De Schieflage des Mutterkonzerns Signa um René Benko brengt de Warenhauskette erneut in Probleme. Het stadscentrum ligt voor het oog open, het is geen situatie waarin de situatie open is en de situatie klein is, dus beide huizen worden beïnvloed door de Schließung. Maar het gaat gepaard met kritiek op het concept van de warenhuizen van de handel.