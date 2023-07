Nach Gülleaustritt – Gesamter Fischdossier auf 13 kilometer lang tot

Was Biologen von Anfang vermutet hatten, is nun offiziell bestätigt: Nachdem Anfang des Monats auf einem Bauernhof in Eberschwang in Oberösterreich 150.000 Liters Gülle ausgetreten en in den Antiesen-Bach afhankelijk van waar, zonder dat alle Fische in hen betrokken Streckenabschnitt verendet.

Sämtliche Fische im Ötzlingerbach, Vockingerbach en in der Antiesen auf einer Gesamtlänge von 13 Kilometers van verendet sein. Das haben laut Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) jetzt abgeschlossene Beprobungen ergeben. Die Ursache sei „auf eine Kombination aus Sauerstoffmangel und Ammoniakvergiftung (Ammonium anteil in der Gülle) zurückzuführen“, erläutert Kaineder. Als der Landwirt dat opmerkte, kan er niets anders gebeuren dan de rest. 100 tot 150 kubieke meter gelangten jedoch in één Bach onder de Grube, der in die Antiesen mündet. Die Staatsanwaltschaft Ried hat Ermittlungen Wegen des Verdachts der Fahrlässigen Umweltgefährdung aufgenommen. Een Gutachten soll klären, ob ein Technicals Gebrechen vorlag of ob der Bauer fahrlässig gehandelt habe, so ein Staatsanwaltschaftssprecher.Ende Juli vond de nächste Beprobung statt„Die aktuele Bilanz bei der Erhebung des Schadensausmaßes istleider sehr ernüchternd, die negatieve gewässerökologischen Volggen des Gülleausritts sind grof“, meinte Kaineder. Die Entwicklung der Gewässerqualität wird im Rahmen oneinregelmäßigen Untersuchungsprogramms durch the Abteilung Wasserwirtschaft beobachtet. Die nächste Beprobung der Antiesen finde noch Ende Juli statt, wist der Landesrat an.

