Die französische Fußball-Nationalmannschaft bracht een nieuwe Cheftrainerin. Die immer mehr in de Kritik geratene Corinne Diacre wird nach einer Spielerrevolte en “unumkehrbaren” Problemen mit der Mannschaft viereinhalb Monate vor der WM entlassen.

Nach der Revolte ihrer Spielerinnen is de heftige omstreden Franse Fußball-Nationaltrainer in Corinne Diacre viereinhalb Monate voor de WM-Auftakt entlassen. Dat is de vraag van de Franse Fußballverband FFF. Der Vertrag van 48-jaren liefs ursprünglich noch bis zu den Olympische Spelen 2024 in Parijs.

Der FFF zorgt ervoor dat de verloving en de ernst van de oorlog plaatsvinden en dat de steek voor de Ausübung of Aufgabe an. Die interne problemen van de man kunnen “unumkehrbar” worden genoemd, er is een verklaring van de verbinding in een bepaalde stellungnahme. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, “die Arbeit von Corinne Diacre an der Spitze des französischen Frauenteams zu beenden”.

Die ehemalige Nationalspielerin Diacre war seit 2017 Nationaltrainerin bei Les Bleues. Als u zich onder Druck bevindt, kunt u meerdere toppen van de luchtstromen tegenkomen die ervoor zorgen dat de Weltmeisterschaft in Australie en Neuseeland (20. juli tot 20. augustus) nicht zur Verfügung zu stehen. Als ze samen op het FFF-feest staan, kunnen ze kunst en kunst gebruiken, wie speelt de kritiek en de kritiek, in Zukunft nicht mehr akzeptabel sei. De man is duidelijk, in der Leitung der Frauen-Nationalmannschaft een van de zusterposten die de Exekutivausschuss en de Trainer in zu aanschaft.

Als u zelf kunt kiezen of u in Mittwoch betont, kunt u posten die in de herfst op wollen kleding passen. Als u een van de “entwürdigenden” Medienkampagne opzoekt, kunt u de Nachrichtenagentur AFP inschakelen.