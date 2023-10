Auf dem Mount-Royal-Friedhof merken nur wenige, dass ein unscheinbarer weißer Grabstein an Shadrach Minkins erinnert, einen selbstemanzipierten schwarzen Mann, der in Montreal nach Freiheit suchte.

Am 17. Oktober wurde auf dem Friedhof eine Gedenktafel zum Gedenken an Minkins enthüllt – eine Anerkennung, die der Hip-Hop-Künstler und Historiker Aly Ndiaye, auch bekannt als Webster, für längst überfällig hält.

„Als er die Grenze überquerte, schlief er gewissermaßen in der Anonymität und auch heute noch“, sagte Ndiaye. „Wenn wir über Sklaverei reden, müssen wir über den Widerstand gegen die Sklaverei reden.“

„Diese Leute waren keine passiven Opfer der Sklaverei. Viele von ihnen leisteten auf ihre eigene Weise Widerstand“, fügte er hinzu.

Minkins arbeitete als Unternehmer und lebte mit seiner Familie in Montreal, bis er 1875 starb. Er war 63 Jahre alt.

Er war früher in Norfolk, Virginia, versklavt, war nach Boston, Massachusetts, geflohen, wurde aber neun Monate später aufgrund des Fugitive Slave Act von 1850 verhaftet.

Das Gesetz ermächtigte Sklavenhalter aus dem Süden, schwarze Sklaven zurückzuholen, die in die nördlichen Staaten geflohen waren, da Weiße sie als ihr Eigentum identifiziert hatten.

In einer Demonstration des Widerstands der Schwarzen stürmten Mitglieder der afroamerikanischen Gemeinschaft in Boston zum Gerichtsgebäude, wo Minkins auf seinen Prozess wartete, um ihn zu retten.

Anschließend schmuggelten sie ihn mit der U-Bahn nach Montreal – ein Teil der Geschichte Quebecs, mit dem nur wenige Quebecer vertraut sind, sagt Ndiaye.

Öffentliche Geschichte markieren

Dorothy Williams, eine Historikerin, die sich auf die Geschichte der schwarzen Kanadier spezialisiert hat, nahm an der Enthüllung der Gedenktafel für Minkins teil.

Williams sagt, sie lege Wert darauf, ihren Studenten an der Concordia University etwas über Minkins‘ Leben zu erzählen, um Verbindungen zwischen der Provinz und der Underground Railroad herzustellen.

Die Anbringung einer Gedenktafel auf dem Friedhof ist ein Beispiel für öffentliche Geschichte, die ihrer Meinung nach zu mehr Forschung zur Sklaverei in Kanada führen könnte.

„Es ist ein Gefühl, die Geschichte aus den Büchern zu nehmen. Sie wird zu einem realen, lebendigen Beweis dafür, was man zu Papier bringt. Und ich habe es vor Jahren zu Papier gebracht“, sagte sie. „Wir müssen Schadrach hervorheben, weil er auch repräsentativ für unsere Gemeinschaft ist.“

Ndiaye beklagte, dass es für Quebecer und Kanadier im Allgemeinen oft schwierig sei, zu erfahren und zu akzeptieren, dass es in Kanada Sklaverei gab und dass emanzipierte Menschen wie Minkins nach ihrem Umzug in den Norden mit rassistisch begründeten, systemischen Ungleichheiten wie Segregation konfrontiert waren.

„Es ist einfacher, darüber zu sprechen, dass wir sie früher erhalten haben, und es ist immer einfach, uns mit den Vereinigten Staaten zu vergleichen“, sagte er.

Für ihn ist Geschichte eine Möglichkeit zu verstehen unser Kolonialismus, das heißt, „eine Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu kommen, was passiert ist und wie wir rassisierte Menschen in Kanada und Quebec behandelt haben.“

Shadrach Minkins floh 1850 nach Boston, bevor er nach Montreal übersiedelte. (Holly Cabrera/CBC)

