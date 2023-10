CNN

Als er hörte, dass Hamas-Kämpfer ein Musikfestival angriffen, das seine Familie besuchte, sagte Ben Ovadia Kaddisch, das jüdische Gebet für die Toten, für seine Mutter.

„Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sagte, bitte töte sie, denn das wäre besser als entführt zu werden“, sagte Ovadia, 38, am Mittwoch gegenüber CNN. „Es ist ein Albtraum. Ich sagte: ‚Bitte töte sie, bring sie nicht dorthin.‘“

Über WhatsApp sah er hilflos zu, wie seine Mutter und sein jüngerer Bruder ihm acht Stunden lang Updates schickten, in denen sie ihm erzählten, dass sie sich in kleinen Büschen versteckten, Schüsse hörten und Leute vorbeigingen, die „Allahu Akbar“ riefen.

„Es dauerte etwa zwei Minuten, bis jede Nachricht eintraf, und dazwischen gab es keine Kommunikation“, sagte er. „Alle zwei Minuten reißt man sich die Haare aus, um eine Antwort zu bekommen.“

Schließlich erfuhr Ovadia von einem sicheren Ort, schickte die Karte an seinen Bruder und es gelang ihnen, vom Fest zu fliehen.

Am nächsten Morgen flog Ovadia von London nach Israel, wo er mit seiner britischen Frau und neunjährigen Zwillingen lebt und als Juwelier arbeitet.

Er ist einer von viele Israelis kehren aus dem Ausland in ihre Heimat zurück, während der langjährige Konflikt ihres Landes mit der Hamas zu einem Krieg in diesem Ausmaß eskaliert, wie er seit einer Generation nicht mehr stattgefunden hat. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, haben die israelischen Fluggesellschaften El Al, Israir und Arkia am Dienstag weitere Flüge zur Rückführung von Militärreservisten hinzugefügt, berichtete Reuters.

Diese Israelis verkürzen ihren Urlaub oder brechen ihr Alltagsleben im Ausland ab. Sie kehren zu Beerdigungen zurück, bereiten sich auf die Einberufung in die Militärreserve vor, tragen Vorräte mit nach Hause oder helfen beim Schutz ihrer Gemeinden.

Mindestens 1.200 Menschen wurden in Israel nach dem tödlichen und brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober getötet, als ihre Militanten die stark befestigte Grenze zum Gazastreifen durchbrachen und Gräueltaten hinterließen.

Israel reagierte, indem es Gaza mit Luftangriffen bombardierte und die Versorgung der palästinensischen Enklave mit Strom, Nahrungsmitteln, Wasser und Treibstoff einstellte. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seitdem in Gaza mindestens 1.417 Menschen getötet worden, und dem einzigen Kraftwerk der Enklave ging am Mittwoch der Treibstoff aus.

Unmittelbar nachdem er seine Familie bei seiner Landung in Israel gesehen hatte, reiste Ovadia nach Lod, einer Stadt etwa neun Meilen südöstlich von Tel Aviv, wo es zuvor zu Gewaltausbrüchen gekommen war.

Dort gründete er zusammen mit Freunden eine spontane Nachbarschaftswache, um sicherzustellen, dass die Situation ruhig blieb. Seitdem hilft er bei der Auslieferung gespendeter Lebensmittel und plant, in den Süden des Landes zu fahren, da es nicht genügend Fahrer gibt, um die Menschen zu ihren Familien zu bringen.

„Wenigstens kann ich etwas tun“, sagte er. „Ich konnte nicht in London bleiben und das ganze Geschehen einfach im Fernsehen verfolgen.“

Ein weiterer zurückkehrender Israeli ist der 30-jährige Guy, der in der Cybersicherheit arbeitet und seit fünf Jahren in London lebt. CNN verwendet seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht. Guy reiste am Mittwoch nach Israel zurück, nachdem er erfahren hatte, dass sechs seiner Freunde nach dem Besuch des Supernova-Musikfestivals vermisst wurden. Zwei Mitglieder der Gruppe wurden inzwischen als tot bestätigt.

Er erzählte CNN, dass er als Militärreservist zurückkehrt und an den Beerdigungen seiner Freunde teilnimmt, die Teil eines „engen Kreises“ waren, der oft zusammen mit Palästinensern Trance-Musikfestivals wie Supernova besuchte.

„Die seit dem Jom-Kippur-Krieg geborene Generation hat so etwas noch nie gesehen“, sagte er. „Sie hatten die Gelegenheit, an den Frieden und die Zwei-Staaten-Lösung zu glauben … damit sind wir aufgewachsen … Die Menschen, die zu diesen Festivals gehen, nehmen als Weltbürger teil, die im Grunde nur das Leben feiern wollen.“

Israel hat 300.000 Reservisten einberufen, um für sein Militär zu kämpfen, sagte Major Doron Spielman, Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), am Mittwoch gegenüber CNN, eine Mobilisierung in der Größenordnung eines großen Landes wie der Vereinigten Staaten, trotz Israels relativ kleiner Bevölkerung von 9,7 Millionen, so die Daten des israelischen Zentralamts für Statistik vom April.

„Es gibt keine Familie, in der nicht jemand einberufen wurde. Oder leider, da wir ein so kleines Land sind, eine Familie ohne Freunde oder geliebte Menschen, die immer noch vermisst werden“, sagte Spielman gegenüber CNN.

Obwohl es einige Ausnahmen gibt, ist jeder israelische Staatsbürger über 18 Jahren verpflichtet, in der IDF zu dienen. Nach Beendigung ihres Dienstes unternehmen viele längere Reisen ins Ausland, eine Art Übergangsritual nach dem Dienst.

Nach Abschluss seines Militärdienstes hatte der 22-jährige Ben, der auch die Geheimhaltung seines Familiennamens verlangte, vorgehabt, für mehrere Monate Asien zu erkunden. Diese Pläne gab er jedoch am Samstag auf, als er in einem Bergdorf in Nepal vom Angriff der Hamas erfuhr. Mittlerweile ist er nach Israel zurückgekehrt und steht als Reservist in einer Aufklärungseinheit bereit.

In einem Telefonanruf aus Nepal am Montag, vor seinem Flug am Dienstag, sagte Ben, er glaube, dass allein in Kathmandu mehr als 100 Israelis versuchten, zurückzukehren.

„Es fühlt sich wirklich hart an, so weit weg zu sein, und man kann nicht viel tun“, sagte er. „Sie machen sich Sorgen um die Menschen dort und schauen den ganzen Tag nur die Nachrichten und schauen auf Ihr Telefon. Es ist unmöglich, jetzt weg zu sein.“

Ilan Fisher, 29, ist ein weiterer Israeli, der damit rechnet, zum Reservedienst einberufen zu werden, sagte er am Mittwoch gegenüber CNN. Am Tag des Angriffs der Hamas war er im Urlaub in Melbourne, Australien, und nahm an der Hochzeit zweier enger australischer Freunde teil, die beide ebenfalls in Israel leben.

Obwohl Fisher mehrere Angebote erhalten hat, in Melbourne zu bleiben, beabsichtigt er, am Sonntag zurückzufliegen und erwartet, wieder in die Medienabteilung der Armee eingezogen zu werden.

„Angesichts der momentanen Situation dort, wie schlimm sie ist und wie schlimm sie sein wird, habe ich keine andere Wahl, als zurückzukehren“, sagte er.

Einige Israelis eilen aus anderen Gründen zurück. Rachel Gold, 27, war im Urlaub in Toronto und hatte die Idee, mit ihrer Freundin Jessica Kane, die ihre Eltern in New York besucht hatte, Vorräte nach Israel zurückzubringen.

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien sammelten sie 15.000 US-Dollar für den Kauf von Vorräten und flogen am Montagabend mit zwei anderen Freunden zurück, mit 13 großen Check-in-Koffer, vier Handgepäcktaschen und mehreren Rucksäcken. Das Gepäck war vollgestopft mit Vorräten wie Stirnlampen, Taschenlampen, Unterwäsche, Socken, Zahnbürsten, tragbaren Ladegeräten, Trinkbeuteln und Proteinriegeln.

Kane, 26, erzählte CNN, dass ihre Familie religiös sei und sie daher erst von dem Angriff erfuhr, als ihr Vater in der Synagoge mündlich davon erfuhr.

„Anfangs habe ich es nicht geglaubt. Ich dachte, es wäre eine Sensation“, sagte sie. „Wir haben sehr schnell unsere Telefone eingeschaltet. Ich hatte ein paar verpasste Anrufe von der Armee und eine Million Alarmmeldungen über abstürzende Raketen. Es war unglaublich, unglaublich schwierig.“

Die Freunde wurden am Dienstag am Flughafen von Freiwilligen abgeholt, die die Spenden sofort entgegennahmen, um sie in den Süden Israels zu bringen. Gold befindet sich nun auf einem Militärstützpunkt im Süden und wurde als Reservist rekrutiert.

„Hier zu sein ist viel beruhigender als weg zu sein“, sagte sie gegenüber CNN. „Ich fühlte mich verzweifelt hilflos, als ich zu Hause saß, die Nachrichten schaute und darüber nachdachte, was ich sonst noch tun kann, außer Geld zu schicken. Wenn ich hier bin, fühle ich mich zumindest als Teil davon, ergreife Maßnahmen und erledige Dinge, außerdem bin ich nicht den ganzen Tag an den Nachrichten gefesselt. Hier zu sein ist etwas weniger beängstigend als im Ausland.“