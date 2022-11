Nach Musks Entlassungen: Beeinflussen Schmuggler auf Twitter die US-Zwischenwahlen?

Kurz vor den US-Zwischenwahlen feuert der neue Twitter-Chef Elon Musk rund die Hälfte der Mitarbeiter. Einschließlich derjenigen, die sich um die Beseitigung von Hassreden und Fehlinformationen kümmern. Verbleibende Mitarbeiter warnen davor, dass Verschwörungstheorien Tür und Tor öffnen werden.

Es ist keine zwei Wochen her, seit Elon Musk die Zügel auf Twitter übernommen hat. Seitdem folgt ein Aufschrei auf den nächsten: Erst hat der Multimilliardär eine Gebühr von 8 Dollar für den blauen Verifizierungshaken durchgedrückt, dann hat er es mit Werbetreibenden aufgenommen, die sich von der Plattform verabschiedet hatten. Am vergangenen Freitag entließ er die Hälfte der rund 7500 Mitarbeiter per E-Mail – nur vier Tage vor den US-Zwischenwahlen. Letzteres könnte fatale Folgen für die Bekämpfung von Hate Speech und Verschwörungstheoretikern im Netz haben.

Seit der Massenentlassung von rund 3.700 Mitarbeitern hat Twitter nach Angaben der verbleibenden Mitarbeiter der Washington Post Mühe, auf politische Fehlinformationen und andere schädliche Beiträge auf der Social-Media-Plattform zu reagieren. Auf Twitter selbst kursieren Tweets ehemaliger Mitarbeiter, die nach eigenen Angaben für den Umgang mit Hass und Fehlinformationen auf der Plattform verantwortlich waren.

Der Aktivist Rashad Robinson behauptet in einem Tweet, dass in einem Fall eine ganze Gruppe gefeuert wurde: „Elon Musk hat das gesamte Team gefeuert, das herausgefunden hat, dass der Twitter-Algorithmus rechte Stimmen gegenüber anderen verstärkt“, sagte die antirassistische Präsidentin der Organisation „Color of Veränderung“. Es ist nicht das erste Mal, dass „Mitarbeiter – insbesondere schwarze Mitarbeiter – dafür bestraft werden, dass sie darauf hinweisen, wie die Produkte ihres Unternehmens Rassismus ermöglichen und verstärken“, schreibt Robinson. Belege für seine Behauptung legte er jedoch nicht vor.

Wahlbeobachter sehen Sicherheit gefährdet

Laut der Washington Post sagte ein leitender Angestellter, Musk habe nur etwa 15 Prozent der Mitarbeiter für die Moderation von Inhalten an vorderster Front entlassen, während unternehmensweit etwa 50 Prozent der Stellen gestrichen wurden. Twitter hat jedoch auch die Anzahl der Mitarbeiter, die den digitalen Verlauf und das Verhalten eines bestimmten Kontos einsehen können, stark reduziert – eine Praxis, die notwendig ist, um zu untersuchen, ob es böswillig verwendet wurde, und um Maßnahmen gegen das Konto zu ergreifen, um es sperren zu können. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der Reduzierung des „Insiderrisikos“ in einer Übergangszeit.

Dennoch bereiten die Entwicklungen auf Twitter im Vorfeld der Midterm Elections US-Wahlbeobachtern Sorgen. Sie befürchten die Unfähigkeit der Plattform, mit Hassreden und Fehlinformationen umzugehen, die die Sicherheit der Wahlen gefährden könnten. Der Zeitung zufolge könnten Schauspieler laut Wahlbeobachtern landesweit versuchen, die rechtmäßigen Sieger der Wahlen in Zweifel zu ziehen. Wie aus rechter Hassrede im Internet echte Gewalt werden kann, mussten die USA zuletzt beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 erleben.

Fake News zur US-Wahl bleiben auf Twitter

Auch der US-Autor und Journalist Jonathan Rauch sieht erste Anzeichen dafür, dass die Massenentlassungen bei Twitter die Fähigkeit der Plattform beeinträchtigen, angemessen auf falsche und irreführende Inhalte zu reagieren. „Weil Musk der Moderation von Inhalten auch ideologisch feindlich gegenübersteht, macht es Menschen, die Desinformationen verbreiten, das Leben leichter“, sagte er gegenüber ntv.de.

Laut Washington Post gab es bereits am Freitag erste Hinweise auf auf Twitter kursierende Fake News. Demnach wurde das Unternehmen über drei Tweets bekannter Rechtsextremisten informiert, die im Vorfeld der Zwischenwahlen falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufgestellt hatten. Drei Tage später waren die Beiträge immer noch online. Als die ehrenamtliche Plattform für Demokratie „Common Cause“ Twitter am Montag um ein Update bat, hieß es, die Beiträge seien „geprüft“.

„Bevor Musk übernahm, war Twitter viel reaktionsschneller“, sagte Jesse Littlewood, Vizepräsident von Common Cause, der Washington Post. Die Plattform stand in regelmäßigem Kontakt mit Twitter-Mitarbeitern, bevor sich Musk als „Sole Director“ verbreitete. Jetzt würden sie nur automatisch generierte Antworten von einer generischen E-Mail-Adresse erhalten.

Soziale Medien beeinflussen Wahlentscheidungen kaum

Ob Fehlinformationen auf Twitter die US-Zwischenwahlen beeinflussen könnten, sei umstritten, sagt Rauch. Aber die verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass Hassreden und gefälschte Nachrichten in sozialen Medien die Wahlentscheidungen der Menschen nicht sehr beeinflussen. „Wenn überhaupt“, sagt der Autor, der ein Buch über „Defending the Truth“ geschrieben hat. „Mit anderen Worten, es kommt selten vor, dass Wähler wegen sozialer Medien von einem Kandidaten zum anderen wechseln.“ Die meisten Amerikaner sind zu parteiisch, um sich auf diese Weise beeinflussen zu lassen. Konservative Nachrichtensender hätten bei solchen Entscheidungen ein weitaus größeres Mitspracherecht.

Was die sozialen Medien jedoch tatsächlich bewirken, ist Verwirrung und Polarisierung. „Sie steigern die Empörung über die andere Seite, verunsichern, was sie glauben können und was nicht, und bringen Menschen zu motivierten Überlegungen, die zu Extremismus führen“, erklärt Rauch. Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt glaubt, dass soziale Medien nicht mit der Demokratie vereinbar sind, weil sich die Menschen ständig bedroht und wütend fühlen. „So weit würde ich nicht gehen“, sagt Rauch, aber es gibt immer noch die Tendenz, Social Media die Schuld zuzuschieben, während anderen Themen wie extremistischem Fernsehen und Online-Nachrichten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Musk selbst nutzt Twitter ganz offen für Wahlempfehlungen. Einen Tag vor den Wahlen empfahl er eine Abstimmung für republikanische Kandidaten. „An unabhängig denkende Wähler: geteilte Machtzügel bei den schlimmsten Exzessen beider Parteien“, schrieb er auf Twitter. „Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, da die Präsidentschaft demokratisch ist.“

Alle aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl finden Sie in unserem Live-Ticker.