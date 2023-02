Nach Umbau: Deutsche Bank macht Milliardengewinn

Stand: 02.02.2023 13:37 Uhr

Die Deutsche Bank sieht sich nach Krisen und Skandalen auf dem Weg zu alter Stärke. Die Umstrukturierung des Konzerns scheint Wirkung zu zeigen. Deutschlands größtes Geldhaus verdient gut mit klassischem Banking.

Deutschlands größtes privates Finanzinstitut, die Deutsche Bank, weist einen Vorsteuergewinn von rund 5,6 Milliarden Euro aus. Das sind 65 Prozent mehr als im Vorjahr und damit das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Unter dem Strich stehen knapp über fünf Milliarden Euro, abzüglich Steuern und Zinszahlungen an Inhaber von Nachranganleihen. Damit hat das Finanzinstitut die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und sogar sein selbst gestecktes Ziel einer Eigenkapitalrendite von acht Prozent übertroffen.

Einerseits profitiert die Bank von einem positiven Steuereffekt in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit dem Geschäft in den USA. Es handele sich nicht um eine Steuererstattung, sondern um eine buchhalterische Neubewertung, heißt es. Dagegen steigen die Umsätze – auf 27 Milliarden Euro. Das inzwischen zurückgefahrene Investmentbanking bleibt eine wichtige Einnahmequelle, nachdem sich die Bank fast vollständig vom Aktienhandel getrennt hat.

Profiteur der Zinswende

Der Handel mit Anleihen und Währungen entwickelt sich weiterhin sehr gut und wird durch die Volatilität an den Märkten befeuert. Dadurch kann die Bank das schwächelnde Emissions- und Beratungsgeschäft weitgehend auffangen. Mit weniger Börsengängen, Fusionen und Übernahmen im Jahr 2022 fehlte es in diesem Bereich eindeutig an Aufträgen. Medienberichten zufolge drohen den Investmentbankern in diesem Bereich daher empfindliche Boni-Kürzungen. Insgesamt dürften die Prämien im Investment Banking jedoch um weniger als zehn Prozent sinken.

Neben dem Investment Banking gewinnt das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden für die Bank zunehmend an Bedeutung. Das Finanzinstitut profitierte im vergangenen Jahr wie andere von der Zinswende. „Die Flut steigt und alle Boote werden gehoben“, bringt es Jan Pieter Krahnen, Finanzmarktexperte am Leibniz-Institut SAFE in Frankfurt, auf den Punkt.

Mehr Risikoprävention erforderlich

Aus diesem Grund kann die Deutsche Bank wieder höhere Zinsen für Kredite verlangen. Allerdings muss sie diese Kredite wieder mit mehr Geld absichern. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist die Risikovorsorge für Kreditausfälle deutlich gestiegen: auf 1,2 Mrd. Euro.

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS ihrerseits kündigte für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch aufgrund fallender Kurse an den Börsen an. Hinzu kommen Kosten für die Rechtsberatung. Es dürfte um Greenwashing-Vorwürfe gehen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt unter anderem gegen die Fondsgesellschaft, weil sie ihre Finanzprodukte in Prospekten als nachhaltiger dargestellt und verkauft haben soll, als sie es tatsächlich waren. Die Ermittlungen dauern an, sagte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Und es gibt weitere Probleme, etwa im IT-Bereich: Die Zusammenführung der IT-Systeme bei Postbank und Deutscher Bank um den Jahreswechsel verlief nicht reibungslos.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, von seiner neuen Strategie überzeugt und bezeichnet den Umbau der Bank als erfolgreich. Dadurch ist das Unternehmen nun breiter aufgestellt, effizienter und profitabler. „Das klassische Bankgeschäft trägt deutlich mehr zum Ertrag bei“, stellt Bankenexperte Krahnen fest. Das macht die Bank widerstandsfähiger.

Weniger Stellen gestrichen als befürchtet

2019 hatte Sewing dem Geldhaus ein radikales Personalabbauprogramm mit harten Einschnitten verpasst. Das Ziel: die Bank unabhängiger vom schwankungsanfälligen Investmentbanking zu machen und insbesondere vom Aktienhandel zu trennen. Bis Ende vergangenen Jahres sollen rund 18.000 Jobs wegfallen. Tatsächlich hat die Bank bisher 6.500 Stellen abgebaut und beschäftigt konzernweit immer noch knapp 85.000 Mitarbeiter.

Nach Angaben des Deutschen Bankangestelltenverbandes sorgte der Stellenabbau zunächst für Verunsicherung, war aber gut verhandelt. Konzernbetriebsratsvorsitzender Frank Schulze spricht von einem guten Sozialplan, der fair umgesetzt worden sei. Die Bank bot angemessene Abfindungen und überzeugende Altersteilzeitmodelle.

„Die Deutsche Bank wird langweilig“

Insgesamt sei es ruhiger um die Bank geworden, sagt Bankexperte Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim: „Es ist regelrecht langweilig geworden.“ Und das ist ein Kompliment, gerade für deutsche Banken, die sehr vom Vertrauen ihrer Kunden leben.

Zwar komme die Bank selbst mit ihrem Milliardengewinn nicht an die noch höheren Ergebnisse vor der Finanzkrise heran, sagt Burghof: „Allerdings konnte sie damals nur so viel verdienen, weil sie Rechtsrisiken eingegangen ist, die später gekostet haben eine Menge Geld.“ Das hatte ihr in den vergangenen Jahren Milliardenverluste eingebracht.

Mittlerweile scheint das Finanzinstitut aber wieder Ruhe gefunden zu haben: Es ist nach eigenen Angaben gut ins neue Jahr gestartet und rechnet mit weiterem Wachstum. Das Unternehmen will seine Aktionäre am eigenen Erfolg teilhaben lassen: Der Vorstand schlägt für das vergangene Jahr eine Dividende von 30 Cent je Aktie vor, nach 20 Cent im Jahr 2021.