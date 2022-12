Nach Unruhen in Peru: Präsident will Neuwahlen vorziehen

Stand: 12.12.2022 08:37 Uhr

Bei Protesten gegen die Verhaftung des gestürzten Präsidenten Castillo sind in Peru zwei Jugendliche gestorben. Der kürzlich vereidigte Staatschef Boluarte kündigte in einer Fernsehansprache vorgezogene Neuwahlen für 2024 an.

Nach landesweiten Protesten mit zwei Toten fordert Perus Präsidentin Dina Boluarte vorgezogene Neuwahlen. In einer Fernsehansprache sagte die kürzlich vereidigte Präsidentin, dass sie dem Parlament einen Gesetzentwurf vorlegen werde, der die Wahlen von 2026 auf April 2024 vorverlege. Sie beschloss, die Initiative zu ergreifen, um eine Einigung mit dem Kongress zu erzielen.

Boluarte kündigte zudem an, ernsthafte Verfassungsreformen angehen zu wollen. Damit reagierte sie auf Demonstrationen Tausender Menschen, die sie zum Rücktritt aufforderten. Die Demonstranten forderten Neuwahlen für die höchsten Staatsämter und den Kongress.

verletzt und tot

Nach Informationen peruanischer Medien starben bei den Protesten am Wochenende zwei Menschen. Ein 15-Jähriger soll an den Folgen einer Protestaktion gestorben sein, sagte die Kongressabgeordnete Maria Taipe Coronado. Der Tod des Jungen liege in der Verantwortung der Präsidentin, weil sie ihren Rücktritt nicht eingereicht habe, sagte der Abgeordnete und fügte hinzu: „Seit wann ist Protest ein Verbrechen?“

Anthony Gutiérrez, Direktor eines örtlichen Krankenhauses, sagte einem Radiosender, die zweite getötete Person sei 18 Jahre alt. Todesursache könnten Schussverletzungen gewesen sein. Außerdem wurden mindestens 26 Menschen verletzt gemeldet.

Angriff auf Flughafen

Allein in der Hauptstadt Lima gingen am Wochenende Hunderte auf die Straße. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Demonstranten zurückzudrängen. Unter anderem steckten sie eine Polizeistation in Brand.

In Andahuaylas haben Castillo-Anhänger einen Flughafen gelähmt und teilweise in Brand gesteckt. Laut einer von peruanischen Medien zitierten Aussage der Flughafen- und Fluggesellschaft Corpac wurde der Flughafen der Stadt umzingelt. Auf dem Gelände befanden sich 50 Polizisten und Mitarbeiter von Corpac, die als Geiseln gehalten wurden. Wie der Betreiber mitteilte, wurden das Tanklager und der Kommunikationsraum des Flughafens in Brand gesteckt.

Auch die Landebahn und wichtige Anlagen seien durch Gewalt und Vandalismus stark in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Der Flughafen in der Südstadt mit rund 50.000 Einwohnern musste schließen.

Freilassung von Castillo gefordert

Auslöser der Proteste war ein turbulenter Machtwechsel an der Spitze Perus in der vergangenen Woche. Der frühere Präsident Pedro Castillo war am Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen „moralischer Inkompetenz“ seines Amtes enthoben und später festgenommen worden. Er hatte versucht, den Kongress vor einem Misstrauensvotum gegen ihn aufzulösen. Kurz darauf wurde sein bisheriger Stellvertreter Boluarte als sein Nachfolger vereidigt.

Der Oberste Gerichtshof des Landes verurteilte Castillo am Donnerstag zu sieben Tagen Untersuchungshaft. Der Politiker war im Juli 2021 als politischer Außenseiter zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Seitdem befindet sich der 53-Jährige in einem ständigen Machtkampf mit dem konservativ dominierten Kongress.

Proteste flammten vor allem in ländlichen Gebieten auf, wo Castillo starke Unterstützung genießt. Der linke Ex-Präsident ist ein ehemaliger Lehrer und politischer Quereinsteiger aus einer von Armut geplagten Andenregion.