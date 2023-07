Berlin Nach heftiger Kritik aus den eigenen Reihen musste CDU-Fraktionschef Friedrich Merz am Montagmorgen seine Position zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD in den Kommunen korrigieren: „Ich habe es nie anders gesagt: Es gilt der Beschluss der CDU.“ Auch auf kommunaler Ebene wird es keine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geben“, schrieb Merz auf Twitter.

Merz reagierte damit auf den Sturm der Empörung, den seine Äußerungen über die AfD am Sonntag ausgelöst hatten. Mehrere Länderchefs der Union hatten sich umgehend distanziert.

Denn am Sonntagabend twitterte der CDU-Vorsitzende: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Organe, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Dies entsprach auch der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte.

Dort sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn die AfD in Thüringen einen Landrat und in Sachsen-Anhalt einen Oberbürgermeister gewählt hat, dann handelt es sich um demokratische Wahlen. „Das müssen wir akzeptieren. Und natürlich müssen die Kommunalparlamente nach Wegen suchen, die Stadt, das Land und den Landkreis gemeinsam zu gestalten“, sagt Merz. Was er damit genau meint, blieb im Interview allerdings offen.

Landespolitiker der CDU grenzen sich ab

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb: „Die AfD kennt nur Gegen und Spaltung. Wo soll ZUSAMMENARBEIT sein? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist.“ Die AfD selbst sieht Merz‘ Äußerungen dagegen positiv und will künftig eine Zusammenarbeit mit der CDU ermöglichen. Parteichef Tino Chrupalla schrieb: „Jetzt fallen die ersten Steine ​​von der schwarz-grünen Mauer.“ In den Ländern und im Bund werden wir gemeinsam die Mauer einreißen.“

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) distanzierte sich eilig von der AfD. „Für die CDU Hessen kann ich ganz klar sagen: Die Mauer steht. Sie sind nicht unsere Partner, wir arbeiten nicht mit ihnen zusammen“, sagte er in der ZDF-Morgensendung.

Die AfD sei eine Partei, „die nicht zu den christdemokratischen Werten passt“. Auch auf kommunaler Ebene war für ihn eine Zusammenarbeit mit ihr nicht möglich und auch Friedrich Merz verstand er nicht so. Auf die Frage, wie Friedrich Merz seine Aussagen meinte, antwortete Rhein: „Friedrich Merz muss man selbst fragen.“

Als „interessante Idee“ bezeichnet Rhein den Vorschlag seines Parteikollegen Thorsten Frei, das individuelle Asylrecht abzuschaffen und durch Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa zu ersetzen. Es wird weiterentwickelt.

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen stehen vor der Tür

Die AfD konnte zuletzt nicht nur Spitzenämter in einzelnen ostdeutschen Kommunen erringen, sondern liegt in Umfragen auch bei rund 20 Prozent. Im Oktober wählen Bayern und Hessen einen neuen Landtag, 2024 folgen Sachsen, Thüringen und Brandenburg sowie Kommunalwahlen in neun Bundesländern.

Die Äußerungen von Merz wurden daher als schrittweise Abkehr vom bisherigen Entscheidungsprozess der Partei verstanden. Dieses verbietet die Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz überwachten rechtsextremen Partei und sieht Parteiausschlüsse bei Verstößen vor.

Auch CSU-Chef Markus Söder lehnte jede Zusammenarbeit „unabhängig von der politischen Ebene“ ab. Auch der bayerische Ministerpräsident, dem im Oktober eine Wahl bevorsteht, schrieb auf Twitter: „Denn die AfD ist antidemokratisch, rechtsextremistisch und spaltet unsere Gesellschaft.“ Das ist nicht mit unseren Werten vereinbar.“ Die AfD fordert den Austritt aus EU und NATO, schwächt damit den Wohlstand und gefährdet die Sicherheit Deutschlands.

Die Vizepräsidentin des Bundestags, Yvonne Magwas, die auch Mitglied des CDU-Präsidiums ist, schrieb: „Ob im Gemeinderat oder im Bundestag, Rechtsradikale bleiben Rechtsradikale.“ Für Christdemokraten sind Rechtsextremisten IMMER der Feind!“ Die Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz (CDU), sagte: „Die Partei und ihre menschenverachtenden & demokratiefeindlichen Inhalte bleiben gleich, egal auf welcher Ebene.“

Der CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen betonte, wer das Kooperationsverbot zwischen CDU und AfD ändern wolle, „muss auf einem Bundesparteitag der CDU eine Mehrheit finden.“

Wirtschaft warnt vor AfD

Auch in der Wirtschaft wuchs zuletzt die Sorge, dass die AfD Deutschland schweren Schaden zufügen könnte. Aus diesem Grund forderte beispielsweise der Unternehmer Harald Christ in einem Interview mit dem Handelsblatt Führungskräfte auf, sich gegen Intoleranz und Rechtsextremismus zu engagieren.

Die Präsidentin des Verbandes Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann, schrieb in einem Gastkommentar für das Handelsblatt, dass die AfD alles bekämpft, was Unternehmen dringend brauchen: die EU, Rechtssicherheit und die Einwanderung von Fachkräften.

