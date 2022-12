Nach Urfi Javed kritisiert Munmun Dutta Paparazzi, weil sie „Behuda-Kommentare“ über sie abgegeben haben [Watch]

Munmun Dutta, die mit ihrer Rolle als Babita in der beliebten Sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma zum Haushalt geworden ist, schlug auf die Paparazzi ein, die angeblich einige beunruhigende Kommentare über sie am Rande der ITA Awards 2022 machen. Lesen Sie auch – Top TV News Today: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin-Star Neil Bhatt auf SaiRat-Reise, TMKOC-Schauspielerin Munmun Dutta in Deutschland verletzt und mehr

Während Munmun damit beschäftigt war, mit den Medien zu interagieren, wurde die Schauspielerin sauer, als sie hörte, wie jemand von den Paparazzi einige Kommentare über sie machte. Munmun ließ es sich jedoch nicht so leicht nehmen. Lesen Sie auch – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin-Schauspieler Neil Bhatt-Aishwarya zu Karan Mehra-Nisha Rawals öffentlichem Fallout: Top-TV-Shows-Stars, die in Kontroversen verwickelt waren

Sie rief die Paparazzi für ihre Taten auf und sagte: „Aur yeh jo peeche se comments karte hain jo sunai deta hai baad mein inko videos mein woh comments karna band kare … jo behuda peeche se comments karte hain.“ Lesen Sie auch – Brahmastra: Nach Erica Fernandes rezensiert Munmun Dutta Ranbir Kapoor-Alia Bhatts Astraverse-Film – „Außer ein paar schwachen Dingen …“

Nachdem sie die Paparazzi verprügelt hatte, sprach Munmun weiter über die Award-Funktion und wie sie sich geehrt fühlt, für eine lange Zeit damit verbunden zu sein. Sie sagte auch, dass sie erfreut sei, auch dieses Jahr nominiert zu werden, und teilte mit, dass sie bei der Zeremonie einen Preis überreichen werde.

Vor Munmun hatte Urfi Javed die Paparazzi brutal verprügelt, weil sie negative Kommentare zu ihren gewagten Outfits abgegeben hatten. Urfi warnte die Fotografen, dass sie solche abfälligen Bemerkungen für ihre Mütter, Schwestern und Freundinnen machen könnten, aber nicht für sie.

In der Zwischenzeit gab es Berichte, dass Munmun vorhatte, die Taarak Mehta-Show zu verlassen. Es gingen Gerüchte um, dass die Schauspielerin an der zweiten Staffel von Bigg Boss OTT teilnehmen wollte, da sie ein großer Fan der umstrittenen Reality-Show war.

Auf der anderen Seite gab Raj Anadkat, der Tapu spielte, kürzlich seinen Ausstieg aus der Show bekannt und bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung. Zuvor hatte Shailesh Lodha, der Taarak Mehta spielte, die Show verlassen, da er mit seiner Rolle nicht zufrieden war.

