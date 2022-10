Nach Schreckensnachricht: Tim Lobinger feiert den ersten Profi-Treffer seines Sohnes

Vor einigen Tagen erklärte Tim Lobinger, dass es keine Heilung für ihn gebe und die Ärzte ihm empfohlen hätten, sich auf seinen Tod vorzubereiten. Diese Nachricht muss der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister auch seiner Familie mit seinen drei Kindern mitteilen. Am Samstag sorgt einer von ihnen für einen Glücksmoment.

Möglichst viele schöne Momente sammeln, trotzdem „Meilensteine“ erleben, das wünscht sich der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister Tim Lobinger. Nach der traurigen Ankündigung, dass es keine Heilung für seinen Krebs geben werde, sagte er der „Bild“-Zeitung: „Es lohnt sich, für jeden Tag zu kämpfen, den ich leben und mit meiner Familie verbringen kann.“ Am Samstag erlebte der 50-Jährige einen Glücksmoment: Sein Sohn Lex-Tyger erzielte sein erstes Tor im Profifußball.

Der 23-Jährige spielt seit dieser Saison für den 1. FC Kaiserslautern, am elften Spieltag der 2. Bundesliga war er zu Gast beim Hamburger SV. Und es war Lobinger, der mit seinem Tor in der 82. Minute das 1:1 erzielte. Ersttorhüter Andreas Luthe parierte einen Foulelfmeter von Sonny Kittel (81.), gleich darauf glich der eingewechselte Lobinger für die Gäste aus. In der Aufstiegssaison läuft es für den Tabellenachten sehr gut – jetzt konnten die Roten Teufel auch gegen den Tabellenführer punkten. Kaiserslautern blieb zum siebten Mal in Folge ungeschlagen.

„Einfach stolz“

„Unbeschreiblich. Das werde ich so schnell nicht vergessen“, sagte Lobinger der ARD. „Ich versuche nur, vor den Verteidiger zu kommen, meinen Fuß raus zu setzen, dann habe ich gesehen, wie der Ball das Tor getroffen hat, und dann war es Zeit zum Feiern.“ Der Ex-Düsseldorfer erklärte: „Mir ist eine Last abgefallen, ich bin jetzt einfach nur happy.“

Auch sein Vater jubelte, er postete stolz eine Geschichte mit und über seinen Sohn auf Instagram. In mehreren gemeinsamen Bildern schrieb er: „2018 ein Ziel definiert, dafür trainiert und trainiert – passiert.“ Die Kommentare „einfach spannend“ und „einfach stolz“.

Vergangene Woche sagte er der „Bild“ die bittere Wahrheit über seine schwere Krebserkrankung: „Ich werde nicht mehr geheilt, mein Krebs ist zu aggressiv.“ Besonders die Gespräche mit seinen Kindern waren hart. Neben Lex-Tyger hat er die 27-jährige Fee und den 6-jährigen Okkert als Kinder. „Du weißt, wie schlimm es für mich ist.“ Zuvor hatten die Ärzte dem Hallenweltmeister von 2003 mitgeteilt, dass sein Tod naht und er sich um seine Beerdigung und die Vorbereitungen kümmern soll.

Die Beteiligung war riesig. Seinen Lebenswillen hat Lobinger aber nicht verloren: „Es gibt immer kleine Wege, aus denen man Kraft schöpfen kann und die Hoffnung nicht verliert.“ Sein Sohn hat am Samstagabend sicher alles dafür getan.