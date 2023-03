tz Welt

Die Wetterlage in NRW is in diesen Tagen al het andere constant. (Symbolbild/Symbolbild/IDZRNW-Montage) © Matthias Bein/dpa & Zuma Wire/Imago

Die Temperaturschwankungen in NRW sind in diesen Tagen extrem. Die Woche begon mild en kwam daarna met een Temperatursturz mit Schnee. Und: Die nächste Wetter-Wende volgt.

Köln – Eerste 18 Grad, toen der Kälteschock mit Temperaturen um den Nullpunkt en Schnee: Wenn man sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen anschaut, gleicht aktuell kein Tag dem nächsten. Der Meteoroloog Dominik Jung beschrijft de Actuelle Wetterlage mit einer „Achterbahnfahrt“. Typische Aprilwetter – nur bereits im März. Een van de nächste Temperaturschwung-steht bereits bevor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt. (mg)



