New York Die Ankündigungen folgen in schneller Folge. Am Donnerstag gab das zum Volkswagen-Konzern gehörende Ladenetzwerk Electrify America bekannt, dass es in seinem Netz bis 2025 auch Stecker für Teslas Ladestandard (NCAS) in den USA und Kanada anbieten wird. Auch der wichtigste Konkurrenzstandard CCS soll bestehen bleiben unterstützt werden.

Künftig können Tesla-Fahrer auch an den Stationen von Electrify America laden – und haben damit Zugriff auf das mit Abstand größte Angebot an Lademöglichkeiten in Nordamerika.

Ist eine weitergehende Kooperation zwischen VW und Tesla denkbar, die das Tesla-Ladenetz auch für VW-Fahrer zugänglich machen würde? Über entsprechende Überlegungen hatte das Handelsblatt bereits am Mittwoch berichtet. Am Donnerstag sagte VW, man prüfe derzeit die „Implementierung“ der Tesla-Technologie in seinen Autos.

Nach Informationen des Handelsblatts ist dieser Test weit fortgeschritten. Demnach sprechen VW und Tesla bereits darüber, den Tesla-Stecker in VW-Fahrzeuge einzubauen und so das Tesla-Ladenetz für VW-Kunden zu öffnen.

Laut Konzernkreisen geht es dabei zunächst um den nordamerikanischen Markt. Es ist jedoch auch denkbar, den Tesla-Standard in anderen Märkten zu übernehmen. Es ist daher noch offen, wie die Übernahme des Tesla-Standards funktionieren soll. Ein VW-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Angaben äußern. Volvo, Ford, GM und Rivian vertrauen auf Tesla Erst am Dienstag gab der schwedische Autobauer Volvo bekannt, dass er Zugang zum Ladenetz von Tesla in Amerika erhalten wird, den sogenannten Supercharger-Stationen. Durch die Vereinbarung zwischen den beiden Autoherstellern können Volvo-Fahrer ab dem nächsten Jahr rund 12.000 Tesla-Ladestationen in den USA, Kanada und Mexiko nutzen. Volvo war außerdem der erste europäische Automobilhersteller, der den nordamerikanischen Ladestandard von Tesla übernommen hat. In den vergangenen Wochen hatten bereits die Traditionshersteller Ford und General Motors sowie das Pick-up-Start-up Rivian ähnliche Vereinbarungen mit Tesla abgeschlossen. Stellantis, die Muttergesellschaft von Hyundai und Chrysler, erwägt einen ähnlichen Schritt. Für Tesla-Chef Elon Musk ist der Run auf sein Supercharger-Netzwerk ein Erfolg. Tesla, das zuletzt mit schwächelnden Verkaufszahlen zu kämpfen hatte, kann die Mehreinnahmen gut gebrauchen. In Nordamerika hat sich der Konzern als Elektropionier eine einzigartige Position im Lademarkt erarbeitet. Nach Angaben des US-Energieministeriums machen Teslas Supercharger rund 60 Prozent aller US-Schnellladestationen aus. „Auf unserem Weg, bis 2030 vollelektrisch zu werden, wollen wir das Leben mit einem Elektroauto so einfach wie möglich machen“, sagte Volvo Cars-Chef Jim Rowan. „Der fehlende Zugang zu einer einfachen und komfortablen Ladeinfrastruktur“ sei ein „Haupthindernis“ beim Umstieg auf E-Mobilität. Dank Tesla wird diese Hürde nun in Nordamerika beseitigt. Lob von Experten Marktbeobachter sehen Tesla durch die Ankündigungen gestärkt. „Die Umfragen zeigen deutlich, dass für potenzielle Käufer von Elektrofahrzeugen neben der ‚Angst vor der Reichweite‘ vor allem die ‚Angst vor dem Laden‘ das größte Kaufhindernis darstellt“, erklärt Christian König. Der Autoexperte war für Porsche in Nordamerika tätig und betreibt in Atlanta eine Elektromobilitätsberatung. Eine Studie des Analyseunternehmens JD Power zeigt, dass jeder fünfte US-Amerikaner zuletzt wegen technischer Defekte an öffentlichen Ladesäulen sein Fahrzeug nicht laden konnte. Laut Koenig zeigt dies die Herausforderung, die Ford, GM, Rivian und nun auch Volvo erkannt haben. „Deshalb setzen sie auf Tesla und das mit Abstand beste Ladenetzwerk der Branche.“ Dies setzt Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Laut Koenig wird dies für die Autohersteller, die nicht Teil der Allianz sind, zum Problem. „Auf viele Ladeanbieter wie Electrify America kann man sich derzeit nicht verlassen.“ Hier sind oft Ladekabel kaputt, das Bezahlen funktioniert nicht, Stationen werden nicht gefunden oder die Ladegeschwindigkeit ist deutlich langsamer als angegeben. Herausforderung für die Konkurrenz Electrify America wurde ab 2017 von VW aufgebaut. Im Zuge des Dieselskandals musste VW zwei Milliarden Dollar investieren. Heute betreibt Electrify America 3.500 Ladestationen, rund ein Viertel so viele wie Tesla. Angesichts des Siegeszugs des Supercharger-Netzwerks drohen Kunden mit VW-Autos ins Hintertreffen zu geraten – sie können einfach an weniger Standorten laden. >> Lesen Sie auch: ID.4 wird jetzt von der IRA in den USA gefördert Auch Mercedes-Benz muss sich fragen, wie es künftig attraktive Ladeangebote für Elektroauto-Kunden in den USA machen will. „Die Weichen bei Mercedes-Benz sind für eine vollelektrische Zukunft gestellt“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Mercedes-Benz plant, bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 10.000 eigene Ladestationen in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten zu errichten. Diese „werden für Elektrofahrzeuge aller Marken zugänglich sein“. In Nordamerika setzt Mercedes-Benz auf seinen Partner Chargepoint. Zu möglichen Überlegungen zu neuen Partnerschaften, etwa mit Tesla, will sich der Konzern nicht äußern. Laut Branchenbeobachtern stehen mittlerweile auch unabhängige Ladeplattformen wie EVgo oder Chargepoint unter Druck. Ihre Aktien stürzten nach den Tesla-Ankündigungen ab. Der nordamerikanische Ladestandard ist auf dem Vormarsch Klar ist, dass sich mit dem Siegeszug des Supercharger-Netzwerks auch der Tesla-Ladestandard NACS immer weiter etablieren wird. Der konkurrierende CCS-Standard gerät in Nordamerika ins Hintertreffen. Letzteres wurde vor mehr als einem Jahrzehnt vor allem von deutschen Automobilherstellern entwickelt. Mercedes erklärt, man setze „auf standardisierte Ladestandards, um ein erstklassiges Ladeerlebnis zu ermöglichen“. „Wir beschäftigen uns mit den globalen Entwicklungen in der Ladetechnik. Wir prüfen und bewerten die technische Umsetzung des NACS und den daraus resultierenden Kundennutzen.“ Die Situation in Europa ist anders. Die Supercharger von Tesla sind hier weit verbreitet und einzelne Stationen sind bereits für Autos der Konkurrenz geöffnet. Der Ladestandard ist hier CCS, der auch einen Bezug zum Stromnetz in Europa hat. Alle Tesla-Supercharger mit V3-Namen in Europa verfügen über die CCS-Einzelkabeltechnologie, die mit allen Modellen 3, Modell Y und Modell S oder Modell X kompatibel ist, die ab Mai 2019 hergestellt wurden. >> Lesen Sie auch: „Mein Autopilot hat mich fast umgebracht“: Tesla-Akten lassen Zweifel an Elon Musks Versprechen aufkommen In den USA dürfte das Ladenetz in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Rückenwind kommt aus Washington: Die US-Regierung fördert den Ausbau von Ladestationen mit 7,5 Milliarden Dollar. Künftig werden die neuen Partnerschaften dazu führen, dass immer mehr Autofahrer auf den Ladeservice von Tesla vertrauen. Allerdings steht Tesla laut Autoexperte Koenig auch vor einer großen Herausforderung: „Die große Frage ist: Kann Tesla weiterhin ein Premium-Ladeerlebnis gewährleisten, wenn sein Netzwerk bald auch von GM-, Ford-, Rivian- und Volvo-Kunden genutzt wird?“ Laut Koenig muss Musk durch den Ausbau des Netzwerks und den Einsatz intelligenter Software dringend Warteschlangen vor den Superchargern verhindern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass treue Tesla-Kunden abgeschreckt werden. Mehr: Laut, undicht und schlechtes Bremsverhalten? Tesla-Akten wecken Zweifel am Cybertruck.

tech2