu planen. Das zweite Treffen dieser Art fand am vergangenen Sonntagnachmittag in der Alten Schmiede im Kaskelkiez statt.

Etwa 60 Personen kamen, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Mitorganisator Ilja Gidde freut sich, er hält den persönlichen Kontakt für notwendig, um sich solidarisch zu organisieren. »Nachbarn treffen sich dann wieder im Supermarkt oder beim Spaziergang und können sich austauschen. Das schafft Vertrauen, das die Basis für die Umsetzung von Projekten im Quartier ist“, sagt Gidde zu „nd“.

Gidde lebt selbst im Kaskelkiez und ist Teil des Kollektivs für solidarische Gesundheit. Ziel des neu gegründeten Vereins ist der Aufbau eines integrierten Kreisgesundheitszentrums. Vorbild ist das Gesundheitskollektiv Neukölln und sein etwa ein Jahr altes Zentrum zwischen Rollbergstraße und Flughafenstraße. »Viele von uns kommen aus dem Gesundheitsbereich. Wir haben bereits viele Kooperationspartner, die sich sehr für das Projekt in Lichtenberg interessieren«, sagt seine Kollegin Laetitia Malotha bei der Vorstellung des Vereins.

Mit der konkreten Planung hat das Kollektiv bereits begonnen: »Wir haben bereits zwei Hausärzte*, eine Psychotherapeutin, eine Sozialarbeiterin, jemanden für die Buchhaltung und viele andere an Bord«, sagt Gidde. Für eine Kasse und Übungsräume ist bereits gesorgt. „Vor allem brauchen wir noch Geld“, sagt Malotha. Das Kollektiv hatte sich bereits um entsprechende staatliche Mittel beworben, die Förderung aber letztlich nicht erhalten. Da das Interesse seitens des Landkreises aber groß ist, hofft man auf Mittel von dieser Seite.

Eine Gesundheitsversorgung, die nicht nur körperliche, sondern auch soziale und psychische Probleme umfasst, am Gemeinwohl statt am Profit orientiert ist und Raum für sozialen Austausch bietet, wird umso relevanter, je schwieriger die Lebensumstände sind. Aber auch kleinere Projekte können praktische Solidarität organisieren. Als Ergebnis der ersten Nachbarschaftsversammlung im November wurde eine Kochgruppe gegründet, die nach dem Konzept Küche für alle einmal wöchentlich warmes Essen gegen Spende mit geretteten Lebensmitteln ausgibt, aktuell im Cafe Maggie an der Frankfurter Allee. »Unser Traum ist eigentlich, dass wir viele offene Küchen in der Nachbarschaft haben. Damit wir alle zusammen kochen, essen und abwaschen, damit wir den ganzen Prozess gemeinsam mitmachen“, sagt ein Mitglied der Kochgruppe. Aber dafür braucht man noch Mitstreiter.

Im kleinen Kreis tauschen sich einige Bewohnerinnen und Bewohner über die solidarische Lebensmittelversorgung in ihrer Nachbarschaft aus. In regen Diskussionen werden Pläne geschmiedet, sich öfter in der eigenen Straße zu treffen und gemeinsam zu kochen oder mitgebrachte Speisen zu verzehren. „Wir planen gerade ein Straßenfest im Frühjahr, vielleicht können wir das kombinieren“, schlägt Kim Maier vor. Maier ist selbst Mitglied der Lichtenberger Jugendantifa, lebt im Kaskelkiez und hat die Nachbarschaftsversammlung mitorganisiert. Eine andere Arbeitsgruppe versucht, die Aktion „Wir zahlen nicht“ im Kiez zu verankern. Die Kampagne ruft die Verbraucher dazu auf, die hohen Strom- und Gaspreise kollektiv zu verweigern, um die Gewinne der Anbieter zu maximieren.

Die Diskussion über politische Projekte und Handlungsfelder im Quartier stieß bei den anwesenden Anwohnern auf breite Zustimmung – auf die Frage, ob weitere Nachbarschaftstreffen nötig seien, hoben fast alle Anwesenden die Hand. Was aber oft noch fehle, sei der Schritt vom Zuhören zur Selbstorganisation, sagt Ilja Gidde zu »nd«. Der Austausch zwischen den bestehenden Initiativen funktioniert sehr gut. Doch bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich viele Einwohner den Initiativen anschließen.

Ein weiteres Problem laut Gidde: Bisher seien zu wenig Menschen zum Nachbarschaftstreff gekommen, die wirklich große Probleme mit den steigenden Preisen hätten und auf Unterstützung angewiesen seien. „Es ist ein generelles Problem der sozialen Linken, dass viele Menschen, die am stärksten von den sozialen Problemen betroffen sind, nicht erreicht werden“, sagt die Aktivistin.

Trotzdem wertet er die Lichtenberger Nachbarschaftstreffs als Erfolg. Im Hubertusbad kamen laut Gidde im November 80 bis 100 Menschen zusammen. »Flyer, Aushänge und Straßengespräche arbeiten, um die Nachbarn zu erreichen.« Etwa alle drei Monate ist eine Fortsetzung des Treffens geplant – im besten Fall von allen Beteiligten gemeinsam initiiert.