Sängerin Helene Fischer gehe es nach ihrem Bühnenunfall „den Umständen entsprechend“ gut. Das teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation am Montagmorgen mit. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Tour nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt wird.

Die 38-Jährige verletzte sich am Sonntagabend während ihres Konzerts in Hannover bei einer Akrobatikeinlage am Trapez und musste mit Blut im Gesicht die Bühne verlassen. Das Konzert wurde abgesagt.

Fisher im Krankenhaus behandelt

Es war zunächst nicht klar, um welche Verletzung es sich genau handelte. Fischer sei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt worden, habe dieses aber anschließend wieder verlassen können, hieß es.

RND/dpa