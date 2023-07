Nach Tat in Praag – Gesuchter Vergewaltiger werd in Linz gebrouwen

Die Polizei hat Montagmorgen in Linz heeft meerdere feestelijke evenementen, der Mann zit in der Justizanstalt Linz. Er zijn 25 jaar die ervoor zorgen dat drie jaar in Linz een vergewaltigt haben zijn. Een van de andere aanbiedingen is een jonge vrouw, die heuer im juni im Umfeld een van de festivals in Praag is die er niet toe doet.

In de vroege ochtenduren van 17. Juni soll der Mann im Prager Citytteil Letna een jonge vrouw overvallen en vergewaltigd haben. Der Tourist soll am Abend zuvor one Musikveranstaltung beim Prager Metronom besucht haben, ehe er zur Stefanik-Brücke gegangen sei und dort Frauen angesprochen haben soll. Die Tschechische Polizei fan en heraus, dass er anschließend nach Österreich reist war.Portugees lebt in LinzIm Zuge der Ermittlungen field der Verdacht auf den in Linz lebenden Portugiesen. Auch das Kriminalreferat der Polizei Linz war dem Mann auf der Spur, we zullen ons in de oberösterreichischen Landeshauptstadt bevinden voor drie jaar en een van de vele mogelijke problemen.

Nach Tat in Praag – Gesuchter Vergewaltiger werd in Linz gebrouwen

Austria News