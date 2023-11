Nach Stadtpark-Urteil: Richterverein solidarisiert sich

De jeugdstrafkammer in de herfst van een groep van 15 jaar in het Hamburger Stadtpark zorgt voor discussie in het net – en er zijn veel reacties die de richting aangeven. Die erhält nun Rückendeckung.

Na de Urteil der Jugendstrafkammer des Landgerichts Hamburg vom Dienstag (Urt. v. 28.11.2023, Az. 617 KLs 27/12 jug.) im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen in Hamburger Stadtpark schlug der Fall auch am Mittwoch noch Wellen. Zorg bij alles op de sociale media voor tijd voor verhitte discussies – en vermijd de negatieve gevolgen op de sociale media.

Beispielsweise op het platform X Let op de opmerkingen over de voormalige rechter van de Jugendstrafkammer Anne Meier-Döring. Zo schrijft een X-Nutzer: „De schaamte van Hamburg heeft een gezicht. Een Richter leest na vijftien jaar de betekenis van de Gruppengewaltigung. Anne Meier Göring heeft een Herz voor migrant Gewalttäter, maar niet voor mijn eigen offer.“ Een andere Nutzer schrijft: „Dat is Anne Meier-Göring, die Richterin is, die na de Vergewaltigung einer 15-Jährigen 9 Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren zu Haftstrafen verurteilt hat. (…) Schaam je!!!! „.

Een uitleg van de huidige commentaren op de geschiedenis van de Richterverein Hamburg nu in solidariteit met de gemeenschap. Er wordt gezegd dat er een algemene focus is op de „unerträgliche Hetze“ en „de persoonlijke uitingen“. De Kollegin is in die herfst nu het eerste deel uit de Grundgesetz komt. De Verbreitung van Hetzkampagnen in de sociale media stelle een gezielten Angriff auf de Rechtsstaat door. Het is duidelijk dat ze „dit zijn de redenen voor de migraties en de onderliggende principes – het resultaat is goed voor de Richter“, staat hij in het systeem.

De zusterkamer van de LG heeft daardoor bij de Richterverein meer, op een heel andere manier, een goede levenservaring en ook een ervaring van een andere aard. Deze opmerkingen zijn waar – ondanks de onderliggende achtergrond van de val – en zijn rijker aan individuele polemiek. Verificatie van de Jugendstraf met Bewährung würden als „Freisprüche“ is mogelijk, zoals het schärfste Instrument des Jugendstrafrecht.

In september 2020 vierden we 15 jaar nieuwe mannen in het Hamburger Stadtpark. Neun angeklagte manner im alter von 19 bis 23 jaar wurden dafür am dienstag zu haftstrafen verurteilt. Er zijn vragen over acht van de juridische klachten van de jongeren tijdens de laatste jaren van hun onderzoek en over een periode van 19 jaar met een volledige levenslange gevangenisstraf van twee jaar en een nieuwe periode.

so/LTO-Redaktion