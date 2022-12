Nach Razzia bei Reichsbürgern: Lautes Bekenntnis zur Demokratie gefordert

Stand: 07.12.2022 18:07

Nach der Razzia bei einem mutmaßlichen Reichsbürger-Terrornetzwerk sind Politiker geschockt. Bundespräsident Steinmeier fordert mehr Engagement für die Demokratie. Der Kanzlersprecher sieht „brandgefährliche“ Aktivitäten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich „zutiefst besorgt“ über die angeblichen Putschpläne der sogenannten Reichsbürger gezeigt, die im Zusammenhang mit einer Großrazzia gegen die Gruppe bekannt wurden.

Wenn sich bestätigt, dass terroristische Straftaten vorbereitet werden, „dann muss auch gehandelt werden, dann muss auch das Strafrecht Grenzen setzen“, warnte Steinmeier im Gespräch mit dem MDR. Eine „liberale Demokratie“ wie in Deutschland „muss auch eine defensive sein“. Und es hänge auch vom Widerstand der Gesellschaft ab, betonte Steinmeier:

Die Wehrkraft der Demokratie zeigt sich auch darin, dass Andersdenkende, die ein liberales, demokratisches, offenes Deutschland wollen, lauter zu Wort kommen, als es manchmal der Fall ist.

Gegen alles, „was uns in Deutschland verbindet“

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, stuft die angeblichen Bestrebungen des Reichsbürgernetzes als „äußerst gefährlich“ ein: „Wir sprechen von einem Verein, der nach bisherigem Kenntnisstand die gemeinsame Beseitigung unseres demokratischen Rechtsstaat.“

Hebestreit verwies in seiner Regierungserklärung zum Amtsantritt auf die Warnung von Bundeskanzler Scholz. Damals hatte Scholz den Rechtsextremismus als „die größte Bedrohung unserer Demokratie“ eingestuft. Die bei der Razzia aufgedeckten Verdachtspläne zeigten, „wie zutreffend diese Einschätzung ist“, sagte Hebestreit. Die Gruppe wandte sich gegen alles, „was uns in Deutschland eint“: „Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, Minderheitenschutz“.

„…dass es auch einen sogenannten Militärarm gab, bestehend aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten“, Frank Brautigam, ARD-Rechtsexperte Tagesschau 15:00 Uhr, 7.12.2022

Faeser will „hartes Tempo“ halten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuvor ein weiteres Durchgreifen gegen die Reichsbürgerszene angekündigt: „Kämpfende Reichsbürger teilen den Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die sich für unsere Gemeinschaft einsetzen.“ Gegen solche Bestrebungen seien die Sicherheitsbehörden mit aller Konsequenz des Rechtsstaatsprinzips vorgegangen, erklärte Faeser und fügte hinzu: „Wir werden diesen harten Weg fortsetzen.“

Die Ermittlungen rund um die Großrazzia hätten „in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu geschaut“, so Faeser weiter. Die mutmaßliche Terrororganisation sei „getrieben von gewalttätigen Umsturzphantasien und Verschwörungsideologien“, betonte der SPD-Politiker. Allerdings würden erst die weiteren Ermittlungen zeigen, wie weit die Putschpläne bereits fortgeschritten seien.

Der Minister lobte die mehr als 3.000 Polizisten, die an den Razzien beteiligt waren. „Unser Rechtsstaat ist stark“, erklärte Faeser. „Wir wissen uns mit aller Härte gegen die Feinde der Demokratie zu wehren.“

Tue Gewaltphantasien nicht als Slapstick ab

Auch die SPD-Bundestagssekretärin Katja Mast rief zur Verteidigung demokratischer Werte auf. „Unsere Demokratie war, ist und wird defensiv bleiben. Es gibt Kräfte, die tagtäglich daran arbeiten, unsere Demokratie zu untergraben. Und unser Rechtsstaat muss und kann sich dagegen wehren“, sagte der Politiker.

Die Gewaltphantasien der Reichsbürgerszene seien nicht als Slapstick oder Irrsinn abzutun, ergänzte der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gegenüber dem Portal t-online. Er warnte davor, die Beteiligten zu unterschätzen, die vor Gewalt nicht zurückschrecken würden.

25 Festnahmen im Zuge einer Großrazzia in der Reichsbürgerszene Kolja Schwartz, SWR, Tagesschau um 14:00 Uhr, 07.12.2022

Verteidigungsausschuss zur Behandlung von Reichsbürgern

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kündigte gegenüber der „Rheinischen Post“ an, dass sich ihr Ausschuss mit dem Thema Reichsbürgerszene befassen werde. Sie habe diesen Punkt „sofort“ auf die Tagesordnung des Verteidigungsausschusses gesetzt, sagte die FDP-Politikerin und betonte:

Wir werden diese braune Suppe austrocknen.

Im öffentlichen Dienst solle nun ein härteres Tempo gefahren werden, forderte FDP-Fraktionschef Konstantin Kuhle. „Besonders problematisch ist die erneute Anbindung des Konzerns an die Bundeswehr und die Polizei. Wer die staatliche Ordnung in Deutschland ablehnt oder gar beseitigen will, kann kein Beamter sein. Hier muss das Beamtenrecht schnell verschärft werden“, schrieb Kuhle weiter Twitter.

Er warnte, die „rechtsextreme Szene vernetze sich, horte Waffen und träume von einem ‚Putsch‘“ und schrieb weiter: „Unsere wehrhafte Demokratie wird sich gegen diese ekelhafte braune Suppe stellen!“

Grüne Politiker verwiesen auf das große Gefahrenpotential durch rechtsextremen Terror. Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge bedankte sich auf Twitter bei den Menschen in den Sicherheitsbehörden, die „jeden Tag daran arbeiten, unsere Demokratie zu schützen“. Die Co-Vorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, mahnte: „Wir müssen die Gefahren des Rechtsextremismus ernst nehmen.“

AfD: Keine Kenntnis des Falls Malsack-Winkemann

Auch die beiden Vorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla und Alice Weidel, stellten sich gegen die angeblichen Putschpläne der Reichsbürger. „Wir verurteilen solche Bestrebungen und lehnen sie entschieden ab“, sagten die beiden Parteivorsitzenden.

Weder Chrupalla noch Weidel war bekannt, dass die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann der Reichsbürger-Szene angehören soll. „Wie die meisten Bürgerinnen und Bürger haben auch wir heute erst aus den Medien von dem Fall erfahren“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Bei der Großrazzia wurde auch Malsack-Winkemann festgenommen. Sie war zuvor als Richterin in Berlin tätig, soll aber nicht mehr bei Gericht beschäftigt werden. Der Präsident des Berliner Landgerichts erließ eine Eilverfügung, wonach Malsack-Winkemann als Richterin in der Zivilkammer zurücktritt. Allerdings handele es sich dabei nur um eine „organisatorische Maßnahme“, die „keine Auswirkung“ auf die Anstellung Malsack-Winkemanns habe. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck kündigte an, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die ehemalige Bundestagsabgeordnete dauerhaft aus dem Staatsdienst zu entfernen.

Amnesty International: Behörden müssen in die eigenen Reihen schauen

Aus Sicht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sollten die aufgedeckten Bestrebungen der Reichsbürgergruppe auch den staatlichen Stellen Gelegenheit geben, verstärkt gegen menschenverachtende Haltungen in den eigenen Reihen vorzugehen. „Die heutigen Festnahmen zeigen die Gefahr rassistischer, antisemitischer und anderer menschenverachtender Ideologien“, sagte Amnesty-Expertin Beate Streicher und betonte, dass auch aktive und ehemalige Angehörige der Sicherheitskräfte unter den Verdächtigen seien. Dies sei „besonders besorgniserregend“.

Der deutsche Staat ist menschenrechtlich verpflichtet, alle Menschen vor rassistischer, antisemitischer und anderer menschenverachtender Gewalt zu schützen. „Diese Schutzpflicht wird katastrophal verfehlt, wenn im Umgang mit Waffen ausgebildete aktuelle und ehemalige Staatsbedienstete menschenverachtende Ideologien in die Tat umsetzen wollen“, warnte Streicher.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Anerkennung für Beamte

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte derweil mehr Unterstützung für Einsatzkräfte. Polizeiliche Erfolge wie die Großrazzia gegen Reichsbürger dürften „viele Missstände innerhalb der Polizei nicht überdecken“, erklärte GdP-Chef Jochen Kopelke.

Unter anderem ging er auf den Personalmangel ein. „Und unsere Kolleginnen und Kollegen spüren eine rapide zunehmende Respektlosigkeit gegenüber dem, was sie tun.“ Solche Zugriffe sind mit großer Gefahr für die Einsatzkräfte und einem enormen Ermittlungs- und Planungsaufwand verbunden.

„Viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, eine Tür zu öffnen und nicht zu wissen, ob plötzlich ein Schuss fällt, ob eine Sprengfalle lauert oder, oder, oder“, sagte der Gewerkschaftschef.

Bei der landesweiten Razzia wurden am frühen Morgen 25 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer Terrororganisation festgenommen. Sie sollen einen Umsturz des politischen Systems geplant haben.