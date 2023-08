Berichten zufolge wurden über einen Zeitraum von mehreren Jahren 1.000 Artefakte aus dem Londoner British Museum gestohlen. Erste Hinweise auf die Tat gibt es offenbar bereits im Jahr 2021 – sie haben jedoch keine Konsequenzen in der Anstalt. Nun zieht der Hausdirektor persönliche Konsequenzen.

Der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, tritt angesichts der Diebstahlsserie in dem Haus mit sofortiger Wirkung zurück. Dies gab die Londoner Institution bekannt. Eigentlich wollte der Deutsche seinen Posten erst nächstes Jahr aufgeben. Das Ausmaß des Skandals war erst kürzlich bekannt geworden.

Der Kunsthistoriker Hartwig Fischer übernahm im Frühjahr 2016 die Leitung des British Museum. (Foto: picture Alliance/dpa/British Museum)

Er habe in den vergangenen Tagen die Vorgänge rund um die Diebstähle im British Museum und deren Aufklärung eingehend untersucht, hieß es in der Stellungnahme. Es ist offensichtlich, dass das Museum nicht so umfassend auf die Warnungen von 2021 und auf das Problem reagiert hat, das nun vollständig an die Öffentlichkeit gelangt ist. „Die Verantwortung für dieses Scheitern muss letztlich beim Regisseur liegen“, sagte Fischer laut Mitteilung.

Das British Museum gab letzte Woche bekannt, dass mehrere Objekte gestohlen oder beschädigt wurden. Dabei geht es unter anderem um Goldschmuck, Schmuck aus Halbedelsteinen und Glas. Den Angaben zufolge stammen einige der Objekte aus der Zeit zwischen dem 15. Jahrhundert v. Chr. und dem 19. Jahrhundert n. Chr.

Möglicher Fall von Kleptomanie

Ein ehemaliger Mitarbeiter, der im Zusammenhang mit den Vorfällen entlassen wurde, steht unter Verdacht und es wurden rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet. Medienberichten zufolge wurden über einen Zeitraum von mehreren Jahren weit über 1.000 Objekte gestohlen. Darüber hinaus soll es bereits 2021 Hinweise gegeben haben – etwa, dass Objekte aus dem Museum auf einer Online-Auktionsplattform zum Verkauf angeboten wurden. Die Anweisungen wurden jedoch ignoriert.

„Der Verdacht besteht, dass es sich hier möglicherweise um einen Fall von Kleptomanie handelt“, zitierte die Times eine Polizeiquelle. Demnach könnte ein mutmaßlicher Dieb seit mehr als 20 Jahren die Tresorräume des Museums geplündert haben. Der Täter hätte ausnutzen können, dass die dort gelagerten Artefakte nicht oder nicht ausreichend katalogisiert waren. Viele der vermissten Objekte waren nicht öffentlich ausgestellt, sondern wurden ohne zeitliche Begrenzung für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt, teilte die Polizeiquelle der Times mit. Da sie nicht ordnungsgemäß katalogisiert waren, war es zunächst möglich, sie unbemerkt zu stehlen.

Die Institution in London ist eines der bedeutendsten Museen der Welt. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. Dazu gehören ein bedeutender Teil der Parthenon-Skulpturen, der Rosetta-Stein und ägyptische Mumien.

Vor seiner Tätigkeit in London leitete Fischer bedeutende deutsche Museen. Ab 2006 war er Direktor des Museum Folkwang in Essen. 2012 wurde er Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dann wurde er nach London gerufen. Ende Juli gab er bekannt, dass er 2024 von seinem Amt zurücktreten werde.