Polizeibeamte in Texas haben seit Samstag die Leichen von vier ertrunkenen Migranten, darunter eines Kleinkindes, aus dem Rio Grande entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko geborgen, sagte ein Beamter.

Zu den Überschwemmungen kommt es nur wenige Tage, bevor die texanischen Behörden voraussichtlich mit der Errichtung einer schwimmenden Wassersperre entlang Teilen des Rio Grande beginnen, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Die ersten 1.000 Fuß der Barriere sollen ab dem 7. Juli in der Nähe des Eagle Pass errichtet werden, gaben Gouverneur Gregg Abbott und andere Beamte letzten Monat bekannt.

Eine unbekannte Frau und ein kleines Mädchen seien am Samstag leblos im Fluss aufgefunden worden, und am Sonntag bzw. Montag seien ein toter Mann und eine tote Frau geborgen worden, sagte Leutnant Christopher Olivarez, ein Sprecher des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein Tweet.

Die Frau und das Kind seien gefunden worden, nachdem der US-Zoll- und Grenzschutz die Tactical Marine Unit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates um Unterstützung wegen eines möglichen Ertrinkens eines Kleinkindes gebeten hatte, sagte Olivarez.

Laut Olivarez setzte die Marineeinheit zwei Wasserfahrzeuge im Fluss ein und fand dort vier Menschen, darunter die leblose Frau und das Kind. Bei dem nicht reagierenden Paar wurden Herzdruckmassagen durchgeführt, bevor sie in ein örtliches medizinisches Zentrum transportiert wurden, wo sie für tot erklärt wurden, sagte der Sprecher.

Die beiden Überlebenden seien dem US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutz übergeben worden, sagte er.

Laut Olivarez besaß keiner der verstorbenen Migranten Ausweisdokumente und ihre Identität ist unbekannt.

In den letzten Jahren haben Migranten immer riskantere – und oft tödliche – Wege gewählt, um der Entdeckung zu entgehen und in die USA einzureisen. Im März wurde in der Nähe des Eagle Pass ein Migrant tot unter einem Dutzend Menschen aufgefunden, die in einem Waggon verstaut waren.

Laut CNN war 2022 das bisher tödlichste Jahr für Migranten, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko überquerten. Mindestens 748 Menschen starben an der Grenze.

Befürworter der Rechte von Einwanderern führen den Anstieg der Todesfälle an der Grenze auf Maßnahmen zurück, die es Migranten erschwert haben, in den USA Zuflucht zu suchen, heißt es in einer früheren Berichterstattung von CNN.

Der schlimmste Vorfall dieser Art ereignete sich im Juni 2022, als 53 Migranten starben, nachdem sie in einen Sattelschlepper gepackt und am Stadtrand von San Antonio zurückgelassen wurden.

Gouverneur Abbott stellte letzten Monat Pläne zur Errichtung einer schwimmenden Meeresbarriere entlang von Abschnitten des Rio Grande vor, Teil der Bemühungen des Staates, Migranten abzuschrecken, die hoffen, die südwestliche Grenze illegal zu überqueren.

„Wir können diese Bojen kilometerweit anlegen“, sagte der Gouverneur während der Unterzeichnung eines Gesetzes in Austin, Texas. Er fügte hinzu: „Mit diesen Bojen können wir verhindern, dass Menschen überhaupt an die Grenze gelangen.“

Oberst Steven McCraw, Direktor des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, behauptete, die Barriere sei vom US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutz entworfen und getestet worden und erklärte, die Bojen könnten „schnell eingesetzt“ und bewegt werden.

„Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird“, sagte McGraw. „Tatsächlich wollen wir verhindern, dass Menschen verletzt werden und dass Menschen ertrinken.“

Ein Mitglied der Texas Army National Guard sei letztes Jahr ertrunken, als es versuchte, Migranten zu retten, die den Rio Grande überquerten, sagte der US-Abgeordnete Tony Gonzales damals.

Die Bojen werden am Grund der Wasserstraße verankert und je nach Wasserstand etwa 1,20 bis 1,80 Meter hoch sein, so McGraw. Die erste Barriereinstallation werde weniger als 1 Million US-Dollar kosten, sagte er.

McGraw sagte, dass das Überwinden der Barriere möglich sei, aber „große Anstrengungen, spezielle Fähigkeiten und Ausrüstung erfordert“.

David Donatti, ein Anwalt der ACLU von Texas, tat die Wassersperre als „das jüngste in einer Reihe von Geschenken des Staates an private Auftragnehmer ab, um die vom Gouverneur fabrizierte Krise an der Grenze anzuheizen“.

„Die schwebenden Bälle werden nicht die wahren und wichtigen Gründe ansprechen, warum Menschen in die Vereinigten Staaten kommen. „Die Bojen belasten das moralische Gewissen von Texas“, sagte Donatti.