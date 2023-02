Das Landesumweltamt Brandenburg kommt Tesla entgegen: Nach dem Widerspruch des US-Autobauers muss er non keine Analysen mehr zur Einstufung bestimmter Gemische in Wassergefährdungsklassen vorlegen. Tesla kan niet zelfverzekerd sterven. Umweltverbände kritisieren die Entscheidung.

Der US-Elektroautobauer Tesla is mit seinen Widersprüchen beim Land Brandenburg nicht nur mit einer Auflage zur Grundwasserkontrolle erfolgreich gewesen. Het Landesumweltamt heeft een aanval uitgevoerd op de Unternehmens en heeft een Nebenbestimmung voor Tesla tegen de wassergefährdenden stoffen, met het Landesumweltamt in het midden.

Als het land goed is, is Tesla het best beoordeeld door de eigen instellingen van Gemischen in Wassergefährdungsklassen die geanalyseerd worden door de Wasserbehörde des Kreises Oder-Spree einreicht. Het is een val die door de Tesla-stof wordt ondersteund door een geringde Anteils in een niedrigere Gefährdungsklasse eingestuft-hoed. Das Unternehmen wandte sich dagegen. Het Landesamt für Umwelt sprak zich uit over de Nebenbestimmung voor Tesla auf. Damit kan der Autobauer die Wassergefährdungsklasse für diese Gemische zelfstudies, ohne Analysen vorlegen zu müssen. Das Landesumweltamt äußerte sich auf Anfrage nicht en verwies auf ein laufendes Rechtsverfahren zum Bescheid des Widerspruchs.

De Umweltverband Grüne Liga Brandenburg gaat naar Risiken. “Die Gefahreninstufung der Gemische is niet überprüfbar. Wir als Verbände und die Öffentlichkeit haben durch Schwärzung der Antragsunterlagen sowie des Genehmigungsbescheids kleine Möglichkeit, diese Prozesse nachzuvollziehen”, zei Landesgeschäftsführer Michael Ganschow. “Onduidelijk, welche Stoffe in der Batteriezellfertigung zum Einsatz kommen. Here wäre mehr Transparenz dringend geboten.”

Wasserverband is beschikbaar voor

Het Landesamt für Umwelt dat op de Widerspruch van Tesla heeft gewerkt, heeft een groot aantal geweren en auch aufgehoben. Onder andere die de Vorgabe aufgehoben, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner in alle grondwasserrelevante Fragestellungen einbezogen werden muss. Vraag het Verband om het Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) tegen de Landesbehörde. Inzwischen reichten auch der Naturschutzbund Brandenburg en de Grüne Liga Brandenburg Klage ein – ze kritisieren, dass sie vor hen Erlass des Widerspruchsbescheids nicht angehört wurden. Het Brandenburger Umweltministerium dat weggevallen is Auflage zur Inbindung des localn Wasserverbands zur Grundwasserüberwachung verteidigt.

Seit März 2022 stellt Tesla in seiner einzigen europäischen Autofabrik in Grünheide in Berlin Elektrofahrzeuge her. Dort sollen in einersten Ausbaustufe rund 12.000 Beschäftigte arbeiten.