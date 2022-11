Nach Iran-Kritik der Kanzlerin: Teheran hat erneut eine Warnung an Scholz ausgesprochen

Nach Außenminister Baerbock stellt sich auch Bundeskanzler Scholz klar hinter die Demonstranten im Iran. Das passt überhaupt nicht zur Führung in Teheran. Iran, so die kritischen Äußerungen der Kanzlerin, „empfehlt der Bundesregierung, zur Besonnenheit zurückzufinden“.

Teheran hat Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Äußerungen zum Iran scharf kritisiert und Berlin vor „langfristigen Schäden“ gewarnt. „Die Äußerungen der Bundeskanzlerin waren provozierend, einmischend und undiplomatisch“, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani. Die Sabotage einer historischen Beziehung könne „langfristigen Schaden“ anrichten, daher sollte Berlin verantwortungsvoller und respektvoller gegenüber dem Iran agieren. „Wir empfehlen der Bundesregierung, zur Vorsicht zurückzukehren, um weitere Verwirrung in den bilateralen Beziehungen zu vermeiden“, sagte der Sprecher laut der Website des iranischen Außenministeriums.

Scholz hatte die iranische Führung angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen im Land scharf kritisiert. „Was seid ihr für eine Regierung, die auf eure eigenen Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“, sagte er in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Er forderte auch EU-Sanktionen gegen die Führung im Iran. „Wir wollen den Druck auf die Revolutionsgarden und die politische Führung weiter erhöhen“, sagte Scholz in seinem Video-Podcast „Kanzler kompakt“.

Scholz kündigte zudem weitere Sanktionen an. „Nächste Woche sollen weitere Sanktionen hinzukommen. Wir unterstützen die Beweisaufnahme, damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können“, fügte die Kanzlerin hinzu. Zuvor hatte der iranische Außenminister Deutschland mit Konsequenzen für seine Position gedroht. Auch die Bundesregierung drängt auf eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats. „Es geht immer darum, die Verbrechen des iranischen Regimes aufzuklären.“ Für die „Explosion der Gewalt“ im Iran sei allein die Regierung verantwortlich.

Scholz stellte sich damit deutlicher als bisher auf die Seite der Demonstranten im Iran, die gegen Repression und Gewalt durch das islamische Herrschaftssystem protestieren. Das Ablegen des Kopftuchs beispielsweise ist zum Symbol geworden. Er forderte ein sofortiges Ende der Gewalt und die Freilassung politischer Gefangener und inhaftierter Journalisten. „Aber ich sage den Demonstranten und den Bürgern mit iranischen Wurzeln hier: Wir stehen für alles, was Sie fordern – für Menschenrechte und Frauenrechte. Wir stehen an der Seite des iranischen Volkes“, betonte der SPD-Politiker.

Auslöser der landesweiten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Kurdin starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen islamische Kleidervorschriften verstoßen haben soll. Bisher sollen mehr als 300 Menschen bei den Protesten getötet worden sein.