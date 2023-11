Nach Gastro-Erhöhung: Schnitzel, Pizza, Döner

Startpagina Verbraucher

van: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Na 19 jaar ga ik meer tijd besteden aan de gastronomie. Voor uw beste oordeel kunt u profiteren van een betere prijs.

München – De omgeving van de Corona-pandemie werd beïnvloed door de impact op restaurants gedurende het jaar 2020, van 19 september tot 2020. Vanaf 2024 zullen we onze reis voortzetten – degenen die Döner, Pizza en Pasta durven te eten.

Meer vooruitgang in de gastronomie stijgt in 2024 van 19 Prozent

Dit zal vanaf 1 juli 2020 de eerste stap zijn in de ontwikkeling van de restaurant- en zorgdiensten en je zult dankbaar zijn voor de gastronomie in de Corona-crisis. Der verringerte Steuersatz tot 30 juni 2021 besthen. Met de Corona-Steuerhilfegesetz verlängerte de Bundesregierung die Mehrwertsteuer van siben ende 2023. Für die Abgabe von Speisen in Restaurant soll ab kommendem Jahr nun alldings wieder der ursprüngliche Mehrwertsteuersatz of 19 Prozent gelten.

Op de hoogte van de kooktijd van een maaltijd van 19 procent kan uw gast genieten van een jarenlange ervaring in restaurants. © Westend61/Imago (Symbolbild)

Omdat wij er naartoe konden, mochten de gastronomen tijdens hun verblijf niet aan tafel zitten en konden ze in de populairste restaurants overnachten. En dat is het gevolg van de Duitse gunstige Steuersatz van de afgelopen drie jaar, maar dat had niet gekund. Ik zal om 20u de prijs in de gastronomie sinds 2021 in ontvangst nemen. Het Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ontvangt gedurende het jaar een “Preisschock”.

Döner, Schnitzel, Pizza: Deze overtuigingen zijn im kommenden Jahr teurer

Bij minimaal 19 uur toegevoegde waarde bedraagt ​​de prijs voor het resultaat 11,2 uur. Op zich is dat essentieel, maar zelfbeschikking is niet nodig. Een preiserhöhung geloofde dat het lassen niet meer hinderlijk is. Als u een Italiaan bent, in een sushirestaurant of in heerlijke fastfoodrestaurants, kunt u met deze prijzen van de voordelen genieten. Als u tevredener bent met de waarde van uw eten, kunt u er meer van genieten:

Big Mac van 5,19 euro tot 5,77 euro Kanjer van € 4,99 tot € 5,55 Pizza Margherita* van 10 euro tot 11,12 euro Pizzasalami* van 12 euro tot 13,34 euro Gyros* van 15 euro tot 16,68 euro Döner* van 6,50 euro tot 7,23 euro Pommes* van 3,50 euro tot 3,90 euro Spaghetti Bolognese* van 11,50 euro tot 12,79 euro Wiener schnitzel* van € 19,90 tot € 22,13 *Geschatte prijs als basiswaarde Quelle: McDonald’s, Burger King

De Big Mac van McDonald’s kost in totaal 5,19 euro, maar kost 5,77 euro. De heerlijke Whopper van Burger King kost vanaf 4,99 euro tot 5,55 euro. Ook als je Italianen hebt kun je prima leven in die Tasche greifen. De kosten van een pizza bedragen 12 euro, maar vanaf 2024 wordt dat 13,34 euro. Der Döner kan kale sogar über zehn Euro-kosten, weil der großte Fleischproduzent die Priise ishöhte. De restaurants waar geen prijzen betaald hoeven te worden, durven er niet mee verder te gaan.