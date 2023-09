In der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist es erneut zu schweren Kämpfen zwischen der sudanesischen Armee und der gegnerischen paramilitärischen Miliz RSF gekommen. Mehrere Gebäude gingen in Flammen auf, darunter der 18-stöckige Turm der Ölgesellschaft, das Wahrzeichen der Stadt.

Mehrere beliebte Gebäude in der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind bei erneuten Kämpfen zwischen Regierungstruppen und einer rivalisierenden Miliz in Flammen aufgegangen. Von der Nachrichtenagentur AFP verifizierte Aufnahmen in Online-Netzwerken zeigten am Sonntag Wahrzeichen der Stadt, die in Flammen und Rauch gehüllt waren – allen voran der ikonische 18-stöckige Greater Nile Petroleum Oil Company Tower, ein kegelförmiges modernes Glasgebäude, das die Skyline von Khartum dominiert.

Seit Samstag dauern die Kämpfe in Khartum an

Nach Angaben von Bewohnern der sudanesischen Hauptstadt begannen am Samstag die heftigen Kämpfe zwischen der Armee und der RSF-Miliz. Demnach beschoss die Armee mehrere RSF-Stützpunkte im Bezirk Mayo mit Artillerie, während die Miliz die Hauptquartiere der Regierungstruppen angriff.