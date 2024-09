München – Dauerstaus, wilder Verkehrsfluss, Sperrungen – die Zeiten der Großbaustelle am Sendlinger Tor sind vorbei. Nach über sieben Jahren Bauzeit fließt der Verkehr wieder. Radfahrer können nun in einigen Bereichen auf zweispurigen Wegen fahren und auch Fußgänger haben mehr Platz. Der nun rundum sanierte und umgebaute U-Bahnhof ist heller, moderner und barrierefreier. Und das Ein-, Aus- und Umsteigen im U-Bahnhof geht jetzt schneller vonstatten.

Als Abschluss der Bauarbeiten eröffneten Oberbürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Baudezernentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne), Mobilitätsdezernent Georg Dunkel (parteilos) und MVG-Chef Ingo Wortmann einen Tag vor Beginn des Oktoberfests einen neuen zusätzlichen Zugang zur U1/U2. Er steht an der Blumenstraße, zusammen mit einem neuen Aufzug. Die Rolltreppen dort sind nun die längsten Münchens und führen direkt vom Bahnsteig an die Oberfläche. Sie überbrücken hier an der Blumenstraße einen Höhenunterschied von 17 Metern.

Seit Sanierung und Umbau hat sich die Verkaufsfläche im Erdgeschoss verdreifacht: Sie beträgt heute 1.000 Quadratmeter. Die Hälfte davon hat der Drogeriemarkt dm angemietet.

Das Ende der langen Bauzeit wurde am Freitag bekannt gegeben Mit den geplagten Anwohnern, Fahrgästen und Passanten wurde gefeiert: mit 250 Litern freiem Augustiner-Bier vom Fass, 350 Kugeln Gratis-Eis und Musik. Das konnten die Menschen im Schatten der Platanen auf dem Sendlinger Tor-Platz genießen. Im Zuge der Umgestaltung kamen zwei neue Bäume dazu, die 13 Meter hohen Bäume wurden im Frühjahr gepflanzt. Das Gelände an der Herzog-Wilhelm-Straße wirkt nun einladender. Hier wurden Flächen entsiegelt, Bäume gepflanzt und der 1967 aufgestellte Zierbrunnen mit Sitzbänken verschönert. Auch ein Trinkwasserbrunnen steht hier.

Während der Bauphase wird das Grundwasser vorübergehend gefroren

„Wir haben wirklich Grund zum Feiern“, sagte MVG-Chef Ingo Wortmann. „Das war ein Kraftakt. Wir haben im laufenden Betrieb saniert“ – also bei laufendem Betrieb. Die Kostensteigerungen, die in ganz Europa durch den Ukraine-Krieg entstanden, hielten sich bei diesem Projekt in Grenzen: Aktuell rechnet die MVG mit Baukosten von 165 Millionen Euro. 2017 waren die Kosten noch auf 150 Millionen Euro geschätzt worden.

Der neue U-Bahn-Eingang an der Blumenstraße ist eines von zwei Bauwerken, die von Grund auf neu errichtet wurden. Das andere, ein zusätzlicher Zugang vom U1/U2-Bahnsteig zum Zwischengeschoss, wurde 2020 eröffnet. Für die Bauwerke musste unter der Sonnen- und Blumenstraße 20 Meter tief gegraben werden – teilweise direkt neben sechsstöckigen Gebäuden. Projektleiter Andreas Schmid berichtet, dass zeitweise sogar das Grundwasser künstlich gefroren wurde, damit im Schutz des Eises gebohrt werden konnte.

Der modernisierte U-Bahnhof wirkt heller und freundlicher. Die Lochplatten an der Decke sorgen für eine bessere Schalldämmung.

Mehr Platz für den Fahrgastfluss schufen die Planer, indem sie die ehemaligen Betriebsräume der MVG entfernten. Auch Treppen wurden neu angeordnet. Der U-Bahnhof ist nun auf allen drei Ebenen barrierefrei. Die Bahnsteige wurden um fünf Zentimeter angehoben, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Für Blinde gibt es ein taktiles Leitsystem am Boden. Und drei der sechs Aufzüge führen direkt vom Bahnsteig an die Oberfläche.

Als der U-Bahnhof 1971 für die Linien U3/U6 eröffnet wurde, war er für eine Kapazität von 50.000 Menschen täglich ausgelegt – heute steigen hier laut MVG knapp 200.000 Fahrgäste täglich ein und aus.