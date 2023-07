Nach rechten Anfeindungen wechseln zwei Lehrer in der Spreewaldschule

Stand: 12.07.2023 21:38 Uhr

Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie – zwei Lehrer haben mit einem Brandbrief auf die Zustände an ihrer Schule im Spreewald aufmerksam gemacht und eine bundesweite Debatte ausgelöst. Nun verlassen sie nach ständigen Drohungen die Schule.

Die beiden Lehrer, die in einem Brief am Gymnasium in Burg Rechtsextremismus und Rassismus öffentlich gemacht haben, werden die Schule verlassen. Das bestätigten sie dem rbb.

Auf Nachfrage des rbb sagte ein Lehrer, er wolle wieder studieren, nannte als Grund aber auch die anhaltenden Drohungen. Zuerst berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.





Instagram-Account ruft zur Jagd nach Lehrern auf

Nach Angaben der Polizei hingen am Mittwoch in Burg (Spree-Neiße) rund 30 Aufkleber mit Fotos der Lehrer und dem Aufruf, nach Berlin zu gehen. Nach Angaben des Staatssicherheitsdienstes wird unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, Sachbeschädigung und unerlaubter Plakatierung ermittelt. Auch auf Instagram wurde ein Account erstellt, der zur Jagd nach den beiden Lehrern aufruft.

Die beiden Lehrer machten im April rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule öffentlich und lösten damit eine bundesweite Debatte aus. „Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, weil wir in unserer täglichen Arbeit als Schulpersonal mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert sind und nicht länger den Mund halten wollen“, hieß es damals in dem Lehrerbrief.

Später schilderten einige Schüler in einem weiteren Brief rechtsextreme Vorfälle an der Schule in Burg. Auch andere Schulen hatten über ähnliche Fälle wie das Beschmieren von Hakenkreuzen und das Zeigen des Hitlergrußes berichtet. Auch die Polizei nahm Ermittlungen auf.





Die Eltern forderten Freilassung

Im Juni sagte einer der Lehrer, dass sich die Situation an der Schule auch nach Bekanntwerden rechtsextremer Vorfälle nicht verändert habe. Die Hochschule ist tief gespalten, einige Lehrer grüßen ihn und seinen Kollegen nicht mehr. Er sagte auch, dass sie aufgrund ihres Engagements auch mit Angriffen gerechnet hätten.

Zuletzt hatten einige Eltern die Entlassung der beiden Lehrer gefordert, wie aus einem Schreiben an die Schulleitung hervorgeht, das dem rbb vorliegt. Darin hieß es, den Eltern lägen Informationen darüber vor, „dass diese beiden ‚Lehrer‘ politisch aktiv sind und ein eigenes Bild von Demokratie haben oder vielmehr nur das Gefühl haben, dass ihre Ideologie richtig ist“.





Ministerium: Dienstrecht Es gibt keine Konsequenzen

Das zuständige Bildungsministerium stellte Anfang Mai klar, dass die beiden Lehrer keine rechtlichen Konsequenzen befürchten müssen. „Wer nicht die Augen vor Extremismusfällen an Schulen verschließt, handelt im Sinne von Demokratie und Toleranz“, hieß es aus dem Ministerium.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) verwies am Mittwoch erneut auf die Unterstützung des Landes für die Lehrkräfte und die Schule in Burg. Ihm sei bekannt, dass Versetzungsanfragen gestellt worden seien, sagte er. Zu einzelnen Personalangelegenheiten äußert er sich jedoch nicht. „Wir sind unseren Kollegen in jeder Hinsicht voraus“, sagte Freiberg. Das Land kümmerte sich seit Bekanntwerden der Vorfälle über die staatliche Schulbehörde und zwei Schulbehörden um die Schule.

Die beiden Lehrer sollen in diesem Jahr den „Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus“ erhalten.

