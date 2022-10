Nach Wahlsieg in Brasilien: Lula will Präsident für alle sein

Stand: 31.10.2022 03:59 Uhr

Nach einem erbitterten Wahlkampf will Brasiliens gewählter Präsident Lula die verfeindeten Lager des Landes versöhnen. „Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren“, sagte er, nachdem er die Stichwahl knapp gewonnen hatte.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Rio de Janeiro

Jubel, Feuerwerk, Freudentränen von Lulas Anhängern auf der Avenida Paulista in Sao Paulo – als um kurz vor 20 Uhr endlich das offizielle Ergebnis bekannt wurde, gab es kein Halten mehr. „Lula bedeutet Hoffnung, Zukunft, Respekt und Frieden. Nie wieder Bolsonaro, Hass und Intoleranz“, sagt Studentin Suely. „Ich bin so glücklich, wir werden dieses Land wieder auf die Beine stellen. Es ist genug mit all dem Elend, mit Armut und Hunger, wir brauchen Erneuerung, noch vier Jahre Bolsonaro, das hätten wir nicht ertragen können.



Bolsonaro ist der erste brasilianische Präsident, der nicht wiedergewählt wird – während Lula mit 77 Jahren ein bemerkenswertes Comeback feiert. Nach einem extrem polarisierten Wahlkampf versöhnte er sich in seiner ersten Rede: „Es gibt keine zwei Brasiliens, wir sind ein Volk, eine große Nation!“

Braucht breite Unterstützung

Es sei an der Zeit, die Waffen niederzulegen und das Land zu einen, versprach Lula – er profitierte von einer starken Ablehnung Bolsonaros, gleichzeitig schaffte er es, ein breites Bündnis aufzubauen, das bis in die politische Mitte reichte. Er wird Unterstützung brauchen, die Herausforderungen sind enorm.

Lula wandte sich deshalb auch ans Ausland: Brasilien sei zurück auf der Weltbühne, um wieder eine zentrale Rolle zu spielen – vor allem beim Klimaschutz, so Lula. „Lasst uns noch einmal beweisen, dass es möglich ist, Wohlstand zu schaffen, ohne die Umwelt zu zerstören.“

Aber natürlich weiß er, dass es in seiner dritten Amtszeit nicht einfach wird – und auch nicht in den Wochen, die noch bis zur Übergabe fehlen. Für manche Brasilianer bleibt Lula ein Feind. „Lula, du Dieb“, rufen Bolsonaro-Anhänger in Rio de Janeiro.

ruft zum Widerstand auf

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses, Schock und Wut begannen einige zu beten, Unternehmerin Andreia Lopes brach in Tränen aus. „Ich möchte eine so schreckliche wirtschaftliche Situation nicht noch einmal erleben. Wenn dieser Parasit zurückkommt, geht alles den Bach runter. Der Kommunismus wird hier kommen, wie anderswo in Lateinamerika!“

Rita de Cassia ist überzeugt, dass Bolsonaro der Wahlsieg geraubt wurde, aber das Volk wird das nicht zulassen: „Alle hier werden mitmachen, wenn Bolsonaro uns dazu aufruft, ich bin sicher, es gibt schon einen Plan. Jetzt müssen wir.“ Warte, aber ich sage dir, Lula wird sein Amt nicht antreten, das Gute wird über das Böse triumphieren.“

Parlamentssprecher Artur Lira, ein Verbündeter Bolsonaros, forderte alle auf, die Entscheidung der Mehrheit zu akzeptieren. Auf den Kanälen des Präsidenten selbst herrschte jedoch Schweigen. Bolsonaro, der in den vergangenen Wochen immer wieder Zweifel am Wahlsystem geäußert und offen gelassen hatte, ob er das Ergebnis anerkennen würde, äußerte sich am Wahlabend zunächst nicht. Ob die Stichwahl in Brasilien zu entscheiden scheint, steht auf einem anderen Blatt.