In einer Mitteilung beziffern die Experten des Ministeriums den Mehraufwand für ein Mittel- oder Oberklasseauto auf bis zu 400 Euro, berichtet die Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Leichte Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb kosten jeweils bis zu 900 Euro mehr.

„Der Preis für den Kunden ist höher, weil Entwicklungskosten und Händlerrabatte je nach Gesamtmenge hinzukommen“, heißt es in dem Hinweis. Besonders teuer wird es bei schweren Nutzfahrzeugen. Hier sei mit Mehrkosten zwischen 2.500 und 4.000 Euro zu rechnen, schreiben die Experten von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Verbesserte Katalysatoren und neue Bremssysteme müssten verwendet werden. Im schlimmsten Fall würde Euro 7 die Autohersteller dazu zwingen, in allen Fahrzeugen nur noch Automatikgetriebe einzubauen. Nach den Plänen der EU-Kommission gilt ab Juli 2025 die Abgasnorm Euro 7. Die Kommission hatte in ihrem Vorschlag die Mehrkosten für Pkw auf durchschnittlich 120 Euro beziffert. Für schwere Nutzfahrzeuge sollen die Kosten um 2.700 Euro steigen. Die Industrie hatte dies stets als zu niedrig bezeichnet, aber keine genauen Angaben gemacht. Mit dem neuen Standard will die Kommission die Luftqualität verbessern und die Stickoxidemissionen von Autos bis 2035 um 35 Prozent senken. Die Autohersteller lehnen das Vorhaben ab. Man ist bereits mit der Umstellung auf Elektroantrieb beschäftigt. Der neue Standard bindet einfach zu viel Engineering. Die Autoländer Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hatten bereits gegen das Projekt protestiert. Sie wissen, dass Verkehrsminister Wissing auf ihrer Seite ist. Zuständig ist aber das Umweltministerium von Steffi Lemke (Grüne), das das Projekt unterstützt.

