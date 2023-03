Het eerste bestuur van RTLZWEI, toen Corona in Verschwörungsideologien abgerutschten Michael Wendler zurück ins TV zu holen. Als u op zoek bent naar sociale media, kunt u contact opnemen met Partnersender RTL voor Unmut en Entsetzen. Nun rudern sterven Verantwortlichen in Grünwald zurück.

Seit der Bekanntgabe een nieuwe Doku-Soap, die ex-Schlagersänger Michael Wendler en seine Ehefrau Laura Müller während Schwangerschaft en Geburt begleiten soll, hagelt es für den verantwortlichen Sender RTLZWEI auf allen Kanalen massieve Kritik. Als een van de Kölner Partners-zenders van RTL afstand van u kunnen vragen, kan de show niet plaatsvinden op het streamingplatform RTL+ van wollen films. Nun hat man bij RTLZWEI in Grünwald en zag de fragwürdige Comeback van de Verschwörungsideologen ab.

Auf seinem Instagram-Account verzonden door de afzender: Die plante Doku-Soap mit Michael Wendler en Laura Müller hebben nicht für RTLZWEI geproduceerd of gepubliceerd. Wir hebben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen en nehmen die Stimmen erg populair. Weiter heißt es, RTLZWEI habe sich immer “von Extremismus aller Art distanziert”. Der Sender stehe für “Weltoffenheit und Toleranz. Het is een wichtig, ook nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen is voorbereid. Deshalb wir das Project mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen.”

Der mit seiner 28 Jahre jüngeren Ehefrau in Florida lebende Wendler hatte sich mit dem Beginn der Pandemie immer mehr in wirre Verschwörungsideologien vertrickt, die er in seinem Telegramkanal mit zuletzt rund 100.000 Followern teilte. Meist ging es um das Thema Corona. Dus leugnete er unter anderem das Virus, verteufelte die Impfung en verglich Deutschland met een Konzentrationslager.

Wendler “controle”

Seinerzeit war der Musiker noch als Teil der “Deutschland sucht den Superstar”-Jury im TV zo te zien, wo ihn RTL dann jedoch entfernte beziehungsweise nur noch verpixelt zeigte. Sämtliche Folgen mit ihm wurden aus der RTL+ Mediathek gelöscht, de man ihm keine Bühne mehr beets will. Womöglich hat auch die Haltung thes Kölner Senders schlussendlich dafür gesorgt, dass RTLZWEI sich non maar gegen die Doku-Soap mit Wendler en Müller entschieden hat.

Der Musiker kan zelf niet spelen, die Wogen glätten, um das zu voorkomen. In de sozialen Medien schrieb er, er zijn “bestürzt” über die Reaktionen, die Ankündigung seines Comebacks ausgelöst hätten en “überrascht von der Vehemenz”. Er zijn veel verklaringen, maar er is geen Rassist en geen Antisemit sei – en ook geen Extremist. “Ich bedauere heuteviele meiner Aussagen”, dat werd beschreven als “fürviele Menschen unverständlich hart”. Konkret er alles aan doen om niet te beledigen, wovon genau er jetzt plötzlich nichts mehr will. Seinen Telegram-Kanal is – ten eerste – gesloten. Als u ervoor zorgt dat het Prepper-artikel meer is, kunt u ervoor zorgen dat er enkele keren worden gegeseld.