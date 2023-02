Nach tagelangem Streit mit China: USA schießen mutmaßlichen Spionageballon ab

Die USA schossen den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon ab, der seit Tagen über dem Staatsgebiet schwebte. Kurz zuvor waren drei Flughäfen an der Ostküste geschlossen worden.

Nachdem die Vereinigten Staaten einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über ihrem Territorium entdeckt hatten, schossen sie das Flugobjekt ab. Videos zeigten die Schießerei, auch das US-Verteidigungsministerium bestätigte dies gegenüber US-Medien. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf die Frage von Journalisten, ob die Vereinigten Staaten den Überwachungsballon in großer Höhe starten würden, zu dem Ballon gesagt: „Wir werden uns darum kümmern.“ Weitere Angaben machte der US-Präsident jedoch nicht.

Die Schießerei fand statt, nachdem drei Flughäfen geschlossen und der Flugverkehr eingeschränkt worden waren. „Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen“, seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, teilte die Luftfahrtbehörde mit.

Chinesen widersprechen

Der Überflug des Ballons in der Größe von drei Bussen wurde am Donnerstag öffentlich. „Das Ziel des Ballons ist eindeutig Spionage und seine derzeitige Route führt über sensible Basen“, sagte ein Beamter des Pentagon. In der Region befinden sich Luftwaffenstützpunkte und unterirdische Atomraketenstandorte.

Das chinesische Außenministerium räumte am Freitag ein, dass der Ballon aus China stamme, und drückte sein Bedauern über den Vorfall aus, charakterisierte den Ballon aber anders. Es handele sich jedoch um ein „ziviles Luftschiff, das zu Forschungszwecken, hauptsächlich meteorologischen Zwecken, eingesetzt werde“, so das Auswärtige Amt. Der Ballon kam wegen starker Winde vom Kurs ab. Dieser Darstellung widersprachen die USA umgehend.

Der Streit ging später um ein zweites Flugobjekt weiter. Nach Angaben des Pentagon war ein zweiter ähnlicher Ballon über Lateinamerika aufgetaucht. „Nach unserer Einschätzung handelt es sich um einen weiteren chinesischen Spionageballon“, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Peking beschuldigte daraufhin „einige Politiker und Medien in den USA“, den Vorfall als Vorwand zu benutzen, „um China anzugreifen und zu verleumden“.