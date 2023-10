BELGRAD, Serbien (AP) – Die serbische Polizei hat sechs Personen festgenommen und automatische Waffen beschlagnahmt, nachdem bei einer Schießerei zwischen Migranten nahe der angespannten Grenze des Landes zu Ungarn drei Menschen getötet und einer verletzt wurden.

Die Polizei teilte am späten Freitag mit, sie habe vier afghanische und zwei türkische Staatsangehörige festgenommen, die des illegalen Besitzes von Waffen und Sprengstoff verdächtigt würden. Es war nicht sofort klar, ob sie auch wegen der Schießerei angeklagt würden.

Der mutmaßliche Zusammenstoß zwischen Migrantengruppen ereignete sich am frühen Freitag in verlassenen landwirtschaftlichen Lagerhäusern in der Nähe des Dorfes Horgos. Die Polizei durchsuchte das Gebiet und beschlagnahmte zwei automatische Gewehre und Munition. Außerdem hätten sie 79 Migranten gefunden und in Aufnahmezentren gebracht, heißt es in der Erklärung.

Berichte über Gewalt und Schießereien an der Grenze zwischen Serbien und dem EU-Mitgliedstaat Ungarn sind an der Tagesordnung. Tausende Migranten haben in der Gegend campiert und mit Hilfe von Menschenschmugglern nach Möglichkeiten gesucht, die Grenze zu überqueren.

Die serbische Polizei hat in den letzten Monaten mehrfach Razzien im Grenzgebiet durchgeführt, dabei mutmaßliche Menschenschmuggler festgenommen und Waffen beschlagnahmt. Präsident Aleksandar Vucic sagte am Freitag, Serbien könne das Militär einsetzen, „um das Problem zu beheben“, berichtete das staatliche Fernsehen RTS.

Das serbisch-ungarische Grenzgebiet liegt an der sogenannten Balkanlandroute der Migration nach Westeuropa, die von der Türkei über Griechenland und Bulgarien bis nach Nordmazedonien, Serbien oder Bosnien führt.

Ungarns entschieden einwanderungsfeindliche Regierung hat an der Grenze zu Serbien einen Stacheldrahtzaun errichtet, um den Zustrom zu stoppen. Allerdings haben sich die Menschenschmuggelbanden im Grenzgebiet vervielfacht, wobei es oft zu Auseinandersetzungen um die Kontrolle kommt.

